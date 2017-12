«Latvian Voices» dalībnieces: «Mēs katrs esam Latvijas balss!» 11.12.2017

16. decembrī 18.00 Talsu luterāņu baznīcā koncertu «Mazie, skumjie Ziemassvētki» sniegs vokālā grupa «Latvian Voices». Vēl jo vairāk par gaidāmo notikumu prieks ir tāpēc, ka šajā grupā dzied arī pastendniece Laura Leontjeva un talseniece Dita Belicka. Viņām stāšanās Talsu puses ļaužu — savējo! — priekšā būs īpašs piedzīvojums.

Grupa «Latvian Voices» tika izveidota 2009. gadā. Laura tajā dzied no 2011. gada, bet Dita — no pagājušā gada rudens. «Dziedāt «Latvian Voices» ir ļoti interesanti un ļoti grūti, jo a capella žanrs pēc būtības ir ļoti sarežģīts. Dziedot bez pavadījuma un pildot visas vokālās grupas funkcijas, mūsu uzdevums ir panākt, lai klausītājam, mūs dzirdot, nešķiet, ka skanējumā kaut kā trūkst. Mums jāveic gan basa, gan ritma funkcija, gan jāaizpilda ģitāras un klavieru partija, pievienojot arī solo balsis un piebalsis! Tas viss jāpanāk ar dziedāšanu, tāpēc nepieciešams ieguldīt daudz darba mēģinājumos, un nevaram tikai dziedāt notis — ir jājūt pārējās dalībnieces, jāsaplūst. To ļoti izjūtam, kad kādai no mums gadās saspringtāks dzīves posms. Parasti vispirms izrunājamies un tikai tad dziedam. Ne velti dziedāšana ir ļoti saistīta ar dvēseli, cilvēka iekšējo pasauli, tāpēc, lai mūsu vibrācijas saietu vienā, mums arī emocionāli jābūt pietuvinātām.

Ne katrs solists var būt ansambļa dalībnieks, jo viņam ir jāpieslīpējas, nevar dziedāt, kā ienāk prātā! Ansamblī tu šķietami vairāk «dziedi ar ausīm», tikai pēc tam pieliekot balsi,» vokālās grupas specifiku mēģina izskaidrot Laura.

Dita neslēpj — pievienošanās jau gatavam vokālās grupas sastāvam viņai bijis liels izaicinājums. «Tas bija nenormāli grūti! Tas bija arī kāpiens pāri sevi. It kā esi mācījusies dziedāt, bet piepeši aizej uz mēģinājumu un vispār nesaproti, kas notiek! Šī ir mana pirmā pieredze ar a capella ansambli. Sākumā bija kori, tad pārgāju uz džeza mūziku, kur aizmugurē ir instrumentālais sastāvs. Nešķita, ka būs liela atšķirība — kā tu dziedi, tā tu dziedi! Tomēr tās ir divas dažādas lietas: instrumentāls pavadījums vai balsis, kas veido to skanējumu. Ir jāmaina domāšana par to, kas notiek, un tikai pamazām vari just, ka esam sadziedājušās. Tas viss ir ārkārtīgi trausls,» pamanījusi Dita.

«Ansamblis, kura nosaukums norāda uz latviešu balsīm, ir liela atbildība un uzdrīkstēšanās! Kad vokālā grupa tika dibināta, ilgas bija diskusijas par nosaukumu, jo nebija viegli pārkāpt pāri izjūtai «ko nu es…». Tajā pašā laikā — kāpēc ne es?! Mēs katrs esam Latvijas balss! Tomēr tā joprojām ir liela atbildība — zinām, ka ik uzstāšanās reizē nesam savas valsts vārdu,» uzsver Laura.

