«Latviešu tauta bija tik stipra, ka tā nenodeva savu dzimto zemīti, savu Dievzemīti» 28.08.2018

Renāte Krauze

krauze@yahoo.com Tweet

Vakar, 23. augustā, Talsos, pie pieminekļa «Koklētājs» notika staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis.

Pirms desmit gadiem Eiropas Parlamentā tika oficiāli pieņemta un izsludināta deklarācija «Par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu», aicinot arī nacionālos parlamentus pasludināt šo dienu, kad tika noslēgts Molotova — Rībentropa pakts, par Staļinisma un nacisma noziegumu upuru atceres dienu.

Kā atceres brīža laikā sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, šī diena mūs vieno, jo tā tiek pieminēta ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. «Mums šis ir mirklis, lai atcerētos notikumus un darītu visu, lai tie vairs neatkārtotos mūsu zemē. Ko mēs varam darīt, lai kas tāds nekad vairs nenotiktu? Pirmkārt, mēs varam darīt labi savu darbu, otrkārt — būtiskākais, ir neaizmirst šo dienu un par to runāt ģimenēs un skolās. Atrast to mirkli, lai novērtētu to, ka mums ir brīvība. Tā mums ir, arī pateicoties 23. augustam. Dienai, kad Latvijā tika dibināta Latvijas Zemessardze,» savā uzrunā sacīja D. Karols. Viņš arī bilda, ka Zemessardzei šajos gados ir uzlikta liela pienākuma nasta. Ir gājis dažādi, bet ir prieks redzēt, ka zemessardzē tiek iesaistīta aktīvākā Latvijas pilsoņu daļa. «Uz doto brīdi valstī notiek lielas Zemessardzes mācības ar mērķi apzināt, kā mēs paši varam sevi aizstāvēt. Ceru un esmu pārliecināts par to, ka rezultāts tām būs atziņas, kuras varēs kalpot mums tālāk. Mūsu ģimenēs un novadā, radot drošības sajūtu, ka nekad nepiedzīvosim to, ka divas lielvaras spēj noslēgt līgumu, kurš bija prettiesisks un kam sekoja okupācija, izsūtīšanas un cilvēku likteņu izkropļošana,» savās domās dalījās D. Karols.

Atceres brīža dalībniekus uzrunāja arī Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks. Viņš sacīja, ka viņam šis datums visspilgtāk asociējas ar 1987. gada 23. augusta notikumiem, jo tajos viņš pats piedalījies un to piedzīvojis. «Tieši tādēļ, man šī diena ir tik svarīga. Šī ir septītā piemiņas diena, kurā mēs atceramies visdažādākos pāridarījumus, bet 23. augusts un 8. maijs ir divas dienas, kuras tiek atzīmētas visā Eiropā, un es teikšu — arī visā pasaulē. Man bija dažādas pārdomas. Ko gan lai šādā dienā saka. Šādos brīžos vispār nav nemaz tik vienkārši kaut ko sacīt. Protams, es gribu atgādināt to, ko, es ceru, jūs visi ļoti labi apzināties, ka mēs dzīvojam ļoti nopietnā laikā. Laikā, kad atkal tiek pārkāptas visdažādākās vienošanās valstu starpā. Neskatoties uz līgumiem un dažādiem paktiem, un uz visu to, ko mēs vēstures gaitā esam redzējuši. Varbūt tieši tādēļ man ir jautājums: vai mēs varam būt droši? Cilvēcīgi domājot, man jāsaka — es neesmu tik drošs! Man būtu interesanti saprast, ko šobrīd domā tieši jaunākā paaudze. Varbūt tie, kas bija kopā ar saviem vecākiem un vecvecākiem Baltijas ceļā, kas kaut ko vēl no šiem notikumiem atceras,» sacīja M. Ludviks. Viņš arī visiem klātesošajiem uzdeva jautājumu, ko darīt, lai šīs atceres dienas nekļūtu par obligātu iešanu pie pieminekļiem, kā tas bijis padomju laikā, jo tas cilvēkos, īpaši jaunos cilvēkos, radīja tādu kā pretestību. «Kā mums šo piemiņas dienu iedzīvināt jaunajā paaudzē tā, lai tā patiešām būtu dzīva un nozīmīga? Nevaru atbildēt arī uz jautājumu, kāpēc šādos brīžos pie pieminekļiem tiek aicināti arī mācītāji. Kāds teiks, ka tas ir labais tonis vai ka visur tā dara. Šādos brīžos no garīdznieka sagaida uzmundrinājumu un labus vārdus, bet jūs jau dzirdējāt, ka arī man nav atbildes uz visiem jautājumiem. Bet, ja man būtu jādod sava atbilde uz jautājumu, kā šo dienu padarīt dzīvu mūsu bērnos un mazbērnos, es atbildētu, ka mēs daudz runājam par patriotisko audzināšanu skolās, bērnudārzos, domājot, ka šīs vietas būs tās burvju nūjiņas, kas atrisinās to, ka mūsu bērni kļūs ļoti patriotiski un nacionāli noskaņoti, bet es tam īsti negribu piekrist. Tikai un vienīgi mēs paši kā vecāki un vecvecāki spēsim parādīt savai jaunajai paaudzei, ka mums mūsu Latvija ir mīļa un mēs šo vietu mīlam visvairāk. Un, ja to nespēsim, tad man ir ļoti lielas bažas, ka ar katru gadu mēs pie šiem pieminekļiem paliksim arvien mazāk un mazāk un beigās nebūs neviena, kas pie tiem nāks un atcerēsies,» savās pārdomās dalījās M. Ludviks.

