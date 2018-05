«Latvijas saule» ir ceļā uz Talsiem 08.05.2018

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt infomējušas par tēlnieka Ojāra Feldberga veidoto vides mākslas objektu «Latvijas saule». Tas top par godu Latvijas simtgadei. Pagājušajā nedēļā, 26. aprīlī, objekta atlējums bronzā uzsāka ceļu no Ķīnas, Sjamenas pilsētas, uz Talsiem.

Talsu novada pašvaldība informē, ka 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 12.00 Talsu ezera promenādē vides mākslas objekta pamatos notiks kapsulas ar vēstījumu iemūrēšana. Savukārt 29. jūnijā Talsu pilsētas svētku laikā paredzēta mākslas objekta atklāšana. «Saule aust austrumos, un zīmīgi, ka mākslas objekts «Latvijas saule» top tieši Ķīnā, austrumos,» sacījis O. Feldbergs. Tēlnieks Talsu pilsētai dāvina idejas koncepciju un darba ģipša modeli.

Vides mākslas objekts tapis sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību, kas šim mērķim piešķīrusi 50 000 eiro, un Talsu novada fondu. Valsts kultūrkapitāla fonds projektam piešķīris 8000 eiro. Ar ziedojumiem piedalās sabiedrība.

«Paldies visiem uzņēmējiem un privātpersonām, kas jau ziedojuši, lai Latvijas simtgadē Talsiem būtu paliekoša vērtība! Joprojām ikviens, kas vēlas palīdzēt radīt oriģinālu un nozīmīgu mākslas objektu Talsos, aicināts atbalstīt to ar ziedojumu: nodibinājums «Talsu novada fonds», reģ. nr. 50008073841, a/s «SEB banka», bankas konts LV87UNLA0050017096893. Maksājuma mērķis: «Ziedojums mākslas objektam «Latvijas saule»»,» pauž Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Rake-Lasmane.

