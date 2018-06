«Laiks rit, bērni gaida, kamēr mēs pārkrāmējam papīrīšus…» 05.06.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

12. jūnijā Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā notiks speciālistu konsultācijas tiem, kuri ir aizdomājušies par iespēju uzņemties rūpes un dāvāt mīlestību kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam. Par nopietno tēmu sirsnīgā un atklātā sarunā tikos ar audžuvecāku, adoptētāju un aizbildņu biedrības «Piecas izaugsmes formulas» vadītāju Olgu Apsi. Viņiem ar vīru arī pašiem ir gan audžuvecāku, gan adoptētāju pieredze.

Projektā «Kurzeme visiem» noslēgta sadarbība starp Kurzemes plānošanas reģionu un biedrību «Piecas izaugsmes formulas» Ventspilī. Līdz 2019. gada jūnijam septiņās lielās Kurzemes pilsētās biedrība sniegs konsultācijas tiem, kuri pieļauj iespēju, ka varētu kļūt par viesģimeni, aizbildņiem, audžuvecākiem vai adoptētājiem. «Kurzemniekus ir grūti iešūpināt, bet esmu gatava braukt un runāties, ja ir kaut minimāla cerība, ka interese būs. Vairāk gribētu piedāvāt nevis teoriju, bet gan runāt par praktiskajām lietām,» apliecina O. Apse.

Viņa zina, ka adoptētāju rinda Latvijā ir gara, jo pati tajā ir stāvējusi vairākas reizes. «Arvien biežāk cilvēki aizdomājas par to, ka varbūt ir kāda alternatīva, un tā ir audžuģimene. Protams, ir savas atšķirības, bet par to ir jārunā, jo arī bērni gaida, viņi nevar palikt sistēmā, viņiem ģimeni vajag tagad un tūlīt!» atgādina Olga.

Gan Ventspilī, gan Talsos esot izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vietējām audžuģimenēm. «Reizi mēnesī tiekamies, izrunājam visādas nianses un jaunumus. Jums tiešām ir ļoti labas audžuģimenes. Viņu nav daudz — desmit, tāpat kā Ventspilī, kur tagad piebiedrojās 11. ģimene, bet visas jau nav aktīvas. Mums ir stipras audžumammas, bet jums ir ļoti stipri audžutēvi. Ja piebiedrosies vēl kādas ģimenes, būs pavisam labi. Ja arī nepiebiedrosies, bet vismaz aizdomāsies, būs vērtīgi. Varbūt jāpaiet vairākiem gadiem līdz lēmuma pieņemšanai, bet — lai cilvēki vismaz atnāk un parunājas, noskaidro atbildes uz jautājumiem,» rosina O. Apse.

Šausmu stāsti — pasargāšanai?

Viņas pieredze liecina, ka šādas konsultācijas ar citiem audžuvecākiem iesākumam var būt noderīgākas par sarunu, piemēram, ar bāriņtiesas darbiniekiem. «Diemžēl gadās, ka cilvēks tur dzird tādas frāzes kā: «Gribat, lai jūs naktī pamodina un piedāvā pārnarkojušos pusaudzi?!» Protams, ka neviens to negrib, tāpēc vēlme turpināt dialogu nepastāv. Var jau būt, ka bāriņtiesai ir jābrīdina par sliktākajiem variantiem, lai pasargātu gan ģimenes, gan bērnus, tomēr ir arī pozitīvie piemēri, bet par tiem nesteidzas stāstīt. Bāriņtiesām drīzāk patīk stāstīt šausmu stāstus, atrunāt. No katra bērna mani ir mēģinājuši atrunāt! Bet, ja es pati jūtu un redzu, ka tas ir mans bērns?» pieredzēto atceras Olga.

Esot radies iespaids, ka bāriņtiesa necenšas gādāt par to, lai bērni audžuģimenēs nokļūtu pēc iespējas drīzāk. «Varbūt tā ir rutīna? Viņi nekur nesteidzas. Ir ģimenes, kuras gaida bērnus un nekādi nevar sagaidīt, jo te bāriņtiesas darbinieki nevar aizbraukt aprunāties, te nesniedz atbildi… Mūsu valstī diemžēl tikai runā par šīm problēmām, bet nedomā par pašiem bērniem. Laiks rit, minūtes iet uz priekšu, bet bērni sēž un gaida, kamēr mēs pārkrāmējam papīrīšus un velkam ar pirkstu līdzi, vai visi dokumenti ir saņemti… Protams, tā ir atbildība, tomēr vajadzētu galvenokārt domāt no bērna pozīcijas — kā viņam izdevīgāk,» uzskata O. Apse.