Lepnums par savu valsti

Kopš šī gada februāra vokālās grupas mēģinājumi notiek Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. «Mēs visas jūtamies lepnas par to, ka «Latvian Voices» mēģina Gaismas pilī,» apliecina Laura. «Mēs vienkārši piestāvam šim namam!» uzskata Dita. «Gaismas pils arhitekts Gunārs Birkerts vienā no intervijām pirms savas nāves bija teicis, ka viņam ir svarīgi, lai šī ēka celtu latviešu pašapziņu, un nudien — tieši tā arī ir! Kad piebraucu ar automašīnu pie Gaismas pils un rādu dēlam, kurš reizēm ir man līdzi uz mēģinājumiem, uz lielo māju, kurā dosimies iekšā, tas ir kas īpašs. Šis nams liek izslieties staltāk!» pamanījusi Laura. «Pēdējā laikā, ja braucam gar Gaismas pili no koncertiem citās pilsētās, tad mēdzam teikt cita citai: «Re, kur mūsu mājas!» Kolosāli, ka tā ir nevis ēka, uz kuru tu aizbrauc reti, bet tāda, kurā tev sanāk būt bieži,» piekrīt Dita. «Tikai reti gan kā uz bibliotēku,» smejoties piebilst Laura.

Latviskās pašapziņas vairošanā ļoti palīdzot arī koncerttērpi, kas savienojumā ar dziesmām dāvājot spēku, kādu citādā veidā nevarētu gūt. «Tu esi latvietis! Tu varētu būt jebkurā pasaules malā, dziedāt un būt vienkārši lepns par to, ka esi no Latvijas! Man šī izjūta spēcīga bija Somijā, kur piedalījāmies konkursā. Jutu — nav svarīgi, kur mēs esam un kāda ir auditorija, svarīgi ir tas, ko tu dod tiem, kas tevī klausās! Dziedājām dažas latviešu tautasdziesmas, tātad auditorija nesaprata vārdus, un mums arī nebija iespējas izstāstīt, par ko ir dziesmas, bet mēs vienkārši gājām kā latvietes no Latvijas — ar tādu lepnumu, ka asaras sariesās acīs! Nevis ar zobiem un nagiem cīnīties par uzvaru, bet parādīt, ka esam lepnas par vietu, no kuras nākam,» spēcīgajās izjūtās dalās Dita.

«Koncertprogrammā «Sudrabs» mēs izceļam tās savas mazās vietas, no kurām nākam un ar kurām ļoti lepojamies, un cilvēki atsauksmēs teikuši, ka viņiem tas ļoti patīk. Mēs ar Ditu esam no Kurzemes. Tiešām jūtos kā kurzemniece! Lai gan esmu dzimusi un mācījusies Rīgā, uzskatu un izjūtu sevi kā pastendnieci, jo bērnībā neapmeklēju bērnudārzu, bet dzīvoju pie omes un opja Ģibuļu pagasta «Sudmaliņās». Šis laiks mani ir veidojis. Trešdienās gāju līdzi uz senioru kori pie Astrīdas Priekules un Pētera Sarmas, un tas bija īpašs posms manā dzīvē. Nevaru iedomāties, kāda es būtu, ja nebūtu govis slaukusi, pie aitām dzīvojusies, bietes ravējusi, kolorado vaboles lasījusi, rudzu vārpas griezusi! Tad nezinātu, ko tas nozīmē — būt Latvijas balsij!» aizdomājas Laura.

«Es diemžēl neesmu govis slaukusi un tā tālāk, bet vienalga sevi uzskatu par kurzemnieci,» smejas Dita. Viņa Talsos nodzīvojusi līdz 3. klasei, bet pēc tam pārcēlusies uz Rīgu. «Lai gan lielāko dzīves daļu jau esmu pavadījusi Rīgā, ja kāds jautā, no kurienes esmu, atbildu, ka esmu talseniece! Ģimene joprojām tur dzīvo, arī šodien turp došos. Talsos taču pavadīta bērnība. Varbūt, ka maz no bērnības atceros, bet tas siltums iekšienē vienmēr paliek, pat ja neatceries, kāpēc. Savulaik, ejot pa Talsu ielām, domāju, cik viss ir liels, bet tagad viss šķiet tik maziņš!» salīdzina Dita.

