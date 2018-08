Latvju tautasdēls piedzīvo jaunības maksimālisma gadus 21.08.2018

Ance Žagare

Pianists Artūrs Liepiņš (23) ir dzimis un audzis talsenieks, un skaņu māksla viņam bijusi tuva jau kopš bērnu dienām. Klavieres viņš iepazina Talsu mūzikas skolā. Šobrīd dzīves ceļi jaunieti aizveduši tālāk pasaulē — proti, Artūrs gadu mācījās Zviedrijā, Ingesundas mūzikas skolā, bet nākamgad viņš studēs Norvēģijā.

Kā zibens šautra skaidrās debesīs man radās doma, ka pianists ir cilvēks, kura nodarbošanās ir ļoti līdzīga gleznotājam, kam krāsu paletē ir tikai dažas tūbiņas, bet ar tām jāattēlo viss universs. Viņam ar klavieru skaņu un tembru ir jāpanāk efekts, kas atdzīvina visu apkārtējo pasauli. Mūsdienu klavierēm ir 88 taustiņi, bet vai ar to vienkāršu piesišanu pietiek, lai aizkustinātu klausītāja sirdi? Artūrs teic, ka, ikdienā spēlējot klavieres, viņa uzdevums ir no tām izvilināt vesela orķestra skanējumu. Sarunā viņš vairākkārt atsaucās uz latviešu tautasdziesmām. Tieši tās viņam dod ierosmi un spēku, kad nepieciešams. Mēs tērzējām par Artūra muzikālo gājumu, latviešu īpašībām un vēl šo to.

— Tavas muzikālās gaitas sākās Talsos. Vai atceries, kā toreiz, bērns būdams, iedomājies, ka vēlies spēlēt klavieres?

— Jā, atceros. Vēl pirms es sāku iet mūzikas skolā, man patika improvizēt uz mājās esošajām klavierēm. Spēlēju ilgi un pamatīgi, tādējādi kritu vecākiem uz nerviem. Biju pilnīgi drošs, ka vēlos mācīties mūzikas skolā. Pēc gadiem arī jaunākā māsa un brālis ņēma piemēru no manis.

— Vai tava ģimene ir muzikāla?

— Uhh. Mans tēvs ir trīs gadus mācījies trompeti Talsu mūzikas skolā, ja nemaldos. Mamma nav pārāk muzikāla. Patiesībā, mani tuvākie radinieki ir galvenokārt eksakti domājoši. Starp viņiem ir vides zinātņu inženieri, mans tēvs ir celtnieks. Tomēr savā ziņā mēs visi esam mākslinieciski. Varbūt ne tiešā izpausmē. Esam mākslinieki sadzīvē, sabiedrībā — dzīvē.

— Tava klavieru skolotāja Talsu mūzikas skolā bija Ilze Vaice.

— Jā, liels paldies viņai par visu, ko manā labā darījusi!

— Vai tu atceries savu pirmo klavieru nodarbību?

— Drīzāk atminos pirmās izjūtas. Spilgtā atmiņā palikuši iespaidi un tas, ka es biju stāvā sajūsmā par vietu, kur biju nonācis. Toreiz mūzikas skolas iestājeksāmenos dziedāju tautasdziesmu. Klasē sēdēja skolotāji, un man bija jāatkārto viņu izskandētais ritms. Tas man nesagādāja grūtības, uztraukuma nebija.

— Vai mūzikas skolā biji apzinīgs skolēns?

— Gāja visādi. Protams, bija krīzes posms. Tas mani piemeklēja pavisam laicīgi, trešajā klasē. Domāju, ka pametīšu mūziku uz visiem laikiem. Man bija ar mokām jāspēlē skaņdarbs «Lietutiņš». Vēl joprojām atceros, kā miniatūra skan. Bet tad es atkal saņēmos. Ceturtajā klasē intensīvi mācījos. Piektajā klasē kopā ar Elviju Sebri jau braucu uz Alfrēda Kalniņa pianistu konkursu Cēsīs. Ar to arī sākās mana aizraušanās. Pēc tā piedalījos arī citos konkursos — spēlēju gan viens, gan ansambļos. Sapratu, ka vēlos spēlēt vairāk, nekā no manis prasa.

— Vai tevi bez mūzikas interesēja vēl citi priekšmeti?

