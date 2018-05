Latvijas labāko vidū — Balgales amatierteātra izrāde «Hronika» 27.04.2018

No 20. līdz 22. aprīlim Latvijas Kultūras akadēmijas teātra studiju ēkā «Zirgu pasts», Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālē «Vidzeme» un Jūrmalas teātrī notika Latvijas amatierteātru iestudējumu skates «Gada izrāde 2017» fināls. Reģionu skatēs ekspertu 12 visaugstāk novērtēto iestudējumu vidū bija un finālā sacentās arī Balgales amatierteātra izrāde «Hronika».

Balgalnieki (Aivars Eņģelis, Ligita Sūna, Krista Eņģele, Jānis Bētiņš, Kaspars Boters un Lelde Čerpinska) žūrijas priekšā stājās svētdienas, 22. aprīļa, vakarā Jūrmalas teātra zālē. Par to, ka notikums atzīts par ievērības cienīgu, liecināja gana daudzu Talsu novada ļaužu klātbūtne. Raksta autorei bija tas gods izrādi — režisora Reiņa Botera radīto aizgājušo laiku fragmentu vienā cēlienā — noskatīties, sēžot starp Talsu novada domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi un Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītāju Juri Upmali, kurš, jāatzīst, par to, kas notika uz skatuves, smējās vairāk. Ne bez iemesla! «Tie visi ir mani darbinieki!» viņš pēc izrādes atklāja, un pārējie tad ķircinājās, ka, ar labiem aktieriem strādājot, droši vien nekad nevar zināt, kad viņi tēlo un kad viņi jāuztver nopietni.

«Tiešām paldies par izrādi! It kā neesmu audzis padomju laikos, bet arī man bija, par ko padomāt,» pēc izrādes, ģērbtuvē dāvinot aktieriem kliņģeri spēku atjaunošanai, atzina E. Zelderis. Viņš sprieda, ka interesants ir izvēlētais nestandarta risinājums, izrādē iekļaujot gan dokumentālu materiālu, gan aktieru tēlojumu un atmiņas. «Ne velti tieši jūs šodien esat šeit!» novada domes priekšsēdētājs uzsvēra.

«Prieks redzēt tik lielu fanu pūli! Mēs turpināsim strādāt, centīsimies pārsteigt un darīt to, kas mums patīk,» apliecināja R. Boters.

Izrādes vērtēja teātra kritiķe, portāla «Kroders.lv» galvenā redaktore Ieva Rodiņa, teātra kritiķe Henrieta Verhoustinska, aktrise un režisore Liena Šmukste, kā arī režisori Valters Sīlis un Toms Treinis. Skates rezultāti kļuva zināmi 23. aprīlī. Par Gada izrādi žūrija atzinusi Jūrmalas kultūras centra Kauguru kultūras nama jauniešu teātra «Eksperiments» iestudējumu «Sesija. Latvju dainas. Kāzas» (režisore Dace Umbraško), bet arī Balgales amatierteātris nepalika tukšā — šis kolektīvs saņēma diplomu par pārdomātu izrādes audiovizuālo tēlu.

Atliek pievienoties tam, ko Talsu novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča rakstīja, izsūtot elektroniskā pasta vēstules ar skates rezultātiem. «Prieks — par dalībnieku degsmi un atbildību izrādes tapšanā un izrādīšanā. Lepnums — par Reini, tavs darbs ir augsti novērtēts starp Latvijas 12 amatierteātriem — finālistiem. Gandarījums — par paveiktā darba novērtējumu. Paldies par Talsu novada vārda tālāku nešanu!» viņa pateicās.

