Laidzē atklāj lasītāju klubiņu un iedvesmo lasīšanas priekā 25.10.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Lai pilnvērtīgi, skaisti un jēgpilni dzīvotu, laiku pa laikam savu pasauli nepieciešams paplašināt caur grāmatām — pie šādas atziņas aizvadītajā nedēļā nonāca Laidzes lasītāju klubiņa dalībnieki. Klubiņa atklāšanā pieredzes un iedvesmas stāstos dalījās dzejniece Maija Laukmane, novadpētnieks Zigurds Kalmanis un mākslinieks Andris Kalniņš.

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Marika Laursone atklāja, ka ideja par lasītāju klubiņa izveidošanu radās Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes «Papardīte» vadītājai Solveigai Dāvidsonei, no kuras viņa šo ideju nozagusi. «Nozagu ļoti oficiāli — tā arī teicu, ka zagšu. Viņa to akceptēja un bija ļoti priecīga, ka mums Laidzē turpmāk būs šāds lasītāju klubiņš. Mēs tiešām priecājamies, ka Laidzē ir lasītāji. Mēs gan vēl nezinām, ko viņi lasīs, galu galā šobrīd ir sēņu laiks un lasīt var arī sēnes. Kā tas izvērtīsies, par ko tas izaugs un ko mēs šeit darīsim, to šovakar nospriedīsim. Šī brīža prognozes rāda, ka Laidzē ir potenciāls.

Atceros, ka bērnībā ļoti daudz lasīju un tad vecmāmiņa teica — meitiņ, šitik daudz gan nevajag lasīt, uz labu tas nav, ko tik tur nevar salasīties, ko tik tur nevar izlasīt! Šobrīd ļoti priecājos, ka es viņu tajā laikā nepaklausīju, turpināju lasīt un ka lasīšana man ir ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa,» pieredzē dalījās M. Laursone.

Lai rastos laba literatūra, ir vajadzīgi labi lasītāji

Laidzes pagasta bibliotekāre Ieva Jaunupe norādīja, ka bibliotēkas grāmatu plaukti ir kā skatuve, jo ciemos ir ieradušās personības, kuru dzīve ir saistīta ar grāmatām un kuri klātesošos iedvesmos lasīšanas priekā. Siltajā rudens vakarā tika atklāts ne tikai lasītāju klubiņš, bet arī atvērta Laidzes bibliotēkas viesu grāmata — agrāko laiku foto albums, kuru uz bibliotēku nogādāja Vija Kukīte. Kādu laiku albums stāvēja tukšs, bet pienāca brīdis, kad tas atrada savu pielietojumu. Pēc pasākuma klātesošie tika aicināti veikt ierakstu viesu grāmatā, paturot prātā, ka Latvijas simtgades rats ir iegriezts.Pēc tam, kad PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» Laidzes struktūrvienības audzēknis Oskars par godu šim notikumam nolasīja sacerētās dzejas rindas, sanākušos sveica dzejniece Maija Laukmane. Viņa atzina, ka lasīšanas klubiņš ir interesanta un ļoti nozīmīga vieta. «Laiku pa laikam sazvanāmies ar kolēģi, kura strādā Liepājas bibliotēkā. Viņa ir tā tipāža cilvēks, kuram ļoti ilgi patīk runāt pa telefonu. Tad es pilnīgi visu zinu par to, kas notiek Liepājas lasītāju klubiņā. Viņi analizē, domā, veido un paplašina savu pasauli caur izlasītajām grāmatām. Viena no vajadzībām, lai pilnvērtīgi, skaisti un jēdzīgi dzīvotu, ir lasīt un domāt par izlasīto. Tā patiešām ir interesanta un dīvaina pasaule,» pārliecību pauda dzejniece.

Lasot grāmatu, iespējams sekot līdzi notikumiem un redzēt ne tikai to, kādā krāsā ir varoņa apģērbs, bet pat just faktūru un iztēloties, kā viņš izskatās un ko jūt. Pasaule, ko dod grāmatas, ir liela un bagāta, taču, lai rastos laba literatūra, ir vajadzīgi labi lasītāji. Ar grāmatām ir tāpat kā ar draugiem — jebkuru cilvēku, ko satiekam uz ielas, neapkampjam un neizvēlamies par savu draugu. Cita grāmata lasītāju atstāj vienaldzīgu, cita neaizskar, bet, ja ar tekstu izdodas saskaņoties, tā ir liela bagātība.

