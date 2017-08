Latvāņi pārtop par gaismas objektiem 03.08.2017

Aizvadītajās nedēļās Talsu novada iedzīvotājiem bija iespējams iepazīties ar mākslinieces Līgas Lūses mākslas darbiem. Zīmējumi, gleznas un ne tik ierasts objekts — dažāda izmēra un formas lampas no latvāņu kātiem. Par tām ar darbu autori arī apspriežamies.

Galvenais — kārtīgi apģērbties

Līga dzimusi un augusi Rīgā. Saskarsme ar mākslu radās jau bērnībā, jo uzauga mākslinieku ģimenē. 2002. gadā absolvēja Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu kā rokdarbu modelētāja. Turpmākos gadus meklēja jaunus izpausmes veidus mākslā, galvenokārt pievēršoties sienu glezniecībai un lampu radīšanai. Brīvajā laikā aizraujas ar mūziku, spēlē vairākus mūzikas instrumentus, darbojas skaņu studijā un šobrīd apgūst mūzikas producēšanu. Ar lampu izgatavošanu nodarbojas kopš 2010. gada.

Vairākus gadus Līga dzīvojusi Vācijā, Anglijā un Francijas dienvidos, kur latvānis nav sastopams. Uz Franciju latvāņus veda pati vai sūtīja pa pastu. «Tos ievācu daudz kur Latvijā. Ir vietas, kur tos aktīvi apkaro, tad atrodu kādu citu. Uzskatu, ka daru labu darbu — kā izejmateriālu izmantoju augu, kura mums Latvijā ir pārāk daudz. Galvenais, ievācot latvāņus, ir neizsijāt sēklas un labi nodrošināties ar aizsardzību — cimdiem, garu apģērbu —, lai kaitīgā sula no kādas zaļas lapas nekādā gadījumā nepieskartos ādai,» pieredzē dalās māksliniece. Latvāņu kātus viņa ievāc sezonas beigās, kad tie uz lauka jau izkaltuši un nav kaitīgi.

Latvāņu lampu idejas autore ir Līgas mamma Marta Braņeva, kura arī ar mākslu un arhitektūru saistīts cilvēks. «Viņa ir kā ideju ģenerators. Ja vien būtu vaļas visas realizēt!» Pagāja laiks, kamēr panākts pašreizējais tehniskais un vizuālais risinājums. Uztaisījusi pirmo lampu, Līga nevarēja apstāties, jo ļoti aizrāvās. Viņai patīk ne tikai rezultāts, bet pats gatavošanas process. Tā kā pēc pirmajiem mēģinājumiem sekojis pieprasījums, process dabiski noritējis pats no sevis.

Pārvērst un iedvesmot

Lampu izgatavošana prasa lielu pacietību, bet, tā kā māksliniecei šī īpašība ir ļoti izteikta, viņai nesagādā problēmas vienam objektam veltīt trīs līdz piecas dienas. Vidēja izmēra iespējams uztaisīt dienas laikā, no tā neatejot. «Taču izgatavošanas procesā nepieciešamas pauzes, lai veidotos līdzena, tāpēc to izveidoju ar vairākiem piegājieniem, parasti piecu dienu laikā,» skaidro L. Lūse.

Lielāko apaļo lampu izgatavojusi Līgas mamma, tā bija aptuveni metru diametrā. Pati savukārt taisa arī garenās torņveida lampas 120 centimetru augstumā.

Interesantos gaismas objektus iespējams iegādāties, piemēram, Rīgā, studijā «Bluķis», un interneta vietnē www.etsy.com, meklējot «MoonlightsArt». Arī ārzemēs izstrādājumi novērtēti — Francijas dienvidos, Montpeljē, galerijā «Cubik», kur ekspozīcija mainās ik pa trīs mēnešiem, ir arī pastāvīgas ekspozīcijas. Līgas lampas tur ir kopš 2012. gada.

«Esmu dzirdējusi daudz sajūsmas vārdu, un, protams, lampas ar saviem unikālajiem gaismas apļiem spēj pilnībā pārvērst jebkuru telpu. Tās cilvēkus apbur, arī mani. Cilvēki novērtē roku darbu, sevišķi jau ārzemēs. Francijā, kur šāda auga nav, iedzīvotāji ļoti vēlas dzirdēt visu par latvāni, jo nevar saprast, no kā lampas taisītas. Mēdz pat minēt, ka tas ir kāds jūras augs vai iemītnieks,» amizantajās idejās dalās L. Lūse.

Lampu cenu potenciālie īpašnieki gan vēloties zemāku. Ļoti bieži jautājot pēc atlaidēm vai atsaka, kad izdzird cenu. Māksliniece uzskata, ka tā izvēlēta ļoti optimāla, jo ieguldīts liels darbs, nepieciešami arī palīgmateriāli — vadi, saistvielas, līmes, spuldzes — un materiāla sagatavošana: «Cena ir ļoti adekvāta, tā noteikti varētu būt daudz lielāka.» Māksliniece vēlas, lai viņas darbi iedvesmo ikvienu skatītāju darboties savā jomā, kas viņam ir vistuvākā, un gūt no tā piepildījumu. Līgas radītais ir lielisks piemērs tam, ka it visā, arī šķietami neiespējamajā, varam saskatīt iespēju, cerību un izdošanos. Vajag vien plaši turēt acis vaļā un sākt skatīties citādāk. Lai ieraudzītu.

Lampas aizvadītajās nedēļās bija izstādītas Valdemārpilī, Tiņģerē, šonedēļ vēl iespējams apskatīt Lubes kultūras namā. Nedēļas beigās tās ceļos uz Usmas kultūras namu.

