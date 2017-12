Latvijai sava pozīcija vēl būs jāaizstāv 13.12.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

7. decembrī Jūrmalā notika konference «Lauksaimniecības politika pēc 2020», kurā Zemkopības, Eiropas Komisijas un lauksaimnieku interešu pārstāvošo organizāciju pārstāvji, lauku uzņēmēji un zinātnieki diskutēja par Eiropas Komisijas pieņemto paziņojumu «Pārtikas un lauksaimniecības nākotne». Vērtējot izstrādāto lauksaimniecības politikas vīziju pēc 2020. gada, izskanēja aicinājums ikvienu nākamgad iesaistīties diskusijās par to, kādu vēlamies redzēt Latvijas lauku nākotni pēc 2020. gada.

Ministrs gaidīja drošāku un ambiciozāku soli

Eiropas Komisijas ziņojums «Pārtikas un lauksaimniecības nākotne», kas publicēts 29. novembrī, ir jauns dokuments, tāpēc Zemkopības ministrija sākusi analizēt to, kas attiecas uz Latvijas lauksaimniekiem tiešmaksājumu, vides, nodarbinātības un lauku apdzīvotības jomā, konferencē informēja Zemkopības ministrijas pārstāvji. Uzrunājot sanākušos, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pauda, ka Eiropas Komisijas publicētais dokuments ir ļoti svarīgs arī Latvijai, jo uz tā pamata nākamgad Eiropas Komisija izstrādās priekšlikumus, kas noteiks lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada.

«Šo dokumentu ministrija sākusi analizēt, kādas ir piedāvātās ieceres un to ietekme uz Latvijas lauksaimniecību. Mums radies iespaids, ka Eiropas Komisija ir izstrādājusi gudru, progresīvu un tajā pašā laikā sarežģītu vīziju. Komisija ir iecerējusi modernizēt un vienkāršot lauksaimniecības politiku, taču vienlaikus nav plānotas revolucionāras izmaiņas,» sacīja ministrs. No Eiropas Komisijas piedāvātās vīzijas noprotams, ka lielāka pašnoteikšana būs dalībvalstīm. «Ja notiks tā, kā Eiropas Komisija sola, lauku attīstības jomā būs iespējas turpināt un attīstīt iesākto lauku attīstību. Būs attīstība nodarbinātībā, ekonomikā un apdzīvotībā laukos,» teica J. Dūklavs.

Komisija ziņojumā arī norāda, ka jāmazina kopējās lauksaimniecības politikas atšķirības starp dalībvalstīm. Šajā jautājumā ministrs gaidījis drošāku un ambiciozāku soli. Pēc 16 gadu ilga tiešmaksājumu atšķirības mazināšanas perioda vienlīdzība dalībvalstu starpā būtu, pēc ministra domām, jāsasniedz ne vēlāk kā 2021. gadā. «Maksājumu izlīdzināšanas mērķa sasniegšanai mēs katrs varam dot savu artavu, argumentējot un pārliecinot kolēģus, pārējās dalībvalstis par izlīdzināšanas nozīmīgumu godīgas konkurences nodrošināšanā. Vienlīdzīgi tiešmaksājumi nodrošinātu saimniecību līdzvērtīgu noturību pret cenu svārstībām tirgos un augsto standartu ieviešanu. Dalībvalstis spētu līdzvērtīgi risināt izaicinājumus vides un klimata rīcības jomā,» pauda J. Dūklavs.

Viņš norādīja, ka Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 2018. gadā rīkos pasākumus, lai ar lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem diskutētu par kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna mērķiem un kam nākamajā plānošanas periodā atbalsta sniegšanā būtu jāpievērš uzmanība.

Latvijai priekšlikumi jāizstrādā līdz nākamā gada vidum

Latvijas lauksaimniekiem ne tik būtiski ir Eiropas Savienības tiešmaksājumu palielināšana, bet gan to izlīdzināšana starp dalībvalstīm, norādīja biedrības «Zemnieku saeima» valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre. Eiropas Savienībā ir sākts darbs pie kopējās lauksaimniecības politikas izveides visā Eiropā, kas stāsies spēkā 2021. gadā. Tāpēc Baltijas valstu lauksaimniekiem ir būtiski pārliecināt Eiropas Savienības amatpersonas un institūcijas nodrošināt līdzvērtīgus apstākļus ar Rietumeiropas zemniekiem. Neskaidrības joprojām rada arī Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un kā tas ietekmēs pieejamos naudas resursus. «Ļoti lielas cerības, ka pēc 2020. gada Eiropā varētu būt vienlīdzīgi tiešmaksājumi. Runa ir par atšķirību mazināšanu,» sacīja Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un Lauku attīstības ģenerāldirektorāta pārstāve Kristīne Bori norādīja, ka kopējā lauksaimniecības politika Eiropā ir pārdzīvojusi vairākas krīzes, bet ir un paliek vecākā politika Eiropas Savienībā. Taču, viņasprāt, nākotnes uzdevums ir domāt kā lauksaimniecību lauku teritorijās padarīt ilgtspējīgāku, uzmanību pievēršot izglītībai, jaunāko tehnoloģiju pielietojumam. Jādomā arī par jauno lauksaimnieku iesaistīšanu un paaudžu nomaiņu laukos. Lauku uzņēmējiem nākas saskarties arī ar klimata pārmaiņām, un viņiem jāspēj uz tām reaģēt. Pēc Kristīnes Bori teiktā, arī turpmāk Eiropas Komisijas noteikums būs, ka naudu nepiešķirs tāpat vien par dzīvošanu laukos. Finansējuma piešķiršanai ir jābūt uz rezultātu vērstai.

Eiropā ne reizi vien izskanējis, ka piedāvājumam lauksaimniecības politikā jābūt vienkāršākam. Lai gan mēģinājumi to vienkāršot jau bijuši, plānojot šo periodu un tajā pieejamo atbalstus, tas tomēr nav izdevies. Kā piemērs izskanēja pietiekami sarežģītās prasības zaļināšanas ievērošanā. Arī piedāvātā atbalsta administrēšanai nākotnē vajadzētu būt daudz vienkāršākai.

Kristīne Bori aicināja nākamgad lauku uzņēmējus piedalīties rīkotajās sanāksmēs, kādai kopējai lauksaimniecības politikai Latvijā vajadzētu būt pēc 2020. gada. «Nākamgad jūnijā gaidāmas dalībvalstu debates ar Eiropas Komisiju par daudzgadu finanšu shēmu. Galīgo lēmumu pieņems nevis Eiropas Komisija, bet dalībvalstis. Tāpēc Latvijas nostāja ir ļoti svarīga, kādu Latvija redz lauksaimniecības attīstību pēc 2020. un nākamajos gados,» sacīja Kristīne Bori.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

Komentāri