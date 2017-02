Laidzē neatbildētu jautājumu vēl ir daudz 08.02.2017

31. janvārī Laidzē norisinājās pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce, kuras laikā tika pārrunātas 2017. gadā plānotās aktualitātes un pasākumi, mazdārziņu ūdensapgādes un mājokļu siltināšanas iespējas, kā arī citi iedzīvotājiem nozīmīgi un sasāpējuši jautājumi.

Sapulci, informējot iedzīvotājus par to, kā tiks izlietots 2017. gada prioritāšu finansējums (20 222 eiro), atklāja Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne.

Nozīmīgākie darbi šogad

Tiek plānota pagasta teritorijā esošo māju un ielu nosaukumu informatīvo zīmju tīkla izveide, tos izgatavojot un uzstādot, kas izmaksātu aptuveni 14 279 eiro. Par 594 eiro PII «Papardīte» zāle tiks nodrošināta ar rullo žalūzijām (3 gabali); Talsu 2. vidusskolas filiāles Laidzes pamatskolas pasākumu norises nodrošināšanai paredzēts iegādāties aparatūru 1370 eiro apmērā, savukārt par godu Latvijas simtgadei plānots izveidot skvēru ar nosaukumu «Taurenis», kas izmaksātu 3977 eiro (kopējās izmaksas sasniegtu 13 684 eiro). Materiāli (brusas, dēļi, krāsa, impregnēti koka pāļi palisādēm, impregnētas koka ripas, koka sēnes, kluči, grants, atsijas, uzlabota augsne, mizu mulča, zāliena sēkla, minerālmēsli, atkritumu urna, soliņi) izmaksātu 5618 eiro, augi (alpu vērene, pieclapu mežvīns, parastā sievpaparde, etiķkoks) — 3526 eiro, transports («Bobcat» tehnika celiņu un uzbērumu veidošanai, GAZ tehnika augsnes, grants un citu materiālu pievešanai un augu sagāde) — 1969 eiro, un darbs (pergolu izgatavošana, uzstādīšana, koka ripu, pāļu, sēņu uzstādīšana, augu stādīšana, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana) — 2570 eiro. Esošās metāla šūpoles Laidzes ciema centrā paredzēts aizstāt ar koka šūpolēm, kas būtu paredzētas ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Lai uzturētu apkārtni tīru, Solveiga Stalidzāne piedāvāja iespēju Laidzes teritorijā izvietot suņu ekskrementu savākšanas atkritumu urnu. Viena atkritumu urna izmaksā 180 eiro. Ikviens iedzīvotājs tika aicināts izteikt savu viedokli šajā jautājumā, februārī vēršoties pagasta pārvaldē.

Tika apspriests arī jautājums par videokameru uzstādīšanu un to atrašanās vietām. «Kādreiz cilvēki ir teikuši, ka videokameras vajag uzstādīt pie bērnu laukuma, lai redz, kas tur visu plēš, bet es pieļauju, ka tiem, kam bērni ir paaugušies, šī vieta varbūt vairs nav tik būtiska. Mums katram ir savas vēlmes, tādēļ aicinu jūs izteikt viedokli arī par šo jautājumu,» aicināja S. Stalidzāne.

Iedzīvotājus interesēja jautājums par «guļošo policistu» uzstādīšanu. Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja norādīja, ka iepriekšējās sapulcēs ir izskanējuši dažādi viedokļi — kāds uzskata, ka tie ir nepieciešami, savukārt kāds cits — ka tā ir lieka naudas tērēšana, tādēļ izdevīgāks variants būtu zīmju uzstādīšana. Mājas «Jāņkalni 1» iedzīvotāja vērsās pie kaimiņiem ar lūgumu cauri pagalmam braukt lēnāk, jo apkārtnē spēlējas bērni. Tika uzdoti jautājumi par peldvietas izveidi un pagasta karoga iegādāšanos.

Kultūras pasākumu plāns

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) vadītāja Elza Berģe sanākušos informēja par aktuālo kultūras jomā. Tā kā Laidzes pagasts šogad svin 150 gadu jubileju, viņa aicināja iedzīvotājus dzīvot šādā zīmē un lielāko uzsvaru likt uz pagasta svētkiem. 15 gadu jubileju svin arī 2002. gadā dibinātais BLPC, un desmit gadi aprit Laidzes pagasta simbolam — vēzītim, kurš pastāv jau kopš 2007. gada.

No Talsu pašvaldības puses ir ticis atbalstīts projekts «Laidzes mūžības atspulgs Modra Sapuna gleznās». Projekta ietvaros mākslinieks kopumā uzgleznos desmit gleznas ar Laidzes ainavām, kas būs paliekošs un nenovērtējams kultūras mantojums Laidzes pagastam un tā iedzīvotājiem. Projekts Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas ietvaros (719 eiro) tiks veltīts Latvijas simtgadei.