— Kad absolvēju devīto klasi, mans klavieru dueta partneris Helvijs Sebris jau gadu mācījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Nolēmu paralēli mācīties tajā pašā ģimnāzijā, kur draugs, kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā. Vai man interesēja citi priekšmeti bez mūzikas? Jā, mani interesēja. Un tieši tas man palīdzēja iestāties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Mani skolā uzņēma, jo biju vairākkārt piedalījies valsts olimpiādēs. Interesanti, ka ģimnāzijā mēs klasē bijām veseli pieci jaunieši, kuri papildus mācījās mūzikas vidusskolā. Bijām ļoti mākslinieciska kompānija. Mēs ar draugu, piemēram, reiz nolēmām uz pēdējo zvanu ierasties tautastērpos.

— Kāda bija sajūta, no mazpilsētas pārceļoties uz Rīgu?

— Sākumā bija smagi. Bet man dzīvē vienmēr tā ir bijis, ka es sāku no kaut kā maza un tad pamazām virzos uz priekšu. Tā es no Talsu Kristīgās skolas pārgāju uz Talsu 2. vidusskolu, pēc tam uz Rīgas Valsts 1. ģimnāziju. Katrā nākamajā skolā mācījās aizvien vairāk skolēnu. Krīzes brīdis bija kādu pusotru mēnesi, bet viss nokārtojās. Lai gan jāatzīst, ka visus trīs gadus gandrīz katru nedēļu braucu mājās, tāpēc Talsos biju bieži. Mācoties Rīgā, dzīvoju pie tēvoča Garkalnē, kas gan ir nedaudz ārpus Rīgas.

— Sanāk, ka neesi izbaudījis studenta dzīvi kopmītnēs?

— Vai, nē! Man līdzīgi kā Talsu 2. vidusskolas klasesbiedram Rūdolfam Miķelsonam ideja par kopmītnēm šķiet tik briesmīga un nesaskaņojama ar manu personību, ka es no tām esmu centies izvairīties. Bet tagad, mācoties Zviedrijā, dzīvoju improvizētās kopmītnēs kopā ar vēl diviem pianistiem: Daumantu Liepiņu un Ernstu Erlansonu. Tas jau skan kā anekdote, jo mēs esam ļoti atšķirīgi. Saucu mūs par trim klavieru muskatieriem. Viens no mums, Ernsts, ir ateists. Daumants ir pārliecināts kristietis, septītās dienas adventists. Un es ik pa laikam iespraucos pa vidu ar savām tautasdziesmām. Tā teikt, ieviešu mūsu sadzīvē pagānisko tradīciju.

— Man vienmēr licies, ka pianists pēc dabas ir vienpatis.

— Ir, ir. Tas tāpēc, ka ikdienā jātēlo cilvēks — orķestris. Protams, ka ir ļoti patīkami spēlēt ar kādu kopā. Šobrīd nopietni apsveru domu dibināt pastāvīgu kameransambli. Bet pianisti tomēr ir solisti. Viņi vieni paši pilda visas orķestra funkcijas. Tai pašā laikā viņi var būt arī ballīšu dvēseles un sabiedriski ļoti aktīvi cilvēki.

— Vai tev ir sanācis daudz spēlēt kolektīvos?

— Kādu brīdi, vēl Talsos, es taču spēlēju soprāna saksafonu. Paspēju iesaistīties Talsu bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestrī. Tas bija interesanti. Bet kā pianists esmu spēlējis dažādos kameransambļos. Protams, akadēmijā tā ir ikdiena, ansambļos jāspēlē obligāti.

— Vai esi pildījis koncertmeistara lomu?

— Kā koncertmeistars vienu gadu nostrādāju Talsu mūzikas skolā. Bija interesanti, bet es neapskaužu pastāvīgus koncertmeistarus. Tas nav viegls darbs. Mēdz būt gadījumi, kad notis tiek iedotas pēdējā brīdī un ir jālasa nošu teksts no lapas. Ne vienmēr tā mūzika, kas ātri jāapskata, ir vienkārša. Bet kopumā man patika strādāt Talsos un spēlēt bērniem pavadījumus. Tas deva ieskatu tajā, cik daudz mūzikas vispār cilvēks var īsā laika sprīdī aptvert.

