«Latvijas lepnuma» stāsti ļauj labāk saprast, kā mūsu valsts jūtas 29.12.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos, jau 13. reizi televizora ekrānā varēja vērot telekompānijas TV3 un laikraksta «Diena» rīkotās akcijas «Latvijas lepnums» apbalvošanas ceremoniju, kas šogad notika Rīgā, Dzelzceļa muzejā. Tajā tika izstāstīti desmit sirdsstāsti par Latvijas cilvēkiem, ar kuriem varam lepoties. Simbolisko balvu — Zelta ābeli — saņēma arī Talsu mākslinieks Andris Biezbārdis.

Andri «Latvijas lepnuma» balvai pieteikusi sieviete, ar kuru arī mūsu puses ļaudis ne bez iemesla lepojas — Latvijas Radio žurnāliste Briselē Ina Strazdiņa. Pieteikumā viņa uzbur sirsnīgu ainu par to, kā mākslinieks jau vairāk nekā 30 gadu ceļas agri no rīta, lai dotos uz 25 kilometrus attālo Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāli «Veģi», kur mīt ar ļoti smagu garīgu atpalicību sirgstoši cilvēki. «Andrim šeit ir klase, telpa ar lieliem, gaišiem logiem, kura ir pilna ar krāsām, krītiņiem, zīmuļiem, papīru. Vidū ir garš galds, pie kura katru dienu sēž aprūpes centra iemītnieki. Viņi Andri ir iesaukuši par Mākslinieku un ļoti gaida. Pie Andra nāk Diāna, Ričiņš, Koļa, Natālija, Gitiņa un daudzi citi. Biežāk viņi klusē vai kā putni sajūsmu vai apbēdinājumu pauž apaļām, garām skaņām. Ikreiz, kad viesojos pie Andra, viņš grib pastāstīt par katru. Reiz tur satiku aptuveni sešpadsmit gadus veco Juri, kurš vienīgais no audzēkņiem prata runāt. Atspiedies pret loga rūti, viņš pārzīmēja no lapas lapā sveci. Andris stāstīja, ka Juris nākot jau sen un esot lieliski iemācījies nokopēt trafaretus, šad tad arī pats uzzīmējot mājas un traktorus un visu ļoti pedantiski izkrāsojot. Bija arī sīkā, kalsnā Indra, kura enerģiski rīkojās ap trafaretu Helovīna ķirbja izskatā un pēkšņi pa pusei pašāvās zem krāsu plaukta. Kā Andris sacīja, viņa esot ļoti impulsīva — atskrienot un aizskrienot kā tāds viesulis. Ir arī kāds gulošs jauns puisis ar smagas slimības savilktām rokām. Viņš dzīvo aprūpes nama gala stāvā, un Andris pie viņa regulāri ciemojas, gādā īpašus, lielākus krītiņus, ko viņš var satvert un zīmēt. «Tas palīdz rokām,» Andris saka. Pie loga mākslas klasē lielā kaudzē guļ viņa audzēkņu zīmējumi.

Un starp tiem ir kādi

ļoti īpaši darbi. Andra mūža, iespējams, lielākais brīnums ir Sniedze Reine. Sniedzei nav ģimenes, pareizāk sakot, ir, bet ar mammu viņa ir tikusies tikai dažas reizes mūžā — pasaulē nākot, un pēc tam, kad vienreiz viņa atbrauca. Sniedze tā arī neuzzināja, ka sēdējusi vienā istabā ar savu mammu. Viņa tikpat kā nerunā un ar grūtībām pārvietojas. Taču pirms vairākiem gadiem Sniedze daudziem aprūpes centra darbiniekiem lika sastingt pārsteigumā. Viņa uzzīmēja «Veģu» pansionāta kompleksu no augšas, perfekti, smalki, ar precīzām līnijām, pareizu logu skaitu un pagalma izkārtojumu, kāpnēm, kokiem, apstādījumiem un soliņiem. No putna lidojuma. Vienīgais brīdis, kad Sniedze to visu varēja vērot, bija pa ceļam uz skolu, dažas sekundes pa autobusa logu.