Pagājušajā nedēļā dzejniece izlasīja sarunu ar Jāni Streiču, kurā viņš prātoja — kā tas var būt, ka diriģents stāv kora priekšā, un cits, plaši rokas vēzēdams, ir nosvīdis, bet cits tikai vienu pirkstiņu pakustina un koris viņam klausa? J. Streičs šo jautājumu uzdeva Mārim Sirmajam, kurš atbildēja — nav nekādas nozīmes, vai viņš dejo, pakustina uzaci vai vienu pirkstu, galvenais, lai koris saprot, ko no tā grib. M. Laukmane uzsvēra, ka lielā mērā tas attiecas arī uz dzīvošanu — iet un saprast, kas cilvēkam der, kas viņam patīk un ko viņš vēlas. Lai būtu jēdzīga dzīvošana, nevajag daudz. Vajag laiku pa laikam satikties ar zaļu zāli, satikties ar tekošu ūdeni, sirds gudriem cilvēkiem un vairot sevī prieku, kā arī atrast laiku satikties ar labu rakstīto tekstu, kas mūs šajā ātri skrejošajā dzīvē dara jēgpilnākus.

33 burti — bagātība, kas jāizmanto atbildīgi

«No savas bērnības atceros, ka man ļoti patika lasīt. Laime vai nelaime ir tā, ka es bērnību pavadīju mājā, kur pirmajā stāvā bija bērnu bibliotēka. Abas bibliotekāres — Ārijas un Rūtas tante — jau zināja, ka ap 14.00 man vajadzētu būt mājās no skolas. Aiz durvīm bija nolikta slota, un, ja bibliotekāres kaut kur gribēja izskriet, viņas ar slotu piedauzīja pie griestiem. Es zināju — dauza, tātad man jāiet lejā.

Ģimenē bijām trīs māsas. Virtuve bija diezgan liela. Galdam bija vaska drānas galdauts, vaska drāna nokārās diezgan zemu, un tur apakšā — tā bija mana pasaule. Man tur bija zīmuļkrāsas, papīri un mana pirmā grāmata — Friča Bārdas «Lietus vīriņš». Nezinu, vai bibliotēkās šī grāmata ir vēl joprojām. Aleksandra Pelēča lasītavā nevienu grāmatu nenoraksta, tā dzīvo, kamēr vien ir iespēja pāršķirt lappusi un tā nav sadrupusi, bet bibliotēkās, ja grāmata vairākus gadus nav kustināta, tā agri vai vēlu tiek norakstīta. Es domāju, ka manas bērnības izdevums Talsu bibliotēkās vairs nav sastopams. Gulēju savā pagaldē uz vēdera, man priekšā bija lielā formāta grāmata, un domāju par lietus vīriņu, kas sēdēja uz latviski izprotama, rūtaina deķīša, ar vīzītēm kājās. Izpētīju katru lietiņu un veidoju savu pasauli. To, ka pasaulē ir arī dzejoļi, es vislabāk izpratu Friča Bārdas «Sapņojumā», kur meitene svešiniekam dod ūdens krūzi un jūt, ka ar viņu ir noticis kaut kas liels. Klausījos, kā mamma runā dzejolīti, un kaut kas liels notika arī manī. Tā es lēnām tuvojos grāmatām,» atklāja M. Laukmane.

Uz jautājumu, kā uzrakstīt dzejoli, skaidras atbildes viņai nav. Matemātiku var uzrakstīt cipariem, bet literārs darbs netiek uzrakstīts pat ar vārdiem. Tas, ko mēs, latvieši, savā dzimtajā valodā cits citam nepārtraukti vēlam, veltām, pasakām, iečukstam ausī vai izkliedzam, strādā tikai ar 33 burtiem. Tā ir mūsu izvēle, ko mēs ar šiem burtiem darām.

