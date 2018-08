Latvijas valsts simts gadi fotoliecībās 22.08.2018

Ceturtdien, 16. augustā, Rīgā, Latvijas Ārstu biedrības telpās notika grāmatas «Latvijai 100» atvēršanas sarīkojums.

Grāmatas sastādītājs un tekstu autors ir Latvijas Ārstu biedrības prezidents Dr.med.h.c. Pēteris Apinis

P. Apinis savu un sava domubiedru pulka veikumu komentējis: «Grāmata «Latvijai 100» ir mūsu divarpus gadu darbs. Esam pabijuši visās Latvijas pilsētās un pagastos, meklējot bildes un stāstus, kas mums ļautu uzburt vīziju — kas tad ir Latvija savos simts gados. Esam grāmatā ievietojuši vairāk nekā 4400 fotogrāfiju, ko mums iesūtījuši vairāk nekā 1200 līdzautoru no visas Latvijas — novadpētnieki, muzejnieki, bibliotekāri, skolotāji, kolekcionāri, žurnālisti, fotogrāfi. Lai atlasītu šīs fotogrāfijas, pārskatījām vairāk nekā 100 000 fotogrāfiju, bet vairāk nekā 12000 sagatavojām ar visiem pierakstiem grāmatai derīgā formā. Visas bildes, ko vēlējāmies iekļaut grāmatā, tur neiekļuva. Tomēr grāmatā vietu radušas bildes no visiem novadiem un pa vienai bildei gandrīz no visiem pagastiem.»

Fotogrāfiju autoru un to iesūtītāju vidū ir vairāki ziemeļkurzemnieki. No mūsu laikraksta «Talsu Vēstis» fotožurnālista Daiņa Kārkluvalka arhīva grāmatā izmantotas 28 foto­grāfijas. Milzīgajā materiālu iesūtītāju sarakstā ir kolcenieces, Lībiešu krasta vēstures dokumentētājas Baibas Šuvcānes, Strazdes pagasta novadpētnieka Jāņa Kaminska un citu mūspuses ļaužu vārdi.

«Grāmatas attēlu kolekciju papildina literārs Latvijas vēstures izklāsts, bet katru no Latvijas gadiem papildina kāda gleznas, grafikas vai scenogrāfijas reprodukcija,» skaidro grāmatas tekstu autors.

«Grāmata ir ilustrācija atziņai, ka katram latvietim, kas dzīvo šaizemē vai jebkur citur, ir savas atmiņas, savi piedzīvojumi un pieredzējumi, sava vizualizējama fotovēsture, kas, kopā salikti, ir Latvijas vēsture. Latvieši jau pusotru gadsimtu čakli un labi fotografē. (..) Tad nu patiesībā šī grāmata ir «Latviešu stāsti fotogrāfijās».

Katram no 100 mūsu valsts pastāvēšanas gadiem ir atvēlēti divi atvērumi ar fotogrāfijām. Centos pastāstīt par Latviju. Bet Latvija man ir kaut kas plašāks par 64 tūkstošiem kvadrātkilometru. Centos ievietot attēlus par latviešiem Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās, par latviešiem Padomju Krievijā, latviešiem Otrajā pasaules karā, latviešiem plašajā pasaulē. Latvija ir gan Rīga, gan Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Sēlija. (..) Esmu centies panākt, lai katrs novads un, iespēju robežās, pagasts būtu grāmatā pārstāvēts ar kādu attēlu.»