Savas brīnumainās spējas viņa atklāja, nākot pie Andra. Līdz tam bija tapusi arī plaša zīmējumu sērija ar slimnīcas motīvu, kur attēloti gultās guļoši cilvēki, pie sistēmām, katram gultas galā vārds, tur Sniedze ierakstījusi arī savu draugu un «Veģu» biedru vārdus. Ir bijuši arī ilgāki pārtraukumi, kuros Sniedze nav radījusi neko. Bet Andris Biezbārdis ir ar viņu, pacietīgi gaida un vēro.

Kopš mākslinieks Andris Biezbārdis strādā «Veģos», Sniedzes un citu viņa audzēkņu darbu ekspozīcijas bijušas skatāmas gan turpat netālajā Sabilē, gan Rīgā, Mencendorfa namā, Bērnu literatūras centrā, Labklājības ministrijā, Saeimā un vēl citur Latvijā.

Andris ir apbrīnojams cilvēks,

pacietīgs, dziļš un mierīgs. Vairākkārt esmu viņam vaicājusi, kādēļ viņš dara šo emocionāli un nereti arī fiziski smago darbu, bet Andris allaž ir pieticīgi klusējis un sacījis, ka tas var palīdzēt pansionāta iemītniekiem un ka viņš te gluži vienkārši ir vajadzīgs.

Mākslinieks Andris Biezbārdis ir Skolotājs ar lielo burtu, jo savus audzēkņus viņš nekad neredzēs iestājamies labās augstskolās, kļūstam bagātus un veiksmīgus. Pansionāta iemītnieku mūžs smagās slimības dēļ parasti nav ilgs un tā ir smaga un skarba patiesība, bet tie, kuri saviem spēkiem varējuši atnākt uz Andra Biezbārža klasi, vai pie kuriem ar īpašu krītiņu sauju atnācis viņš pats, ir pieredzējuši eņģeli, skaidras, dziļas gaismas apveltītu cilvēku šajā zemes ceļā.

Mākslinieku Andri Biezbārdi pazīstu jau sen un vienmēr uzlūkoju viņu ar apbrīnu. Viņš ar savu darbu, gan strādājot sociālās aprūpes centrā «Veģi», gan dažkārt iedodot papīru un sapulcinot uz zīmēšanu bērnus, kuri garlaikojas pagalmā, ir parādījis patiesi liela un nesavtīga cilvēka piemēru — ilgus, garus gadus darīt darbu klusumā, pretī negaidot neko. Viņš ir iemācījis to, ka šāda darba skaistākais auglis ir apkārtējo cilvēku cieņa un mīlestība,» pieteikumā raksta Ina.

Ceremonijā viņa pati arī pasniedza Andrim «Latvijas lepnuma» balvu nominācijā «Cilvēks cilvēkam». «Ja cilvēkam ir dota tik liela gaisma, to nav viegli nest, jo tas nozīmē, ka ar šo gaismu būs jādalās, ar to būs jāiet tur, kur tās trūkst un kur to gaida visvairāk,» viņa sprieda. Ina vēlēja, lai šī balva Andri stiprina un dod pārliecību, ka viņš ir ļoti vajadzīgs.

Mirkli pirms balvas pasniegšanas Andris video sižetā sacīja: «Man ir jāattaisno uz mani liktās cerības. Viņi atkal rīt mani gaidīs. Es zinu, ka man tur jābūt.» Jāattaisno ne jau mūsu cerības, bet to cilvēku cerības, kuri mīt «Veģos» un par kuriem liela daļa sabiedrības labprātāk vēlētos neko nezināt! Ne jau velti kāda «Veģu» iemītniece arī video sižetā apliecināja: «Andri, tu — mīļš!»

Strādājot ar «Veģu» iemītniekiem, mākslinieks allaž paturot prātā Bībelē izteikto pamudinājumu mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. «Cenšos to ievērot. Tie ir tādi paši cilvēki kā mēs visi! Mēs esam cits citam vajadzīgi,» viņš atgādināja. Pie tam, kas attiecas uz mākslu, «Veģu» iemītnieku darbi dažkārt pārspējot pat profesionāla mākslinieka veikumu, jo top ar lielāku drosmi.

Tovakar uz skatuves

balvu saņemt kāpa vēl deviņi īpaši cilvēki. «Skatītāji mums nereti vaicā: «Vai jūs nevarētu vakarā mazāk runāt par tām negācijām, bet vairāk stāstīt labus stāstus, labas ziņas?» Šovakar — tikai labi stāsti par labiem cilvēkiem!» jau ceremonijas sākumā apliecināja viens no vadītājiem Arnis Krauze. Mazsvarīgs nav arī fakts, ka skatītāji paši, rakstot pieteikumus «Latvijas lepnuma» balvai, ir sarūpējuši šo iespēju — iepazīt sirdī skaistus cilvēkus.