— «Talsu Vēstu» arhīvā atradu interviju ar tevi 2015. gada augustā. Toreiz biji tikko uzsācis mācības Latvijas Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijā un atklāji, ka jūties kā no maza dīķīša iemests lielā jūrā. Tagad tu kādu laiku jau izglītojies ārpus Latvijas. Mācības Zviedrijas Karaliskajā mūzikas koledžā drīz nomainīsi pret Norvēģijas Mūzikas akadēmiju. Vai ārzemes tev tagad šķiet kā okeāns?

— Akadēmijā man klājās visādi. Dažkārt bija sarežģījumi ar pedagogiem, pēc ieskaitēm bieži dzirdēju skarbus vārdus. Jutos diezgan sagrauts. Zināju, ka mans kursa biedrs Daumants Liepiņš brauc mācīties uz Zviedriju. Viņš ik pa laikam parādījās Latvijā, staigāja apkārt laimīgs. Izstāstīju viņam, cik mana situācija ir briesmīga, ka visa mana dzīve lēni sabrūk. Viņš man neapdomājot teica: «Klau, nu brauc te mācīties!» Daumants aprunājās ar savu profesoru, un viss noveda pie tā, ka es iestājos Zviedrijas Karaliskajā mūzikas koledžā. Jāsaka gan, ka Zviedrijas dīķis, kurā es iekāpu, ir reizē lielāks un mazāks, jo tā pilsēta, kurā es mācos, ir ļoti maza. Apmēram Talsu lielumā. Skola ir laba tāpēc, ka tur ir izcili pasniedzēji. Bet nākamgad es mācīšos maģistra programmā Norvēģijas mūzikas akadēmijā. Cik zinu, arī šī skola būs maza un mājīga. Nedaudz lielāka par norvēģu komponista Edvarda Grīga muzeju Bergenā. Man ļoti patīk, ka vieta ir maza, bet apkārt ir cilvēki un dzīvība. Līdz ar to ir drošības sajūta, bet es neesmu izolēts no visa apkārtējā.

— Vai visus priekšmetus pasniedz angļu valodā?

— Jā! Es šobrīd mācos arī zviedru valodu. Biju domājis, varbūt mācīties norvēģu valodu, bet negribu, lai viss sajūk vienā putrā, jo valodas ir līdzīgas.

— Cik svarīgas tev ir paziņas no ārzemēm?

— Jāsaka, ka arvien vairāk izjūtu vēlmi pēc starptautiskas vides. Kad pirms gada iesēdos lidmašīnā, lidojot uz Zviedriju, es nolēmu, ka turpmāk lidošu daudz. Man patīk, ka lidmašīnā var iesēsties kā autobusā un vakarā jau izkāpt vietā ar pilnīgi citu ainavu, kur pat saule riet ātrāk vai vēlāk. Esmu nolēmis nākotnē vairāk ceļot, līdz ar to iegūt arī jaunas paziņas. Man patīk iepazīt dažādas kultūras un cilvēkus. Man šobrīd ir jaunības maksimālisma gadi, kad vajag izjust visu notiekošo.

— Vai tev ir sapnis uzstāties kādā īpašā vietā?

— Man drīzāk ir mīļi skaņdarbi, kurus es gribētu izpildīt. Par vietu es neesmu pārliecināts. Tā noteikti būtu liela koncertzāle.

— Liela bet mazā pilsētā?

— Jā, tas būtu jauki. Es zinu, ka pianiste Katja Buniatišvili ir sniegusi koncertu mežā, kur viņa spēlēja gumijas zābakos pie Steinway flīģeļa. To pārraidīja viens no klasiskās mūzikas televīzijas kanāliem. Koncerts bija fantastisks. Bet es laikam labāk gribētu uzstāties lielā koncertzālē. Tiesa, tās ir biedējošas. Šobrīd ļoti strādāju pie tā, lai vairāk sev noticētu un, sēžot pie klavierēm, blieztu visu, ko es varu izbliezt. Lielas koncertzāles ir grūti piepildīt. Man arī vienmēr bijis neliels satraukums pirms uzstāšanās, kā jau visiem. Ļoti cenšos to pārvarēt.

— Vai tev ir rituāls vai sava mantra, ko skaiti pirms svarīgas spēles?

— Viskautko esmu izmēģinājis, piemēram, skaitījis tautasdziesmas. Esmu nonācis pie atziņas, ka man vissvarīgākais ir elpot. Mantras gan man nav. Es cenšos ļaut savām domām lidināties. Iepriekš, kad ļoti satraucos, mēģināju visu rūpīgi pārdomāt un sakārtot. Tagad vairāk ļaujos. Klausos indiešu mūziku vai jebko citu, bet tikai lai smadzenes nesāk domāt un analizēt.

