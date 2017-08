«Lauksaimniecības nozare visā Latvijā attīstās». Ar Talsu novada zemniekiem un uzņēmējiem tikās zemkopības ministrs 18.08.2017

Piektdien, 11. augustā, Talsu novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, lai klātienē tiktos ar lauksaimniekiem un uzņēmējiem, pārrunājot jaunākās atkualitātes, attīstības tendences un arī nozares problēmas.

Galvenais J. Dūklava viesošanās mērķis bija individuālā tikšanās ar lauksaimniekiem, tāpēc darba vizītes laikā ministrs pabija trīs zemnieku saimniecībās (ZS): «Rīgmaļi», «Bērzi» un «Ķauļi». Būtiski bija arī aplūkot situāciju uz lauka, jo patlaban laika apstākļi iegriezušies tā, ka var sākt labības kulšanu.

Zemniekus dažādos, ar lauksaimniecību saistītos jautājumos konsultēja arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš un Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore, valsts sekretāres vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa.

«Šādas vizītes ir daudz efektīvākas nekā lielu semināru organizēšana, kur tiek pārskatītas tikai vispārējas problēmas. Katram zemniekam tomēr jautājumi atšķiras, tie saistīti ar nozari, kuru viņš pārvalda,» atzina J. Dūklavs.

Pēc viesošanās divās ZS,

ministrs pabija arī Lauksaimniecības pakalpojumu koorperatīvajā sabiedrībā (LPKS) «Latraps». Kad graudu pārstrādes ceha vadītājs Jānis Dzelzkalējs viesim bija izrādījis teritoriju, sekoja sarunas iekštelpās, kur ikviens klātesošais varēja ministram uzdot jautājumus.

«Skaidrs ir tas, ka nākotnē Eiropas Savienības (ES) piešķirtā naudas summa samazināsies, ar to ir jārēķinās, tāpēc vajag izmantot šī perioda iespējas,» informēja zemkopības ministrs. Šī gada labības ražu viņš vērtēja pozitīvi — tā esot pietiekami laba. Patlaban Zemkopības ministrijā tiek strādāts pie jaunā perioda cerībā, ka tiks nodrošināts arī ES līdzfinansējums.

«Neslēpšu, ka ir arī nesaskaņas saistībā ar dažādiem pasākumiem, viens no tiem — zaļināšana. Jāsaka godīgi — vienprātība ir maza. Sarežģītāka situācija ir ar bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem. Prezidentūras laikā jautājumi tika iesākti risināt, gāja tīri labi, bet pēc tam viss apstājās,» skaidroja J. Dūklavs. Pamatjautājums, par kuru nekādi nevarot vienoties, ir pesticīdu atliekvielu samazināšana vai izskaušana pavisam. Šeit uz vietas esot izdevies noturēt savas pozīcijas nodokļu politikā — ES nauda netiks aplikta ar nodokli. Viens jautājums palicis atklāts — par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšanu svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Zemkopības ministrija piedāvājusi samazināt PVN no

21 % uz 5 %, tādējādi ceļot vietējo ražotāju konkurētspēju. PVN likmes izmaiņas dēļ mazinātos arī cena un ēnu ekonomika, kas šajā sektorā esot īpaši akutāla problēma.

«Mēģināsim budžeta virzības laikā tomēr panākt, lai kaut kāds solītis uz priekšu ir. Arī lietuvieši ir vienisprātis par PVN samazināšanu pārtikai,» sprieda J. Dūklavs.

Pievēršoties piena pārstrādes nozarei,

ministrs pauda uzskatu, ka nepaies daudzi gadi, kad piena cena tirgū pieaugs. Viņš paredz, ka svaigpiens tuvākajā nākotnē varētu kļūt pat par deficīta produktu.