2017. gadā plānotie pasākumi: 11. februāris — amatiermākslas kolektīvu koncerts; 8. marts — Sieviešu diena; 27. marts — Teātra diena; 17. aprīlis — Lieldienas; 15. maijs — Ģimenes diena; 26., 27. maijs — Laidzes pagasta svētki; 21. jūnijs — Jāņi; 17.—19. jūlijs — radošās dienas skolēnu brīvlaikā; 22. jūlijs — Laidzes pagasta sporta svētki; Bērnības svētki; 26. augusts — Mazie opermūzikas svētki; 13. septembris — Dzejas diena; 11. novembris — Lāčplēša diena; 17. novembris — LR proklamēšanas gadadiena; 1.—23. decembris — Ziemassvētku laika pasākumi. Bērnības svētkiem 20. februārī tiks veltīta atsevišķa sapulce.

Otrdienās Laidzē ir iespējams apmeklēt sieviešu vokālo ansambli «Puķuzirnis», kā arī deju kolektīvu «Virpulis» (arī piektdienās), savukārt trešdienās norisinās pērļošanas, adīšanas un zumbas nodarbības. Aktīvi ir sācis darboties senioru klubs «Brūklenājs», uz kuru ikviens tiek laipni gaidīts. Prezentācijas noslēgumā E. Berģe nāca klajā ar sliktu ziņu, proti, BLPC rīkotie pasākumi netiek plaši apmeklēti. «Es jums mēģinu piedāvāt dažāda stila pasākumus — gan koncertus, gan teātrus, un visi pasākumi ir bez maksas, taču apmeklējums ir neliels. Aicinu jūs nākt klajā ar saviem ierosinājumiem un idejām, ko tad jūs šeit vēlētos redzēt,» aicināja E. Berģe.

Ūdenssaimniecība

SIA «Talsu ūdens» valdes priekšsēdētājs Igors Kude klātesošajiem pastāstīja, ka jau 2015. gadā Talsu novada deputāti, lai nodrošinātu vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības darbībā, nolēma līdz 2020. gadam visu Talsu novada ūdenssaimniecību pievienot SIA «Talsu ūdens». Sanākušie tika informēti arī par tarifa izmaiņām. Agrāk ūdensapgāde izmaksāja 1,14 eiro (ar PVN) un kanalizācija — 1,86 eiro (ar PVN) par kubikmetru, sastādot kopējo summu — 3,00 eiro/m3. Tagad ūdensapgāde izmaksā 1,125 eiro (ar PVN), savukārt kanalizācija — 1,42 eiro (ar PVN) par kubikmetru, kopā veidojot 2,54 eiro/m3. Kāds iedzīvotājs iebilda, ka viņi līdz šim ir maksājuši nevis 3,00, bet gan 3,16 eiro. Tiek paredzēts, ka šāds tarifs varētu saglabāties vismaz līdz 2020. gadam.

Prezentācijas laikā Igors Kude atgādināja, ka ziņot par ūdens skaitītāju rādījumiem var no mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam. No 1. aprīļa gaidāmas izmaiņas rēķinu saņemšanas kārtībā. Uz iedzīvotājiem, kuru mājas apsaimnieko SIA «Talsu namsaimnieks», tas neattieksies. Privātmāju iedzīvotājiem turpmāk būs jāmaksā par rēķina piegādi pastkastītē (1,50 eiro ar PVN), taču ir arī vairāki bezmaksas pakalpojumi — rēķinu iespējams saņemt elektroniski uz norādīto e-pasta adresi, klātienē SIA «Talsu ūdens» kasē, kā arī pagasta pārvaldes kasē — klienta norādītajā dzīvesvietas teritorijā. Ja līdz 1. aprīlim netiks sniegta informācija par rēķina piegādes veidu, tad rēķins tiks nosūtīts pa pastu, iekļaujot piegādes izmaksas.

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas sapulces laikā tika apspriests, bija ūdensapgāde mazdārziņu teritorijā. Ir ieviesti jauni pakalpojuma saņemšanas nosacījumi — var tikt uzstādīti līdz sešiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kam būs piesaistītas attiecīgo mazdārziņu teritorijas, mazdārziņu īpašniekiem būs jāizvirza no sava vidus kāds atbildīgais, ar ko SIA «Talsu ūdens» slēgs līgumu par pakalpojuma sniegšanu, un norēķins būs pēc ievadskaitītāja rādījumiem pēc SIA «Talsu ūdens» tarifa. Februārī SIA «Talsu ūdens» organizēs atkārtotu tikšanos ar mazdārziņu teritorijas īpašniekiem. Par šo jautājumu iedzīvotāji bija skeptiski, viņi uzsvēra, ka, ja iepriekš līgums tika slēgts ar katru atsevišķi, tad tagad nebūs iespējams atrast vienu atbildīgo, kurš būtu ar mieru atbildēt par pārējiem. Kāds iedzīvotājs vēlējās uzzināt, vai mazdārziņiem nav iespējams pieslēgt tehnisko ūdeni (ūdeni, kas neiet caur attīrītājiem), kāds cits izteica sūdzības par dzeramā ūdens kvalitāti, kas pēc modernizēšanas un pilnveidošanas vēl aizvien nav dzerams.

