Laidzē sportoja lieli un mazi 28.07.2017

Sestdien, 22. jūlijā, Laidzes pagasta iedzīvotājiem bija iespēja baudīt silto un saulaino laiku, kā arī piedalīties sportiskās aktivitātēs, kuras tiek rīkotas gadu no gada. Organizatori bija parūpējušies gan par dažādiem uzdevumiem, gan par pozitīvu atmosfēru.

Reģistrēties sacensībām dalībnieki varēja jau no 9.30. Drīz vien svētki tika atklāti — dienas gaitā interesenti iemēģināja roku zābaka mešanā, mērojās spēkiem virves un mašīnas vilkšanā, izpildīja futbola soda sitienus un basketbola soda metienus, piedalījās veiklības stafetē, spēlēja frisbiju vai pievienojās nūjošanas un āra trenažieru (TRX) nodarbībām, kuras vadīja Elita Blumbaha. Pēcpusdienā sportisti un līdzjutēji pulcējās volejbola laukumā, kur par uzvarētāja godu cīnījās astoņas komandas.

Dienas pirmajā pusē satikām sporta entuziastu Gunti Buku, kurš palīdzēja organizēt svētkus. Viņš atzina, ka atsaucība varētu būt lielāka, taču parasti apmeklētāju skaits palielinās pēcpusdienā, kad tiek spēlēts futbols, volejbols un notiek orientēšanās. Šogad orientēšanās bija sarežģītāka, taču tieši tas piešķīra pasākumam odziņu un ļāva labāk iepazīt apkārtni. Interesants uzdevums dalībniekus sagaidīja arī veiklības stafetē, kurā vajadzēja no vienas vietas uz otru bez roku palīdzības pārvietot krūzi ūdens. Arī par pasākuma mazākajiem apmeklētājiem bija padomāts — viņiem bija iespēja spēlēt minigolfu, braukt ar velokartiem, lēkāt pa batutu, piedalīties veiklības stafetē un citās aktivitātēs. G. Buks skaidroja, ka gatavoties svētkiem viņš sāka jau pirms divām nedēļām — gadu no gada nemainīga paliek virves vilkšana, basketbola soda metieni un volejbols, bet par pārējo ir jādiskutē. Visgaidītākais notikums ir volejbola turnīrs — pirms pāris gadiem Laidzē vēl nebija uzbūvēts volejbola laukums, tāpēc tika spēlēts zālē, taču nu daudz kas ir attīstījies.

Dienu raibāku padarīja Modra Sapuna gleznu izstādes atklāšana. Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Elza Berģe norādīja, ka pagājušajā gadā tika iesniegts projekts, kura rezultātā izdevās iegūt atbalstu tam, ka vietējais mākslinieks Modris Sapuns uzglezno astoņas gleznas, kurās atainotas Laidzes ainavas. Tā kā darbs bija brīvprātīgs, nauda tika izmantota vienīgi materiāliem. Kopumā E. Berģe svētkus vērtē kā izdevušos.