— Kas tevi saista indiešu mūzikā?

— Mums Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā bija pasniedzējs, kurš mācīja par austrumu zemju klasiskās mūzikas tradīcijām. Tas mani ļoti interesē. Kad es, stundu klausījies indiešu mūziku, piesēžos pie klavierēm, eiropiešu divpadsmit pustoņu skaņu sistēma liekas ļoti nabadzīga. Austrumu mūzikā viņi sadala oktāvu smalkāk. Man, protams, patīk arī eiropiešu klasiskā mūzika, citādi es to nespēlētu. Bet esmu sapratis, ka austrumniekiem ir ļoti gaumīga izpratne par to, kā mūzikai būtu jāskan.

— Vai tev bieži sanāk koncertēt?

— Aizvien biežāk. Tagad, vasarā, es atpūšos, jo iepriekš man bija lielais diplomeksāmens klavierspēlē. Tuvākie koncerti, ko sniegšu Talsos, būs novembrī. Spēlēšu valsts svētkos. Domāju arī par trim solo koncertiem, no kuriem viens būtu Talsos, otrs Pastendē, bet par trešo vietu vēl neesmu nolēmis.

— Vai latviešu publika atšķiras no ārzemju?

— Es gribētu teikt, ka latviešu vidusmēra klausītājs ir labā ziņā izlutināts. Latvijā klasiskās mūzikas dzīve ir salīdzinoši aktīva. Līdz ar to pieprasām pašu labāko. Esam nedaudz kūtri un nedodam atzinību tik spēji kā citās valstīs. Ārzemēs pēc koncertiem ir bagātīgākas ovācijas. Bet tas jau nenozīmē, ka tās ir sirsnīgākas.

— Vai pašu mūziķi ietekmē viņa tautība?

— Pirms kāda laika Zviedrijā es runāju ar savu profesori. Viņa uzskatot, ka latvieši, salīdzinot ar zviedriem, ir ļoti dramatiski cilvēki. Es gandrīz nokritu no krēsla. Parasti visi domā, ka latvieši ir ļoti mierīgi un pieticīgi. Es iedziļinājos tajā un sapratu, ka mēs esam introverti, bet līdz ar to atvērti kā mūziķi. Mūziķis — latvietis ļauj ielūkoties savā dveselē un sirdī. Zviedru mākslinieki ir vēsi, franču detalizēti, krievu pianisti spēlē ar biezu un tumīgu toni. Latvietis, runājot manas profesores vārdiem, ir ļoti dramatisks, bet ar milzīgu gribasskpēku. Ir tāda tautasdziesma: «Ņem, Dieviņ’i, dzelža šķēres, nolīdzini meža galus!» Acīmredzot latvietis ir spītīgs.

— Esmu dzirdējusi, ka klavieres ir vieglākais instruments, kad to tikko sāk spēlēt, bet vēlāk pats grūtākais. Vai tā ir?

— Šķiet, to teicis Vladimirs Horovics… Bet, jā, tā ir taisnība. Pieskaroties taustiņam, nav iespējāms mainīt tā skaņas augstumu. Ja spēlē «do», tad skan «do». Bet var mainīt skaņas toni un likt klavierēm skanēt pēc vesela orķestra. Man ienāca prātā laba analoģija. Iedomājieties, ka jums jāuzraksta vārds ar datora klaviatūru tā, lai, rakstot šo vārdu, tas izklausītos mīļi. Apmēram tāda sajūta ir pie klavierēm.

— Kādu mūziku tu klausies?

— Es klausos visu. Nu labi, smago metālu vēl neesmu sācis klausīties. Pēc Dziesmu svētkiem vienmēr klausos tautasdziesmas. Tajās man patīk tieši teksti. Kā mēs noskaidrojām, es klausos indiešu mūziku. Šobrīd rak­stu dziesmas arābu stilā, tā kā pētu arī to. Klausos popmūziku. Man ir nepieciešams no visa pa drusciņam. Ā, un, protams, klasisko mūziku! Šobrīd esmu aizrāvies ar Bēthovena koncertiem un simfonijām. Nepārtraukti atrodos skaņu jūklī. Tas man ļoti patīk.

