Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

13. oktobrī Laidzē norisinājās iedzīvotāju sapulce ciklā «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam». Runāja gan par paveikto, gan nepaveikto. Iedzīvotāji droši izteica neapmierinātību par vairākiem jautājumiem.

Vispirms ar prezentāciju uzstājās Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne.

Padarītie darbi

Laidzes centra rotaļu laukuma remontdarbi un divu jaunu iekārtu uzstādīšana izmaksāja 2309,00 eiro, sešu soliņu nomaiņa — 1771,56 eiro. Ierīkoti apstādījumi Laidzes ciemā un izkopta Kapmeža teritorija. Demontēts rotaļu laukums Zvirgzdos. 2240,93 eiro iztērēts Rocežu alejas koku vainagu izkopšanai. Atjaunota Baltā krusta piemiņas vieta pie «Pagastmājas» un «Mālkalniem». Sakopta Ebreju kapsētas teritorija. Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Papardīte» aktu zālē veikti remontdarbi, tam atvēlot 5702,45 eiro. Bērnudārza teritorijai uzstādīts ierobežojošs žogs (6127,44 eiro). Talsu 2. vidusskolas filiālei Laidzes pamatskola veikta lietus­ūdeņu kanalizācijas sistēmas tīrīšana un remonts, tam atvēlot 782,50 eiro. Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra telpu labiekārtošana un tehniskā aprīkojuma iegāde maksāja 3000,00 eiro. 1. un 2. Mazajiem opermūzikas svētkiem Laidzē pērn atvēlēja 2150,21 eiro, savukārt šogad — 2032,01 eiro.

Nodenu kapos atjaunoti ieejas vārti, likvidētas ilgtermiņā uzkrātā kapu atkritumu kaudzes, likvidēti sauskaltušie koki, sakopts esošais egļu stādījums — žogs, iestādīts jauns egļu dzīvžogs, uzstādīta norāde (viss kopā maksāja 8235,13 eiro). Rocežu kapos atjaunots esošais žogs par 1859,67 eiro. Pašlaik tiek kārtoti dokumenti kapu paplašināšanai.

Ūdenssaimniecība

Laidzes centra sūkņa mājas jumta nomaiņa izmaksāja 951,94 eiro. Centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un trašu bojājumu novēršana, remontdarbi aizsargjoslas saskaņošana urbumam Nr. 300723, bojātā frekvenču skaitītāja nomaiņa (998,00 eiro), dziļurbuma sūkņa izcelšana, nomaiņa urbumā Nr. 300309, Dzīvojamo māju ūdens ievadskaitītāju nomaiņa, 13 jaunu uzstādīšana, trīs hidrantu pārbaude, trūkstošo aku vāku uzstādīšana, NAI apkopes un remontdarbi, mikseru, kompresoru remontdarbi. 15 771,70 eiro izlietots nolietoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņa mājas daļējai demontāžai, attīrīto sadzīves notekūdeņu novadgrāvju tīrīšanai. Skolas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontdarbi, to ierobežojošā žoga uzstādīšana (3702,46 eiro). Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana «Stūrīšos», sūkņu mājas remonts (10 102,78 eiro). Objektam pieprasīta un saņemta dzeramā ūdens resursu lietošanas atļauja. Ugunsdzēsības dīķa un piebraucamā ceļa attīrīšanai no apauguma un kritušajiem kokiem izlietots 1400,21 eiro. Sārcenes dzeramā ūdens urbuma sūkņa mājas remontdarbi un sistēmas modernizācija izmaksāja 2928,50 eiro.

Autoceļi

Veikta autoceļu nomaļu noņemšana un planējamās grants seguma daļas atjaunošana atsevišķos ceļa posmos (kopumā izlietoti 12 738,39 eiro): «Vīgriezes — Cērpas», «Grieznes — Miegūze — Bedrītes», «Līvānu iela», «Paugurciems 2», «Roceži — Auziņas», «Roceži — Pinkas», «Latvieši — Veckalniņi».

Papildus veikta ceļu seguma papildināšana, ceļu nomaļu noņemšana, grāvju izveide, grants seguma papildināšana, atputekļošanas materiāla iestrāde un uzturēšanas darbi. Autoceļam «Bedrītes — Magoņu iela» (4631,38 eiro) veikta: ūdens atvada atjaunošana, ceļa nomaļu noņemšana, iesēdumu un bedru labošana, grants seguma materiāla atjaunošana, atputekļošana.

Izveidots un labiekārtots stāvlaukums pie ēkas «Mežrozes» un atjaunots ceļa posms «Kopmītnes — Matre» (24 852,33 eiro). Tur izbūvētas lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas un stāvlaukums, gājēju ietves. Plānots uzstādīt arī solu, velosipēdu statīvu un trīs karogu mastus.