Varot diskutēt arī par to, vai pārlieku smagnējs un ilgs nav process līdz audžuģimenes statusa iegūšanai. «No otras puses — cilvēkam varbūt vajag laiku, lai viņš cīnītos un saprastu, ka to tiešām vēlas. Man zināmās audžuģimenes smejas, ka mēs visu laiku cīnāmies: vispirms par bērnu, tad — ar bērnu, pēc tam ar sabiedrību atkal par bērnu! Gribētos, lai viss notiek pietiekami ātri un lai pēc tam ir atbalsts un sadarbība — lai bāriņtiesa un sociālais dienests zina savas ģimenes un sveicina uz ielas, lai strādājam kā viena komanda: ārsti, pedagogi, psihologi, bāriņtiesa, sociālais dienests,» pauž Olga.

Paštaisīti bērni un sirdsbērni

Apšu ģimenē jau ir divas, kā viņi smejas, «paštaisītas» meitas, 19 un 16 gadus vecas, bet ģimenē ienākuši arī trīs «sirdsbērni» — puikas, no kuriem divi vecākie — septiņgadīgais un 2,5 gadus vecais — jau ir adoptēti. Jaunākajam ir pusotrs gadiņš. Iepriekš ģimenē kā audžubērns bijis arī pusaudzis, kuram nu jau ir 22 gadi, tāpēc Apšu ģimenes pieredzes spektrs ir patiesi plašs.

Olga neslēpj, ka pusaudža ienākšana ģimenē, pie tam — no ļoti nelabvēlīgas vides, bijis visizaicinošākais laiks, tomēr vēl gadumijā puisis publiskā pasākumā pienācis un apskāvis audžumammu, tātad viņš spēj ģimenē piedzīvoto novērtēt. «Jo garāka bijusi bērna negatīvā pagātne, jo grūtāk ir, bet, protams, tieši tādiem bērniem ģimene vajadzīga visvairāk. Tās cīņas jau notiek tādēļ, ka šie bērni nevienam neuzticas. Pat labās ģimenēs augot, pusaudžu gadi ir grūti, bet vēl grūtāki tiem, kuri nejūt ģimenisku atbalstu un ir vieni, cenšoties par sevi pastāvēt,» sapratusi audžumamma.

Vecāko no mazajiem puikām Apšu ģimene pieņēmusi, kad viņam bijuši 11 mēneši. Kad dēlēnam bija 3,5 gadi, ģimenē ienāca otrs puisēns, vien mēnesi mazs. Trešo puisēnu, gadu jaunāku par vidējo dēliņu, ģimene pieņēma, kad viņam bija četri mēneši. Ģimenē citam pēc cita ienākot pavisam maziem bērniņiem, abi ar vīru smējušies, ka nu viņi atkal ir jaunie vecāki, neskatoties uz to, cik gadu. «Man patīk! Man patīk ņemties ar bērniem, man nav iebildumu, ja mašīnā ir daudz autokrēsliņu, lai katru varētu iesēdināt un piesprādzēt. Arī blēņas man patīk, ko puiši sastrādā, — meitenes audzinot, nekad nevarēju iedomāties, kas notiek, kad zēni pazūd un pa kluso kaut ko dara! Tad tik turies! Bet ir interesanti,» smejoties stāsta Olga.

Viņa pārliecinājusies, kā mainās mazulītis, nonākot ģimeniskā vidē. «Pieaugušais var mēģināt iztēloties, kā būtu gulēt vienam pašam bez kustību spējām, kad neviens pie viņa nepienāk, nepaskatās acīs un nepačubina. Tad ir bezcerība un šausmas! Katru bērnu vajag apčubināt, samīļot, iznēsāt rokās, acīs skatīties, viņu barojot. Patiesībā — arī pusaudžiem to apčubināšanu vajag! Mammām, kuras ir gatavas pieņemt pusaudzi, jāzina, ka arī viņu vajadzēs klēpī paturēt. Protams, tas nenotiks uzreiz, bet jebkurš audžubērns ļoti ilgi grib sēdēt klēpī, lai kompensētu to, kā savā laikā trūcis. Šiem bērniem uzmanības nekad nav par daudz, tāpēc viņi ir gatavi dažādos veidos pievērst sev uzmanību, provocēt. Pusaudžiem grūtības rada pašvērtējuma problēmas, viņi arī neprot izteikt savas emocijas un sabiedrību dala divās daļās: ienaidniekos un labajos,» pēc pieredzes saka O. Apse.

Paši — ar zilām asinīm?