Gūt nepieciešamo emociju apjomu

Novadpētnieks Zigurds Kalmanis atzina, ka laikmeti un ritmi atšķiras, bet emocijas neatšķiras, jo bez emocijām nekas nevar pastāvēt. Bez emocijām cilvēks nevar pazīt savu kaimiņu un nespēj novērtēt to, kas viņam ir apkārt. Viņš dalījās iespaidos par tekstu, kas pēc Pirmā pasaules kara ir uzrakstīts Ērgļu novadā. Kāds cilvēks mēģināja izvērtēt situāciju, kā zemnieks jūtas un kā viņa dzīve tajā posmā ir izskatījusies. Viņš bija pabeidzis pamatskolu, savās mājās kopa zemi, audzināja bērnus un dzīvoja ar domu, ka viņam ir nepieciešams to izrakstīt, izrunāt un atstāt saviem bērniem un mazbērniem. Šīs lietas skata un ikdienā mēģina apzināt arī Aleksandra Pelēča lasītava, kas Talsos darbojas jau krietnu laika sprīdi. Tā kā lasītava vēl nav tiražējusi A. Pelēča nepublicētās grāmatas, Z. Kalmanis nolasīja fragmentu no šīs grāmatas, uzsverot, ka pats būtiskākais ir emocijas, kas rakstītajam vārdam un dzejas rindām palīdz izdzīvot.

Ar lasīšanu Z. Kalmanis sāka aizrauties jau bērnībā, kad viņam piecu gadu dzimšanas dienā tika uzdāvināta pirmā grāmata. «Mana bērnība pagāja mājās, bērnudārzā negāju, burtus man ābecē ierādīja, bet neatceros, ka man kāds būtu speciāli mācījis lasīt. Kad man uzdāvināja pabiezu grāmatu, tie man bija lieli brīnumi. Tā bija pirmā grāmata, ko izlasīju no vāka līdz vākam. Pēc tam bija vieglāk. Vecāsmātes pagultē bija no saknītēm pīta kaste ar vāku, kur iekšā bija veco laiku grāmatas. Mani ļoti interesēja, kas tur ir rakstīts, tāpēc iemācījos lasīt vecajā drukā. Apkārt puiku un meiteņu nebija, līdz ar to man bija jādzīvojas ar grāmatām. Tā tas niķis ir iesēdies, nekā netieku vaļā. Apbrīnoju tos cilvēkus, kas ar lepnumu saka — es neesmu izlasījis nevienu grāmatu. Par to, vai cilvēks uzņem to emociju apjomu, kas viņam dzīvē būs nepieciešams vēlāk, stipri jāšaubās,» prātoja novadpētnieks.

Izlasot grāmatu, tā tiek uzrakstīta vēlreiz

Izpildot skanīgas dziesmas, pasākumu kuplināja arī mākslinieks Andris Kalniņš. Savulaik viņš pieķēris sevis pie domas, ka, lasot grāmatu, patiesībā tā tiek uzrakstīta vēlreiz. Lasītājs izdzīvo stāstu, visās niansēs iztēlojas, kā tur izskatās, un ar savu lasīšanas klātbūtni šo grāmatu uzrakstu vēlreiz.

«Esmu apbrīnojis tos cilvēkus, kas spēj uzrakstīt grāmatu. Mans tētis uzrakstīja grāmatu par saviem puikas gadiem, un tad es vienreiz, ejot mājās no skolas gar Ābeļu ezeru, domāju — man arī jāraksta grāmata par savu bērnību. Iesāku rakstīt, bet nevar panest to, ko nevar pacelt, tur vajag lielas zināšanas un Dieva dāvanu. Reizēm man pie gultas ir četras grāmatas, reizēm trīs vai divas. Dzeju lasu biežāk, jo, to lasot, rodas melodijas. Citreiz piemeklēju dzeju gatavai melodijai. Turpinu dzejas mūžu un caur dziesmu mēģinu to atdzīvināt,» skaidroja A. Kalniņš.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Laidze, kultūra

Komentāri