Šogad vēl plānots paveikt PII grupiņas «Taurenītis» remontdarbus, tam atvēlot 7343,27 eiro. Rocežu dziļurbuma sūkņu mājā uzstādīt divu dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, veikt sūkņa vadības skapja ar frekvenču pārveidotāju montāžu, kā arī nomainīt dziļurbuma sūkņus, tam paredzot 8984,25 eiro. «Stūrīši» NAI pārbūvei nepieciešami 41 418,28 eiro.

2017.—2019. gada prioritātes

Ielu apgaismojuma izveide un daļēja nomaiņa (16 939,91 eiro). Izveidot apgaismojumu, kas savienotu Bērnudārza un Kotedžu ielu (540 metru garumā). Turpināsies darbs pie ceļa posma «Kopmītne — Matre» rekonstrukcijas (ieceres realizācijas termiņš 2018. gada 9. augusts). «Guļošo policistu» uzstādīšana ceļa posmā «Ceļmalas — Tehnikums». Autoceļa «Zvirgzdu ceļi» un laukuma Zvirgzdos remontdarbi, izmantojot asfaltbetona frēzmateriālu (1827,48 eiro). Tas pats plānots ceļam «Paugurciems 2», atvēlot 4082,44 eiro.

Rocežu kapu pievedceļa remontdarbi, stāvlaukuma pārveide. Rocežu kapu paplašināšana (6556,70 eiro). Māju un iestāžu norāžu uzstādīšana Laidzes pagasta teritorijā. Skvēra «Taurenis» izveidošana par godu Latvijas valsts simtgadei, kas prasītu 13 684,01 eiro — maksimālā summa, ja paši neko nedara parka ierīkošanā. Fašisma terora upuru kapu atjaunošana un labiekārtošana izmaksās 2088,34 eiro. Plānots izveidot sporta un atpūtas laukumu Laidzes centrā, kā arī sakopt Stūrīšu baznīcu un tās apkārtni. Cerība arī labiekārtot Laidzes ezera krastu, izveidojot peldvietu, kura pieejama no Laidzes ciema puses. Tāpat — Nodenu kapu nekoptās daļas izkopšana, novērošanas kameru uzstādīšana un gatavošanās valsts simtgadei.

Plānotie projekti 2017. gadā

Pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» Laidzes pagastam pieejamais finansējums: 164 369,00 eiro. Tajā paredzēta trīs ceļu posmu uzlabošana. «Grieznes — Miegūze — Bedrītes» 1,35 kilometru garumā (pašlaik notiek projektēšana, būvniecību plānots uzsākt nākamajā gadā). «Latvieši — Veckalniņi» 1,12 kilometru garumā (šī gada nogalē izsludinās projektēšanas iepirkumu). «Tehnikums — Anšeni — Krumeši» 2,61 kilometra garumā.

Paredzēts sagatavot un iesniegt projektu «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pilsētu/ciemu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā».

Iedzīvotājus interesēja vairāki jautājumi

Kāds no iedzīvotājiem vaicāja, vai ir plānots kaut ko darīt ar kokiem Laidzē pie dzīvokļu mājām, jo tie traucējot dzīvokļos iekļūt saules gaismai. Esot dzīvokļi, kur koku dēļ attiecīgajā pusē saule neiespīdot nekad, līdz ar to esot auksti, kādam pat lamināts tādēļ bojājoties. Daži ierosināja kokus nozāģēt, citi bija kategoriski pret. «Tas ir jautājums par to, ka jābūt atbildīgiem, pirms stādām koku, jo tas pārdzīvos mūs,» teica S. Stalidzāne. Iedzīvotāji jau saskaņojot attiecīgu koku nozāģēšanas jautājumu Talsu novada zaļumsaimniecības komisijā.

Izvērtās arī asa diskusija par «guļošajiem policistiem» ceļa posmā «Ceļmalas — Tehnikums», jo kāda sieviete uzskata, ka tie nav vajadzīgi, tomēr vairākas māmiņas ļoti stingri un pārliecinoši norādīja, ka tie nepieciešami. Nereti vietējie tur ļoti ātri braucot ar automašīnām, apdraudot bērnu drošību. Vaicāja arī par ceļa posmu gar Laidzes tehnikumu un stadionu, kur ir ļoti daudz bedru un citādi slikts tehniskais stāvoklis. Kā izrādās, tas nav pašvaldības, bet gan Laidzes tehnikuma īpašumā.

Cilvēki ļoti satraukti par ūdens problēmu

«Ūdens problēma daudzdzīvokļu mājās, kāda bija, tāda joprojām ir. Dzelžains ūdens, nemaz nedzeram un vedam no kāda avota vai iegādājamies veikalā.» Pārvaldniece teica, ka ūdens analīzes uzrāda, ka ūdens ir labs. Uz to kāds kungs teica: «Nesaprotu šīs analīzes. Kad mums «Jāņkalnos 2» pārplīsa stāvvads, caurule iekšā spīdēja. Ja vainīgs būtu stāvvads, tur būtu pilns ar rūsu.»