«Latvijas lepnuma» balvas saņēmēju vidū bija traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris, kurš, aizguvis ideju Indijā, šogad Latvijā īstenojis unikālu labdarības akciju «Dzīvo vesels», bez maksas sniedzot konsultācijas un nodrošinot nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils pilsētā un apkārtējos novados dzīvojošajiem pensionāriem, invalīdiem un politiski represētām personām. Nominācijā «Sargeņģelis» balvu saņēma krāslaviete Valentīna Stabulniece, kura 13 gadu laikā kļuvusi par audžumammu jau 44 bērniem. Balvu saņēma arī Gatis Caunītis, kurš sešu gadu vecumā, ielienot nenoslēgtā transformatora kastē, zaudēja abas rokas. Pieaugot viņš pārliecinājis gan sevi, gan citus par to, ka cilvēkam bez rokām nav jāsēž mājās, bet tā vietā var dzīvot pilnvērtīgu un neatkarīgu dzīvi, spējot ne vien iegūt izglītību, bet arī vadīt automašīnu, slēpot un skriet pusmaratonu. Lepns, stiprs un pamanāms — ar šiem vārdiem Gatis dodas pretī aizvien jauniem izaicinājumiem.

Balvu saņēma vēl sešas spilgtas personības, bet ik gadu žūrijai nākoties vērtēt simtiem stāstu. Šajā reizē žūrijā bija arī pagājušā gada «Lepnuma balvas» saņēmēji, nu jau vairākus gadus par talseniekiem kļuvušie Zane un Agris Bārbali. Starp citu, no laikraksta «Diena» saņēmām informāciju, ka balvai šogad tikuši izvirzīti vēl daži mūsu puses ļaudis — daktere Anna Čudere, vēl viena «Veģu» darbiniece Gaida Būmeistare, agrākā agronome Velga Reinfelde, Talsu novada ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» veidotāja un vadītāja Agnese Kviese un Talsu Kristīgās skolas skolotāja Aija Valgelina.

««Latvijas lepnums» —

tas ir stāsts par pašaizliedzību, iejūtību, drosmi un cerībām. Tas ir stāsts par mīlestību. Mīlestība kļūst pamanāma, ja tā izpaužas rūpēs par citiem, par tuvākajiem. Mīlestība ir arī tad, kad darām to, ko neviens varbūt no mums neprasa, kas neietilpst mūsu tiešajos darba pienākumos un par ko mums nemaksā algu. Ja gribam sajust īstu mīlestību, tad tā mums jādod citiem. Ja gribam dzīvot harmonijā ar sevi un līdzcilvēkiem, mums jāatrod veids, kā palīdzēt tiem, kuriem kādreiz ir grūti. Ja gribam rast jaunu iedvesmu, būsim tie, kuri iedvesmo citus! Darbi, ko veicam ar mīlestību, ir svarīgākie. Tie mūs padara vēl cilvēcīgākus un parāda to, ka mums ir sirds,» balvas pasniegšanas ceremonijā atzina Latvijas prezidents Raimonds Vējonis.

«Pateicoties šiem cilvēkiem, mēs varam arvien no jauna pārliecināties, ka mūsu valsts ir brīnišķīgi skaista — mēs varam lepoties ar to un turpināt to no sirds mīlēt,» pauda ceremonijas vadītāja Evelīna Strazdiņa. Viņa arī noslēgumā vērtēja, ka caur «Latvijas lepnuma» stāstiem mēs varam labāk sajust Latvijas pulsu un saprast, kā mūsu valsts jūtas.

Ceremonijas laikā otrpus Dzelzceļa muzeja logiem bieži varēja dzirdēt operatīvo dienestu automašīnu trauksmainos skaņas signālus. Tas neviļus lika aizdomāties, ka Latvijā joprojām vajadzīgi pašaizliedzīgi, drosmīgi cilvēki, kuri ir gatavi kļūt par otra sargeņģeli, palīgu, skolotāju, iedvesmotāju vai ģimeni, darot vairāk, nekā pienākums prasa.

