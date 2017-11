Laiks, kad izvērtēt padarīto un priecāties par sasniegto 24.11.2017

17. novembrī Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiālē «Veģi» sanākušie godināja darbiniekus, kuri ilgus gadus nenogurstoši rūpējušies par cilvēkiem, kas sirgst ar smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Ar laba vēlējumiem ilggadējos darbiniekus sveica ne vien vadība un kolēģi, bet arī Saeimas deputāti.

Valsts sociālās aprūpes centra (SAC) «Kurzeme» filiāles «Veģi» vadītāja Irēna Kauliņa pateicās darbiniekiem par ieguldīto darbu un izturību un novēlēja labu veselību, spēku un izdošanos, turpinot pildīt savu misiju.

Darot visu, lai līdzcilvēki justos labi

Darba jubilejās klātesošos sveica arī SAC «Kurzeme» vadītājs Visvaldis Gūtmanis. «Šobrīd mūsu valstij aprit 99. gadskārta, un tas ir brīdis, kad pārdomājam gada laikā paveikto. Pārdomājam, ko esam darījuši ģimenes, līdzcilvēku un tēvzemes labā. Šajā brīdī parasti atceros savus senčus, vectēvu un grūtības, ko, izejot cauri diviem kariem, ir pārcietušas iepriekšējās paaudzes. Es esmu dzīvojis pēckara laikā un piedzīvojis Latvijas neatkarības atjaunošanu, ko aizsāka grupa «Helsinki 86», kā arī darbojies Tautas frontē. Tālajā padomju laikā man pat sapņos nerādījās, ka mēs varēsim dzīvot Eiropā, šeit būsim tik pasargāti kā nekad mūžā un varēsim brīvi izteikt savu viedokli. Tāpēc šajā dienā gribu teikt milzīgu paldies katram vienam par viņa ieguldījumu,» teica V. Gūtmanis. Viņš uzsvēra, ka lielākā daļa cilvēku SAC «Kurzeme» aizvada visu savu dzīvi. Darbinieku uzdevums ir nodrošināt nepieciešamos apstākļus, lai ikdiena būtu pēc iespējas patīkamāka un lai klienti, kuri ir spējīgi dzīvot sabiedrībā, tam tiktu sagatavoti. Nozīme ir arī cilvēku attieksmei — ja tā mainīsies uz labo pusi, cilvēki ar fiziskiem vai garīgās attīstības traucējumiem iekļauties sabiedrībā spēs arvien vieglāk.

Par muzikālo sniegumu rūpējās apvienība «Sērkociņu cehs» (dziedātājs un taustiņinstrumentālists Jānis Šteinbergs, perkusionists Verners Bokums, basģitārists Valdis Skujiņš un soliste Zane Butaute). V. Gūtmanis norādīja, ka muzikālā apvienība «Sērkociņu cehs» ilggadējo darbinieku godināšanā uzstājas katru gadu, un pauda cerību, ka Valdis Skujiņš turpinās savas gaitas ne tikai mūzikā, bet arī lielajā politikā.

Baumas izrādījušās nepatiesas

Darbinieku godināšanas noslēgumā sanākušos uzrunāja Saeimas deputāte Aija Barča, kura sociālajā jomā ir nostrādājusi 32 gadus. Viņa pauda pārliecību, ka arī daudzi no filiāles darbiniekiem sagaidīs savas pusapaļās un apaļās darba jubilejas. «Kad izdzirdējām, ka valsts svētku priekšvakarā tiks godināti ilggadējie darbinieki, mēs ar Valdi Skujiņu prātojām, ko varam darīt. Uz svētkiem jābrauc ar dāvanām. Viena no tām ir koncerts, un otra dāvana palika pirmajā stāvā. Tās ir konfektes ar politisku pieskaņu. Mēs abi ar Valdi Skujiņu esam no Zaļo un zemnieku savienības, un mums frakcijā ir 21 deputāts. Par pārējām lietām klusēju, bet, kad tiek apspriesti sociālie jautājumi, jāklausās pārējiem, citādi tiek izmantotas dažādas spīdzināšanas metodes. Ja Sociālo un darba lietu komisijā kāds nesaprot, kas ir sociālās aprūpes centri un kā dzīvo daudzbērnu ģimenes un tās ģimenes, kurās ir cilvēki ar invaliditāti, jaunajiem deputātiem vienmēr ir bijis jāiet uz aprūpes centriem pie daudzbērnu ģimenēm. Tad nevar teikt, ka visi, kuriem ir daudz bērniņu, ir dzērāji un slikti cilvēki. Tā mēs savstarpēji augam,» apliecināja A. Barča.

Baumas par to, ka filiāli izformēs un klientus vedīs uz Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centru «Stūrīši», deputāte noliedza. «Kamēr mēs ar Valdi (Skujiņu — A. B.) būsim pie teikšanas, šis nams stāvēs vēl ilgi,» neslēpa A. Barča. Viņa atzina, ka jautājumā par darbinieku samazināšanu un reformām ik pa laikam cīnās arī ar Valsts kanceleju. Uzdodot jautājumu Valsts kancelejas jaunajam direktoram Jānim Citskovskim par to, kāpēc valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes tiek uzskatītas par tiešās valsts pārvaldes iestādēm un kādu valsts pārvaldes funkciju šajās iestādēs veic, atbildes vietā bijis klusums. Viņa uzsver — atbildi iespējams atrast Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur rakstīts, kas ir ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes.

Situācija kļūst aizvien smagāka

Viņasprāt, ikvienam, kurš saprot, kas notiek aprūpes centros, ir skaidrs, ka tie ir nepieciešami. Skaidrs ir arī tas, ka situācija kļūst aizvien smagāka un aprūpes centros neuzturas trešās grupas invalīdi. «Es pilnīgi saprotu, ka reizēm jūs aizejat mājās no darba un esat pavisam noguruši, tāpēc ar visdziļāko cieņu pret tiem, kuri ilgus gadus šeit ir nostrādājuši, un ar visdziļāko cieņu pret tiem, kuri šeit strādā, sveicu jūs svētkos un saku lielu paldies par izturību,» pateicās A. Barča.

SAC «Kurzeme» Atzinības rakstu 45 gadu darba jubilejā saņēma Maija Mudīte Ziediņa, 35 gadu jubilejā — Sandra Granovska, 30 gadu jubilejā — Andris Biezbārdis un Inta Bērziņa, 25 gadu jubilejā — Aleksandra Bulle, Leonora Kiškareviča, Agita Tarasova, Inta Šalavejus un Lūcija Burkāne, 20 gadu jubilejā — Antra Jansone un Dace Znotiņa, 15 gadu jubilejā — Ineta Dāldere, Aigars Kalniņš, Gita Kalniņa, Raivita Lindemane, Ruta Ozola, Rita Indra Ose, Gundega Riekstiņa, Ingrīda Šulce, Vigeta Bruce un Inese Betmane un desmit gadu jubilejā — Dzintra Lilija Briune, Santa Janosne, Agi­ta Koršunova, Mārīte Riekstiņa un Vineta Gigule.