Kad skumjas ir priecīgas

«Vakar aizdedzu svecītes, noklausījos «Latvian Voices» Ziemassvētku koncertprogrammas ierakstu, un man jau sākās Ziemassvētki! Man ļoti patīk šī koncertprogramma, tā tiešām ir silta un skaista. Koncertus sniedzam baznīcās, un tas jau ļoti daudz ko dod. Ir ļoti labas atmiņas no pagājušā gada veikuma, tāpēc ar nepacietību gaidu šī gada koncertus,» aizrautīgi saka Dita.

Iekšēju satraukumu gan radot lielā atbildība stāties pazīstamu cilvēku priekšā. Esot taču jau pieredzēts, kādas emocijas raisās, piemēram, koncerta publikā ieraugot mammu! «Tā ir tava pilsēta, tavi cilvēki. Tu gribi viņiem dot pašu labāko! Bet tad ir arī spēcīgākas emocijas, par kurām ne vienmēr vari atbildēt. Gribas nevis pašai ļauties emocijām, bet tās iedot cilvēkiem, kuri ir atnākuši uz koncertu, lai viņi bauda šīs skaistās sajūtas,» spriež Dita.

«Šis pelēkais laiks pirms Lielā Notikuma man, tāpat kā daudziem, katru gadu no jauna ir pārdomu laiks, psiholoģiski sarežģīts. Tas vienkārši notiek: daba liek cilvēkam apstāties (fiziski jau gan tu neapstājies…), domāt filozofiski daudz dziļāk, izjust senču piederību, atcerēties, ka sen neesmu bijusi pie omes un opja uz kapiem. Man gribas tur būt, aizdegt svecīti…

Koncertprogramma saucas «Mazie, skumjie Ziemassvētki», un skumju pieminēšana varbūt cilvēkiem šķiet mulsinoša — vai viņas visu laiku kaut ko gaudulīgu dziedās? Un kāpēc Ziemassvētkos jābēdājas?! Bet stāsts ir par to pārdomu sajūtu katrā no mums. Katram ir ko sevī pārlikt pirms jauna gada. Skumjas mēdz būt ļoti gaišas! Priecīgas skumjas! Skaistas skumjas — smaids, siltums, mīļums, ilgas…

Pērn šo koncertprogrammu klausījos no malas, jo man bija maziņš Hugo (Lauras dēliņš — E. L.), un man tā ļoti patika, jo «Mazie, skumjie Ziemassvētki» atšķiras no citām «Latvian Voices» koncertprogrammām. Vispirms jau ar to, ka dziesmas pāriet cita citā,» atklāj Laura. «Mēs nepārtraucam koncertprogrammu ar aplausiem — tas ir viens stāsts no sākuma līdz beigām,» papildina Dita. «Tajā pašā laikā šajā skaņu ainavā, īpaši jau baznīcas akustikā, var patverties un aizklejot visur kur katrs ar sevi. Man šķiet, ka cilvēks var gūt mieru, garīgu piepildījumu, ko apliecina arī klausītāju atsauksmes. Kāda meitene atzina, ka viņai šis koncerts devis spēku dzīvot tālāk, jo konkrēta dziesma viņu tik ļoti izvilkusi ārā no lielas iekšējas tumsas!

Dažkārt mums ir jāļaujas skumjām, lai atkal atdzimtu. Tāpat kā grēksūdze, tas ir dabīgs process. Protams, ja gribam, tad varam vienmēr uzlikt sev smaidu, bet daudz skaistāks ir smaids, kas nāk no iekšienes. Ļoti aicinām Talsu puses ļaudis uz šo koncertu, lai piedzīvotu ko īpašu svētku gaidīšanas laikā un atdzimtu Ziemassvētkos,» vokālās grupas dalībnieču vārdā aicina Laura.

