Laidzē radošās prasmes attīstīja pagasta jaunākie iedzīvotāji 25.07.2017

Nedēļas sākumā Laidzē trīs radošajās dienās bērni iemēģināja roku dažādās darbnīcās, piedalījās orientēšanās piedzīvojumā, ļāvās triku meistardarbnīcas burvībai un apciemoja Dundagas eksotisko dzīvnieku parka iemītniekus.

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Elza Berģe stāsta, ka šāds pasākums risinās jau trešo gadu. Radošo dienu mērķis ir dāvāt Laidzes pagasta bērniem trīs piepildītas un aktīvas dienas. Tā ir iespēja redzēt un piedzīvot tuvākajā apkārtnē notiekošo, kā arī darināt lietas, kas ikdienā netiek veidotas.

Nometnes pirmo dienu dalībnieki iesāka ar koka medaļu izgatavošanu un iepazīšanos. Pēc tam Gunitas Ķēniņas vadībā bērni darbojās ģipša masas radošajā darbnīcā, kur ikvienam bija iespēja atstāt savas plaukstas nospiedumu. Vēlāk dalībnieki spēlēja aizraujošu piedzīvojuma spēli jeb orientēšanos — kopumā desmit kontrolpunktos bija jāizpilda kāds uzdevums. Tādējādi bērni varēja apskatīt un tuvāk iepazīt vietu, kurā dzīvo.

Otrajā dienā dalībnieki darbojās divās radošajās darbnīcās. Vienā no tām Aijas Štreinertes-Roļas vadībā tika veidoti vēja zvani no gliemežvākiem, spalvām un kociņiem, savukārt otrā Sandijas Štreinertes vadībā — adītas mandalas. Pēcpusdienā Laidzes pagasta jaunākos iedzīvotājus apciemoja Kirils no Maķedonijas, kurš brīvprātīgā darba ietvaros Latvijā vada triku meistardarbnīcas.

Noslēguma dienā dalībnieki, apciemoja Dundagas eksotisko dzīvnieku parka iemītniekus, uzturējās dabā.

E. Berģe atklāj, ka iespēja piedalīties radošajās dienās tiek dota Laidzes pagasta iedzīvotājiem, taču, tā kā atsauksmes par nometni ir ļoti labas, tajā iesaista bērnus arī no citām vietām. Samaksa par dalību ir ļoti simboliska, taču tajā ietvertas daudzas dažādas aktivitātes. Atsaucība gadu no gada ir ļoti liela —, lai arī pasākums netika popularizēts, šogad tika pieteikti 33 bērni. Dalībnieki ir apmierināti un neslēpj prieku par piedzīvoto.

Gatavošanās pasākumam parasti notiek vasaras sākumā — galvenais ir izdomāt, kādas darbnīcas veidot un kādus cilvēkus piesaistīt. E. Berģe skaidro, ka bieži vien, sekojot līdzi aktivitātēm sociālajos tīklos un citiem pasākumiem, idejas atnāk pašas. Labas lietas aiziet tautās, un īstie cilvēki veiksmīgi nokļūst līdz organizatoriem. Nākamajam gadam konkrētu ideju viņai vēl nav, bet, tā kā pasākuma modelis gadu no gada saglabājas, sarežģījumiem nevajadzētu rasties.