Plašāka diskusija izraisījās par lietus ūdens sistēmu sakārtošanu Laidzē, kas ir pagasta funkcija. «Labāk, lai mums nav labirinta, nekā pagrabos katru reizi, kad ir lietus, ir ūdens līdz potītēm. Pēc gadiem trijiem neviena daudzdzīvokļu māja vairs nevarēs izmantot pagrabus. Tagad cieš divas vai trīs mājas, bet drīz cietīs visas,» neapmierinātību izteica sanākušie. S. Stalidzāne atzina, ka šī ir liela problēma, taču katrai lietai ir savs finansēšanas avots, un šobrīd tiek meklēti risinājumi. Sākotnēji nepieciešams iztīrīt akas. Ja uz vienu aku ir divi cilvēki, var tikt galā, taču ja uz 20 akām ir divi cilvēki, tas neesot reāli. Diemžēl Laidzē daudzās vietās pie akām nevar piebraukt tam speciāli paredzēta mašīna, tāpēc šis jautājums vēl ir jārisina.

Mājokļu siltināšanas iespējas

SIA «Talsu namsaimnieks» dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa Laidzes iedzīvotājus informēja par iespējām samazināt apkures rēķinus. Viņa atklāja, ka apkures rēķini ir atkarīgi no trim faktoriem: siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja, kas siltumu pievada līdz mājas ievadskaitītājam, mājas pārvaldnieka un dzīvokļu īpašniekiem, kam būtu jāstrādā roku rokā, lai sasniegtu kopīgu mērķus. Bieži vien ēka saskaras ar siltuma zudumiem, visbiežāk tas zūd caur sienām (35%), grīdu (15%), jumtu (25%), logiem (10%) un durvīm (10%), tādēļ nepieciešams paaugstināt mājas energoefektivitāti. S. Mazzariņa uzsvēra, ka, ja nekas netiks pakots un siltināts, līdz skaitītājam var pievadīt arī 150 grādus karstu ūdeni, bet tas neko nemainīs, un pēc 20 gadiem iedzīvotāji var attapties pie sasistas siles. Solis dalībai šajā siltināšanas procesā ir drosmīgs, un prasa finanšu ieguldījumus jau pašā sākumā, bet ieguldījums ir neatsverams. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes ietvaros ir iespējams saņemt atbalstu, kas ir 50% no projekta izmaksām. Iniciatīvai par mājas siltināšanu ir jānāk no mājas dzīvokļu īpašniekiem, un lēmums jāpieņem ar 75% īpašnieku atbalstu. Pārvaldnieks šajā gadījumā sagatavotu visus nepieciešamos datus. Arī šis jautājums sanākušo vidū izsauca plašas diskusijas. «Sanāk, ka 50% no summas ir jāsedz mums pašiem, bet kurš būs gatavs ņemt kredītu? Mēs nerunājam par mazām summām, runa ir par vairākiem tūkstošiem no katra dzīvokļa īpašnieka. Godīgi sakot, tas nav reāli,» atzina vairāki klātesošie.

Kāda iedzīvotāja sūdzējās par to, ka vairākus mēnešus rēķins krasi atšķīries, kaut arī radiatori bija vienādā karstumā. S. Mazzariņa skaidroja, ka tarifs nav mainīts, mainās patērētais siltums mājā, jo to ietekmē klimatiskie apstākļi, piemēram, vējš, kas ir kopā ar mitrumu. Tāpat daudzi izteica neapmierinātību ar dārgo apkuri, kas esot mērāma zeltā.

SIA «Talsu namsaimnieks» pārstāve pastāstīja arī par pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu, kas norisinās jau trešo gadu. Arī tajā iniciatīvai jānāk no dzīvokļu īpašnieku puses.

«Jūs esat tie, kas savu māju un teritoriju apdzīvo, labāk zina, ko un kā vajadzētu labiekārtot. Iepriekšējo gadu konkursos lielākā sāpe ir bijusi māju pagalmu segumi, kas ir nolietojušies, kā arī stāvvietas, jo tad, kad mājas tika celtas, nebija tā, ka katrā ģimenē bija pa vienai vai divām automašīnām. Bet, protams, ir vēl daudz citu variantu,» ieteica S. Mazzariņa. Projektu līdzfinansē pašvaldība, taču puse no izmaksām jāsedz pašiem īpašniekiem.

Iedzīvotājus satrauca arī atkritumu šķirošanas jautājums. «Papildu konteinerus nevar uzstādīt? Mēs savā laikā piecus gadus cīnījāmies par plastmasas konteineriem. Citās sapulcēs esam lūguši, lai šajā jautājumā kaut ko pakustina, bet nekas nav mainījies,» pauda iedzīvotāji. Savukārt citi izteica neapmierinātību par to, kādā veidā atkritumi tiek savākti. «Citreiz pēc savācējiem paliek kara lauks. Man turpat ir dārzs, kas regulāri ir piepūsts ar atkritumiem. Mums ir viens tāds rūķītis, kas iet un visu savāc. Ja viņš to nedarītu, tad būtu atkritumu poligons manā un vēl citu dārzos,» sacīja klātesošie.