Viņa pamanījusi — kad cilvēki apsver iespēju uzņemt ģimenē kādu bērnu, viņiem ir stingri priekšstati, ka tai noteikti jābūt, piemēram, meitenītei ar gaišiem matiem un zilām acīm. «Bet ir arī citi bērni, un ir vērts arī par viņiem padomāt,» rosina Olga. Tāpat daudzi uzsver, ka pieņems tikai bērnu bez veselības problēmām. «Bet visi bērni, visa sabiedrība ir ar kādām veselības problēmām! Un visi mākam ar tām sadzīvot. Grūtāk ir, kamēr saproti, kāds īsti ir bērna veselības stāvoklis. Būtu labi, ja audžuģimenēm pie visiem ārstiem būtu zaļā gaisma — ir bērns, nezinām, kāds ir viņa veselības stāvoklis, esam gatavi viņu vest pie vajadzīgajiem speciālistiem, bet gribētos, lai nav jāstāv garā rindā. Kad jau uzzini diagnozi, kļūst vieglāk,» zina O. Apse.

Viņa pieredzējusi, ka diagnozes var šķist nopietnas, bet pēc neilga laika daudzas no tām vienkārši atkrīt. Ar vienu no puisēniem bijis tā, ka bāriņtiesa centusies ģimeni no viņa ņemšanas atrunāt ādas problēmu dēļ, ar kurām it kā būšot jāsadzīvo visu mūžu, bet pēc pusgada tās pazudušas. Tā izrādījās vien psihosomatiska — bērna organisms caur ādas problēmām meklēja veidu, kā panākt, lai par viņu rūpējas. «Nevajag skatīties uz diagnozēm! Jāredz ir pats bērns,» aizrāda Olga. Viņa iesaka diagnožu sarakstu parādīt ģimenes ārstam, jo gadās, ka ārsts uzreiz paskaidro, ka tās nav nopietnas diagnozes, par kurām būtu jāuztraucas. Saraksts mēdzot būt garš, jo reiz vienam ārstam šķitis, ka bērnam ir tā vai cita vaina, un tā joprojām tiek uzskatīta par spēkā esošu, pat ja sen vairs nav aktuāla.

Jārēķinās, ka sistēmas bērni mēdz būt kā emocionāli iesaldēti, neitrāli. Viena Apšu ģimenes pieņemtā bērniņa gadījumā ārsts tāpēc paudis, ka neko labu viņa attīstībā neredz, bet pēc gada priecājies par ārkārtīgi lielo progresu, redzot, ka bēbītis, kurš pat rokas un kājas nav kustinājis, izaudzis par mazu žiperi, kurš rāpjas uz palodzēm. Olgā mazulīša mazkustīgums radījis tikai vēlmi pēc iespējas drīzāk dabūt bērnu pie sevis, un ģimene tiešām izrādījās dziedinoša. Viņa zina arī citus bērnus, par kuriem teikts, ka viņi nekad nestaigās, bet nu skrienot kā zirgi. «Vajadzētu informāciju pasniegt tā: diagnoze ir tāda un tāda, bet ir piemēri, kad ar tādu diagnozi viss ir ļoti labi. Bet gēni vispār ir mana mīļākā tēma. Kas ierunājās — cilvēki ar zilām asinīm?» O. Apse smejas.

Bērns — pieaugušo atbildība

Olgas vīrs sākotnēji bijis skeptiski noskaņots pret domu par audžubērniem, jo iepriekš saskāries ar negatīvu piemēru, kad vecāki adoptētajam dēlam 18 gadu vecumā pasnieguši «dāvanu» — vēsti, ka viņš nav viņu bioloģiskais dēls. Tas puisi salauzis, un tālākajā dzīvē viņš pa cietumiem vien dzīvojis… Šī iemesla dēļ Apšu ģimenē no bērniem netiek slēpts fakts, ka viņi nav izauguši mammas vēderā, bet stāstīts, ka ilgas pēc viņiem radušās sirdī, tāpēc vecāki meklējuši un gaidījuši, kad tik jauki puisīši ienāks mājās. Ja paši izlemtu to visu mūžu no audžubērniem slēpt, nekur nav teikts, ka neatrastos kāda kaimiņtante, kura nenoturētos, neatklājusi patiesību. «Vīrs labi izteicās: «Man vienalga, vai viņš ir audžubērns vai adoptēts bērns. Tiklīdz viņš ir ienācis pāri mūsu mājas slieksnim, viņš ir mūsējais!»,» atklāj O. Apse. Viņa arī atgādina, ka mūsdienās laulība tiek šķirta tik bieži, ka daudzi jau patiesībā nākamajā laulībā audzina nevis savus, bet laulātā drauga bērnus.

