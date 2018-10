Lai uzsāktu biznesu, nepieciešama pacietība 04.10.2018

Talsenieces Signes Erdmanes lielākā kaislība ir makarūnu cepšana. Makarūni tiek uzskatīti par vienu no smalkākajiem saldumiem, kas guvuši atzinību visā pasaulē. Šīs aizraušanās dēļ Signe atstājusi darbu pirmsskolas izglītības iestādē un nākotnē plāno atvērt savu ceptuvi, kur vadīt meistarklases un tādējādi piesaistīt tūristus.

Pie idejas par makarūnu cepšanu Signe nonāca, Ziemassvētkos gatavojot tuviniekiem marcipāna bumbiņas, trifeles, smilšu cepumus un citus gardumus. Pirms trim gadiem māsa viņu iedrošināja izcept makarūnus, bet, tā kā decembra sākumā Signei piedzima dēls, plānus nācās atlikt. Tos izdevās īstenot nākamajā gadā, kad puika bija paaudzies. Lai apsveiktu radiniekus, viņa pasūtīja dažāda izmēra kastītes, kurās ievietot makarūnus. Tā kā kastītes palika pāri, Signei radās ideja saspraust maliņā ziedus, salikt makarūnus un pasniegt to kā dāvanu. Ar laiku interese par makarūniem pieauga. Sākumā viņa tos reizi nedēļā veda uz Rīgu, bet šobrīd interesi izrāda arī talsenieki.

Lai uzsāktu savu biznesu, nepieciešama pacietība. Signe atzīst, ka viņa nav īpaši pacietīgs cilvēks, bet laika gaitā tas mainījies. Lielākās problēmas sagādā cepšana — lai pagatavotu makarūnus, jādarbojas ļoti precīzi un jāņem vērā dažādi faktori. Ja makarūns pārsprāgst uz pusēm, rodas caurums un tas jāpārtaisa. «Kādus 500 eiro, ja ne vairāk, esmu izmetusi miskastē. Gatavošanas procesā daudz kas var noiet greizi. Ja ārā līst vai mājās ir vairāk mitruma, rezultāts atšķiras. Katrai cepeškrāsnij jāmāk pielāgoties. Cepeškrāsnī ir punkti, kur karstums ir lielāks un kur tas ir mazāks. Līdzīgi ir ar mikseri. Pagājušajā nedēļā nomainīju mikseri, un pagāja nedēļā, kamēr iemācījos pareizi saputot olu baltumu. Iepriekš nezināju, ka makarūnus nevar ēst, izņemtus no ledusskapja. Izvilku no cepeškrāsns, domāju, ka būs labi, bet izrādījās cieti. Nākamajā dienā sacepu rīdziniekiem jaunu porciju, ieliku ledusskapī un atkal metu ārā. Nezināju, ka tie pirms ēšanas jāpatur istabas temperatūrā. Pirms diviem trim mēnešiem nopirku jaunu komerciālo cepeškrāsni, un vēl joprojām liekas, ka dažreiz kaut kas nesanāk. Mainīju pannu vietām, griezu to uz riņķi, turēju vaļā durtiņas un pēc mēneša iemācījos ar to darboties,» stāsta Signe.

sauc dažādību — lai piesaistītu uzmanību, viņa nemitīgi cenšas radīt ko jaunu. Kafijas namiņā «Ie—pauzē» iespējams iegādāties Signes gatavotos makarūnus, kas līdzinās kaktusiem, uz bērnu ballītēm iespējams pasūtīt makarūnus dažādu dzīvnieciņu veidolā, un tas nebūt nav viss. Signe uzskata: katra izdevība ir jāizmanto un katra ideja — jārealizē. Pateicoties kooperatīvam «Talsu novada garša» viņa šogad piedalījās plašākajā pārtikas izstādē Baltijas valstīs «Riga Food». «Domāju, ka izstādē būs liela tirgošanās, sacepu ļoti daudz makarūnu, bet gandrīz pusi atvedu mājās. Izstāde sniedz iespēju rast kontaktus un reklamēt produkciju. Interese no cilvēku puses bija liela, bet daudziem cena likās par augstu. Tajā pašā laikā ir daudz cilvēku, kas sūta makarūnus uz bērnu pasākumiem 50 eiro vērtībā. Citi cilvēki mēnesi vai divus no vietas katru nedēļu tos iegādājas ēšanai, lai brīvdienās būtu ar ko našķoties. Kopumā par cilvēku atsaucību nevar sūdzēties. Tagad ir mierīgāks periods, bet informācija tiek nodota tālāk. Pirms kāda laika Āgenskalna tirgū vadīju meistarklasi — tantes ar blociņiem rokā sēdēja un ar interesi klausījās,» atklāj Signe.