«Esmu ļoti gandarīts, ka mūsu valsts, neskatoties ne uz ko, ir daudzko sasniegusi. Vēlos izteikt cieņu visiem tiem cilvēkiem, vairāk nekā divpadsmit tūkstošiem, kas, neskatoties uz smago okupācijas laiku, ar ieročiem, sirdīm un dvēselēm saglabāja mūsu valsti un valstiskumu, uz kā pamata arī atzina noslēgto nodevīgo Molotova — Rībentropa paktu,» savā runā atceres brīža dalībniekiem sacīja Latvijas politiski represēto apvienības Talsu nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš.

«Visi meli nāk gaismā! Ātrāk vai vēlāk. Arī šie meli iznāca gaismā pēc ilgiem un smagiem moku ceļiem un lieliem upuriem. Izmocītā tauta ziedoja labākos cilvēkus, kas arī palika savā pārliecībā un nesalauzti, lai piedzīvotu mūsu valsts atjaunošanu. Mēs dziļā cieņā varam izteikt pateicību šiem cilvēkiem, jo uz viņu liktā pamata, vieglāk bija nokārtot un sakārtot juridiskos jautājumus gan Eiropā, gan citās valstīs. Neskatoties, ka arī to centās salauzt un iznīcināt, kad 18. augustā ar bruņu transportu tika ieņemts televīzijas tornis. Bet tanki nespēja salauzt latviešu tautas pārliecību. Latviešu tauta bija tik stipra, ka tā nenodeva savu dzimto zemīti, savu Dievzemīti! Šodien vēlos teikt paldies arī tiem cilvēkiem, kas palīdz mums Talsu novadā sakārtot to cilvēku piemiņas vietas, kuri to ir tiešām pelnījuši. Latvijā šādu vietu ir ļoti daudz. Gan Vidzemē un Latgalē, gan Zemgalē un Kurzemē,» V. Ieviņš atgādināja, ka arī Talsu pusē ir bijušas ļoti daudzas partizānu aktivitātes vietas, kuras ir uzsākts kopīgi sakopt.

Ar skaistu un izjustu dziedājumu piemiņas brīdi papildināja Talsu bērnu un jauniešu vokālās studijas «Tonis» soliste Marta Anna Zēberga, un noslēgumā klātesošie pieminekļa «Koklētājs» pakājē nolika ziedus.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi vēsture, sabiedrība

Komentāri