«Man ir neliels komentārs. Sākumu gan nokavēju, bet neatvainošos, jo man ir ieteikums turpmākai darbībai — mēs visi daudz strādājam, tāpēc sapulces jārīko vēlāk. It sevišķi tāpēc, ka tās notiek tik reti, vajag pielāgoties iedzīvotājiem. Tāpēc arī nedzirdēju par izveidotajām ziedu dobēm. Kad runājām (ar S. Stalidzāni — M. J.), jūs teicāt, ka ziedi un koki tiks pārvietoti dobes otrā pusē, arī mūsu stādītais ceriņš. Bet tas ir aiznests pavisam prom. Godīgi sakot, esmu ļoti aizvainota un apvainojusies, jo tas bija Bērnības svētkos stādīts. Ja mēs runājam par kopību un piederību Laidzei, tad es pašlaik jūtos izmesta. Tie bija kopīgi svētki, kas daudz nozīmēja,» teica kāda sieviete.

Uz to pārvaldniece norādīja, ka ceriņš bija iestādīts neapdomīgā vietā, un norādīja, ka to var atnest atpakaļ. «Tas kociņu tikai vairāk nomocīs, un izdarīto vairs nemainīs. Būtu labi turpmāk vairāk piedomāt pirms šādu darbību veikšanas,» aicināja iedzīvotāja.

Sekoja arī jautājums par rīcības plānu saistībā ar Sapņu tiltiņu, kas pašlaik nojaukts. Izrādās, tas atrodas Laidzes tehnikuma īpašumā. Demontēts, jo atradies tehniski sliktā stāvoklī. Tā kā tā ir būvkonstrukcija, vispirms nepieciešams inženiera lēmums. Tur vajadzīgi ieguldījumi un plānots, iespējams, piesaistīt kāda projekta līdzekļus, lai to atjaunotu.

«Bērnības svētkus rīkot bija plānots ik pēc pieciem gadiem. Divreiz notika, bet šovasar ne. Kāpēc tā?» vaicāja kāda iedzīvotāja. «To, ka jūs tā bijāt nolēmuši, nenoteicu ne es, ne kāds cits no pārvaldes, un mēs to varam nezināt. Tāpēc esam atvērti, nāciet un runājiet ar mums,» teica S. Stalidzāne. Iedzīvotāja gan atgādināja, ka šāda saruna par pasākumu ar pārvaldnieci bijusi, uz ko viņa norādīja, ka ar to vien nav pieticis un ir nepieciešama iniciatīva no pašu iedzīvotāju puses. Visi nonāca pie secinājuma, ka svētki jārīko nākamvasar.

«Šādi, kā te, neklājas nevienā pagastā. Ieteiktu Ziemassvētkos visiem kopā sapulcēties, uzēst piparkūkas un saprast, kas nepieciešams nākotnē. Visu prioritāri sakārtot. Galvenais saprast, ka viss jādara kopā. Arī ar tehnikumu nav nekādu problēmu kaut ko sarunāt,» teica Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps sniedza analīzi par mācību iestādēm pagastā. Bērnudārzā bērnu skaits pieaug, sliktāk klājas pamatskolā un tehnikumā, jo daudzi bērni izvēlas mācīties Talsos vai citviet. Galvenais jautājums, ko izvirzīja — vai Laidzē vēl ir nepieciešama skola. Īpaši dedzīgi par situāciju stāstīja Talsu 2. vidusskolas filiāles Laidzes pamatskola direktora vietniece Irēna Lozbere: «Runāsim atklāti. Acīmredzot Laidzes iedzīvotājiem skola kā tāda nav vajadzīga. Būt vai nebūt skolai ir atkarīgs tikai no pašiem cilvēkiem. Septembrī piedzīvoju situāciju, kad 2. klasē bija seši skolēni un divu dienu laikā četrus paņēma prom uz citu skolu. Katru gadu trīcēt un baidīties, kā būs…

Arī izglītības pārvaldes vadītājs to nezina, bet, redz, vietējie to zina. Kad vecāki savā starpā runā, kur nākamgad sūtīt savus bērnus, izskan, ka skolas Laidzē nākamgad nebūs. Jā, sporta un mūzikas skolu min kā attaisnojumu, bet, piemēram, mani bērni jau trešo gadu mācās Laidzes pamatskolā, kā arī papildus Talsos. Un tas viņiem netraucē izbraukāt ar skolēnu autobusu. Ir arī tādi, kuri nemācās Laidzes skolā, bet Talsos nemācās papildu mūzikas vai sporta skolā.» Kāda mamma vaicāja, kādi ir galvenie iemesli, lai savam bērnam liktu mācīties Laidzes skolā. Vai tikai vietējais patriotisms? Uz to I. Lozbere atbildēja: «Jūs vienkārši tādā veidā iznīcināt iespēju tiem bērniem, kuri grib mācīties tepat, Laidzē. Nav pareizi vieniem vecākiem uzrunāt un aicināt arī citus tā darīt, jo katrs bērns nozīmē ļoti daudz.»

