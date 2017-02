Lasot grāmatas, dumiķīši tomēr nepaliks dumiķīši 23.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

21. februārī Talsu sporta namā norisinājās ikgadējie Lielie lasīšanas svētki, kas noslēdz bērnu un jauniešu žūrijas lasīšanas maratonu. Svētkos, kuri šogad ne bez iemesla norisinājās Ineses Zanderes radīto Lupatiņu zīmē, pulcējās čaklākie lasītāji no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada.

«Atceros, ka pagājušajos svētkos vēlēju jums katram atrast kādu grāmatu, kas liktu domāt un ar vērtīgu skatu paskatīties uz sevi. Arī pati šajā gadā par to piedomāju. Grāmatas jau attīsta cilvēku jebkurā vecumā, tas pats attiecas arī uz mani, tāpēc gribu dalīties atklāsmēs, kuras šajā gadā atradu grāmatās, ko lasīju,» uzrunājot svētku dalībniekus pārpilnajās solu rindās, sacīja Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa. Viena grāmata likusi aizdomāties par to, vai ir kāds, kas no visas sirds priecājas, redzot viņu pārnākam mājās vai vienkārši satiekoties. Cita mudinājusi ievērot Zelta likumu: nedarīt otram to, ko pats negribētu, lai tev dara. Vēl arī — nemeklēt otra acī skabargu, baļķi pašam savā neredzot. «Ja tu norādi ar pirkstu uz kādu, viņu nosodot un kritizējot, tad paskaties, ko dara pārējie trīs pirksti — tie norāda uz tevi! Tā ir vērtīga mācība. Ko norādi uz citu, tas trīsreiz vairāk attiecas uz tevi pašu!» atgādināja I. Jaunbērziņa.

Viņa mudināja īpašus aplausus veltīt Dundagas vidusskolas 2. klases skolniecei Paulai Betijai Rozefeldei, kuras dzejolis iekļuvis dzejas antoloģijā «Garā Pupa». «Priecāsimies par grāmatām, kuras esam izvirzījuši godalgotās vietās, un baudīsim šos svētkus!» vēlēja I. Jaunbērziņa. Savukārt Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, kurš pasākumā iejutās Kaķa lomā (šim tēlam raksturīgi ik reizi konstatēt: «Dumiķīši paliek dumiķīši.»), kolēģiem atstājot Ineses Zanderes radīto Lupatiņu — Zeķītes, Cimdiņa, Spilventiņa un Lakatiņa — lomas, vēlēja bērniem augt lieliem, lasīt grāmatas un kļūt gudriem.

Lielajos lasīšanas svētkos

tika paziņots, kuras Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas vērtējumā bijušas aizvadītā gada labākās grāmatas.

Kā jau var nojaust, no grāmatām, kas domātas 1. un 2. klašu skolēniem, par vērtīgāko atzīta Ineses Zanderes grāmata «Lupatiņu rīts», 2. vietā atstājot Linas Žutautes grāmatu «Kika Mika un lielā tumsa», bet 3. vietā — Ievas Samauskas darbu «Muša, kura gribēja būt lidmašīna». Bērniem, kas vecāki par deviņiem gadiem, vislabāk iepatikusies Timo Parvelas grāmata «Ella un draugi», 2. vietā ierindojot Astridas Lindgrēnes darbu «Emīls un Īda no Lennebergas», bet 3. vietā — Leona Brieža grāmatu «Saputrotā putra». 5.—7. klašu skolēniem paredzēto grāmatu vidū par labāko eksperti atzina Henrika Tamma grāmatu «Nindzja Timijs un nozagtie smiekli», 2. vietā ierindojās Džeikoba Greja darbs «Zvērači: kraukļu vārdotājs», bet 3. vietā — Džilas Lūisas grāmata «Sarkanais ibiss». 8.—12. klašu skolēniem vislabāk bija patikusi Reinbovas Rouelas grāmata «Eleonora un Pārks», 2. vietu viņi piešķīra Emīlijas Lokhārtas grāmatai «Mēs bijām meļi», bet 3. vietu — Patrika Nesa darbam «Septiņas minūtes pēc pusnakts». Savukārt Vecāku žūrija par vērtīgāko atzina Noras Ikstenas romānu «Mātes piens», 2. vietā atstājot Gabrielas Zevinas darbu «Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi», bet 3. vietā — Haruki Murakami grāmatu «Par ko es runāju, runādams par skriešanu».

Katru no šīm grāmatām, ko iepriekš aijājušas un mīļojušas bērnu un vecāku rokas, Lupatiņu meitenes Driska un Ņērba palutināja, arī izšūpojot šūpolēs. Daudzveidīgus priekšnesumus sniedza Talsu pamatskolas skolēni, bet noslēgumā uzstājās dziedātājs Markus Riva.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Lielie lasīšanas svētki

Komentāri