Tas gan nenozīmē, ka sākuma posms, kamēr bērns adaptējas ģimenē, nav sarežģīts. Varot parādīties dažādas uzvedības problēmas, jo bērns provocē vecākus, vēloties saprast, vai no viņa neatteiksies, lai ko viņš izdarītu. «Šajā laikā vajadzīgs atbalsts no esošajām audžuģimenēm, kuras pateiks: «Viss ir kārtībā! Mums arī tā bija!» Jo labā ziņa ir tā, ka tas pāries — pēc pusotra gada, diviem, varbūt vēlreiz parādoties vien pusaudža gados. Bērns kārtējo reizi pārliecināsies, ka jūs esat īstie cilvēki, kuri viņu nenodos, un nomierināsies. Viss ar bērnu notiekošais ir pieaugušo rīcības rezultāts. Bērna uzvedības problēmas, emocionālās problēmas ir pieaugušo atbildība, jo viņa negatīvo līdzšinējo dzīvesstāstu taču ir izveidojuši pieaugušie! Bērns ne pie kā nav vainīgs. Kā viņš šobrīd uzvedas, kas ar viņu notiek, tās ir tikai sekas. Tā ir visas sabiedrības atbildība,» uzsver Olga. Sabiedrības attieksme gan rāda, ka tā nav gatava uzņemties šo atbildību, bet labprātāk norāda: «Mammu, paskatieties, ko jūsu bērns dara!», lai gan bērns varbūt vien otro dienu ir ģimenē, kurai vairāk par visu noderētu atbalsts. «Svarīgi būtu, lai visi esam kā viena komanda. Mēs taču īstenībā cīnāmies par vienu un to pašu! Tad sadarbojamies, runājam! Piemēram, ar pedagogiem, kuri ne vienmēr ir gatavi strādāt ar šiem bērniem. Mūsu bērni nav ērti. Pati esmu gan pedagogs, gan psihologs, tāpēc zinu, ka nav tādu problēmu, ko nevarētu atrisināt, tikai ne visi ir gatavi piepūlēties,» uzskata O. Apse.

Ko mainīt — pašu spēkos

Viņa gan ir pārliecināta, ka nevajag obligāti būt pedagogam un psihologam, lai uzņemtu savā ģimenē bez vecāku gādības palikušu bērnu. «Jābūt cilvēkam, kurš saprot, ko viņš dara un kāpēc viņš to dara, tādam, kurš neatkāpjas pie pirmajām grūtībām. Citādi var gadīties bērna pieredzi padarīt vēl sāpīgāku, jo vienreiz (un varbūt ne vienreiz vien!) jau kāds no viņa ir atteicies. Nepieciešams labs kontakts ar bērniem, bet šīs prasmes ir iespējams attīstīt. Visu, ko cilvēks vēlas, var izdarīt; jāsaprot tikai, ko viņš vēlas! Daudzi vienkārši dzīvo, to nezinot. Man arī ļoti bieži apkārtējie ir jautājuši, kāpēc esmu sev sarežģījusi dzīvi, pieņemot trīs pirmsskolas vecuma bērnus. Citi pat smīnot min, ka mēs ceram uz reinkarnācijas nākamo līmeni. Mani tracina arī frāze «Mēs jūs apbrīnojam!». Mani nevajag apbrīnot! Pati esmu izvēlējusies tā dzīvot, un man patīk mana dzīve. Negribu 90 gadu vecumā nožēlot to, ko neizdarīju, tāpēc mēģinu darīt. Galu galā, mēs esam tie, kuri pašreiz te dzīvojam. Kurš gan cits, ja ne mēs paši te kaut ko darīsim?» vērtē Olga.

Pēc konsultācijām 12. jūnijā viss būs atkarīgs no cilvēku intereses. Ja tā būs, tad audžuģimeņu apmācības varētu notikt tepat, Talsos. «Kurzemē šīs lietas kaut kā bremzējas, te laikam cilvēkiem ir ilgi jādomā. Tomēr gribas cerēt, ka, ja reiz lēmums pieņemts, tad no tā kurzemnieki neatkāpjas. Šim lēmumam jau arī ir jānobriest, bet beidzot sabiedrība par to runā! Citādi uztraucamies par nabaga sunīšiem un kaķīšiem, bet par bērniem kaut kā…» aicina aizdomāties O. Apse.

Tikšanās 12. jūnijā notiks laikā, ko interesenti būs atzinuši par piemērotāko, tāpēc iepriekš jāpiesakās pa tālruni 27078390.

Pievienotie attēli

Komentāri