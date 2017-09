Laidzē vasaras noslēgumā izskan Mazie opermūzikas svētki 01.09.2017

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Sestdien, 26. augustā, Mazajos opermūzikas svētkos Laidzes pagasta Ziedgravās pulcējās gan jauni opermūzikas talanti, gan pasaulē atzīti mākslinieki. Cilvēku atsaucība bija liela — to ļāva noprast pilnās tribīnes, kā arī prieks, kas atspoguļojās sanākušo sejās.

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Elza Berģe atklāj, ka šogad Laidzē izskanēja jau trešie opermūzikas svētki. Ideja par to rīkošanu radās bijušajai centra vadītājai Marikai Laursonei, kura drosmīgi pieteica savu ideju projektu konkursam un saņēma atbalstu.

«Šie svētki pie mums ir kļuvuši par ikgadēju tradīciju. Laika gaitā ir mainījušies tikai mākslinieki — katru gadu vēlamies pārsteigt publiku ar ko jaunu un nebijušu. Arī koncepts paliek nemainīgs — svētkos piedalās gan Talsu novada jaunie talanti, gan mākslinieki, kas ir pazīstami plašākai sabiedrības daļai,» norāda E. Berģe. Mazie opermūzikas svētki ir lieliska iespēja baudīt klasisko mūziku brīvā dabā. Tā kā ne visiem ir iespēja aizbraukt uz Latvijas Nacionālo operu, cilvēkiem tiek dota iespēja to klausīties, baudīt un sajust tepat Laidzē.

Pasākumā uzstājās tenors, baritons un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēknis Niks Freimanis, koncertmeistare Dace Zaure, koncertmeistars Mārtiņš Zilberts, soprāns Perine Madeufa no Francijas un viņas skatuves partneris — Latvijas Nacionālās operas solists, baritons Jānis Apeinis, Ventspils mūzikas vidusskolas audzēknes Agita Kundziņa, Amanda Rūta Vieško un Helēna Navicka, Rīgas Doma kora skolas audzēkne Anna Terēze Lase, kā arī interešu izglītības iestādes «Dziesmu skola» audzēknis Valters Tālbergs un Talsu mūzikas skolas audzēknis Ernests Solovjovs, kuri, iekļūstot konkursa trešajā kārtā, šogad izcili startēja II Starptautiskajā akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursā. Pasākumu vadīja svētku idejas autore Marika Laursone. Lielu paldies par ieguldīto darbu viņa veltīja pedagoģei Baibai Veismanei-Rezongai.

«Gatavošanās sākās jau ziemā, kad vajadzēja uzrunāt māksliniekus, domāt par noformējumu un citām organizatoriskām lietām. Lai iegūtu papildu finansējumu, rakstījām projektu Talsu novada kultūras projektu konkursā. Tāpat nodibinājām darba grupu, kurā spriedām par dažādiem jautājumiem. Ieguldītais darbs šajos svētkos ir milzīgs, tādēļ gatavošanās notiek visa gada garumā.

Domāju, ka viss izdevās — mākslinieki bija brīnišķīgi, laika apstākļi — fantastiski, atmosfēra — patīkama, un viss notika tā, kā tam bija jānotiek,» uzskata E. Berģe.

Pievienotie attēli

Komentāri