viņa strādāja pirmsskolas izglītības iestādē. Tā kā pasūtījumu bija daudz un abas nodarbes apvienot kļuva par grūtu, viņa izdarīja izvēli par labu makarūniem. Šobrīd Signe ir iestājusies pirmsinkubācijā un ar prieku izmanto Talsu biznesa inkubatora piedāvātās iespējas. Viņa atzīst, ka iedvesmas un pieredzes stāsti, ar ko dalās citi uzņēmēji, ir vērtīgs ieguvums. Nesen Signe biznesa konsultācijas ietvaros tikās ar Jāni Kļaviņu, kurš viņai palīdzēja saprast, ka nepieciešams meklēt savu vietu un turpināt darboties.

Nākotnē Signe vēlas atvērt savu ceptuvi, kur rīkot meistarklases. «Man likās, ka stāvu uz vietas — cepu makarūnus un darbojos, bet nevirzījos uz priekšu. Vēlos iet tālāk un pasniegt meistarklases ar domu vest cilvēkus no Rīgas uz Talsiem. Man ir paveicies ar milzīgu virtuvi, bet vairs nevēlos strādāt mājražošanā. Ja man būtu sava vieta, viss palēnām sakārtotos. Plānoju noorganizēt transportu, kas rīdziniekus atvestu uz Talsiem un pēc tam izvadātu pa mājām. Man ir doma pasniegt meistarklases tiešsaistē, lai arī tie cilvēki, kas nedzīvo rajona centrā, varētu piedalīties. Vēlos koncentrēties ne tikai uz privātajiem pasūtījumiem, bet arī piedāvāt produkciju kafejnīcās. Pagaidām manus makarūnus Talsos ir iespējams iegādāties Kafijas namiņā «Ie—pauzē», bet Rīgā — kafejnīcā «Monte Kristo». Konditorejas parasti neņem makarūnus, jo tad mans piedāvājums sāk konkurēt ar viņu piedāvājumu. Vēl varētu veidot kanālu «youtube.com», bet Latvijā tas neatmaksājas,» skaidro Signe.

gada aukstajā periodā, kad tuvojas Ziemassvētki. Pagājušajā gadā Signe decembrī uz Rīgu brauca četras reizes. Šogad pasūtījumi uz Ziemassvētkiem sāka nākt jau augustā. Septembrī klienti makarūnus sūta uz pirmo skolas dienu, oktobrī — uz Skolotāju dienu un Helovīnu, novembrī — uz valsts svētkiem, decembrī — uz Ziemassvētkiem, februārī — uz Valentīna dienu, martā — uz Sieviešu dienu, aprīlī — uz Lieldienām un maijā — uz Mātes dienu. «Visbiežāk cilvēki makarūnus dāvina bērniem, mazbērniem un kolēģiem. Protams, arī uz korporatīvajiem pasākumiem tiek veikti pasūtījumi. Mans pirmais lielais pasūtījums bija 1200 gabali. Tad man nebija jaunās plīts un četras dienas no vietas neko citu neredzēju. Man palīgā nāca māsa, jo viena pati tik ātrā laikā to nevarēju izdarīt. Vienā reizē varu izcept 30 gabalus. Lai pagatavotu vienu plāti, aiziet aptuveni stunda. Drīz pirkšu vēl vienu mikseri, lai varu vadīt meistarklases uzreiz divām grupām. Jāskatās, kāda būs atsaucība, bet domāju, ka talsenieki būs ieinteresēti,» cerību pauž Signe.