«Latvijā vienas dienas laikā tiek iegūts aptuveni 1800 tonnu piena. Ja salīdzina ar tādām kaimiņvalstīm kā Igaunija un Polija, tad tas ir maz. Piemēram, Igauņu kooperatīvs ir pārāks nekā Latvijas. Pašreiz tiek būvēta jauna rūpnīca, tagad dienas laikā saražoja apmēram pārsimts tonnu, bet pēc pārbūves tās jau būs 600 tonnu piena. Ir jau noslēgts līgums ar Japānu, visa piena produkcija būs eksportējama, un arī cena kļūs vēl labāka. Līdzīga situācija vērojama arī Polijā, tur jau pabeigts koorperatīvs un tiek ražotas 3000 tonnas piena,» informēja J. Dūklavs. Ministrs skaidroja, ka piena produktu ražošana nemaz neesot tik vienkāršs process.

Pozitīvi vērtējams tas, ka zaudējumi šajā nozarē nepalielinās, kā arī liels ieguvums esot piena pārstrādes rūpnīcas «Latvijas piens» izveide. Par uzņēmuma investoru kļuvis Vācijas koncerns «Fude + Serrahn Milchprodukte», tāpēc lielākā daļa šīs pārstrādes rūpnīcas piena tiek nosūtīts tālākai pārstrādei uz Vāciju.

Pievēršoties cūkkopības nozarei,

ministrs atzina, ka pašlaik to vērtē kā visproblemātiskāko sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatību.

«Ir audzētāji, kas paši saka, ka likvidēšot cūkas… Tas bija prognozējams, jo arī citās valstīs ir tāda pati situācija. Slimība tāda ir — dzīvnieki to pārnēsā, bet, kā ir atzinis Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs, vislielākais pārnēstājs, patīk tas mums vai nē, tomēr ir cilvēks,» pauda zemkopības ministrs.

Ļoti labi tas pierādījies situācijā, kad slimības uzliesmojums bija vērojams Latgales pusē, bet jau pēc neilga laiciņa Valkā, lai gan starpība starp abām vietām ir 200 kilometru.

«Tas, protams, nav nekas patīkams, it sevišķi, ja uzreiz nākas nolikvidēt 10 000 cūku. Tajā dienā biju aizbraucis uz Latgali pie cūkaudzētāja un sarunāties ar viņu nebija iespējams, tik sašutis cilvēks bija. Nu jau pagājis pusgads, saimnieks atžirdzis un no jauna iepērk cūkas. Tur ir ļoti laba bāze uzbūvēta, tajā ieguldīti daudzi miljoni un arī zināšanas,» stāstīja J. Dūklavs un piebilda, ka gaļas cena šobrīd nemainoties, neraugoties uz problēmām cūkkopības nozarē.

«Kopumā analizējot visas nozares,

atļaujos teikt, ka visās, izņemot cūkkopību, ir zināmi pozitīvi rādītāji. Cūkkopībā tiešām vērojams būtisks dzīvnieku skaita samazinājums,» secināja ministrs.

«Aitkopība arī ir salīdzinoši pozitīvi vērtējama. Attiecībā uz šķirni, veicas labi, nespēj pat saražot tik daudz aitu šķirnes materiālu, cik ir pieprasījums.» Ministrs pauda pārliecību, ka it visās nozarēs var atrast kādas potenciālas iespējas.

Kas attiecas šogad uz āboliem

un citiem augļiem, arī šajā jomā būšot zināmas problēmas, taču tās vērojamas ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Lielā karstuma dēļ miljonos hektāru izdegušas augļu koku plantācijas gan Spānijā, gan Polijā un citās valstīs, kur vērojama augsta gaisa temperatūra, minēja ministrs un neslēpa novērojumu, ka arī mūsu valstī dārzeņiem un augļiem nav gaidāma nekāda dižā raža. Vietām gan esot redzamas ābeles, kas ir ābolu pilnas, tomēr lielākoties situācija esot pretēja.

«Kopumā lauksaimniecības nozare visā Latvijā attīstās. Ļoti būtisks ieguldījums ir ES nauda, jo zemnieki sapratuši, ka tā var attīstīties,» vērtēja J. Dūklavs.

Darba vizītē zemkopības ministrs viesojās arī AS «Talsu piensaimnieks», lai pārrunātu aktualitātes, kas attiecas uz piena pārstrādes nozari.

