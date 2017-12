«Lai šiks met impulsu Vectalsos un tos atdzīvina!» 11.12.2017

Šāds novēlējums kopš 1. Adventa svētdienā piedzīvotās atklāšanas rotā tāfelīti biedrības «ILLI» jeb divu daudzbērnu mammu, mākslinieču Ilzes Makstnieces un Lindas Smilgas-Šimpermanes atvērtajā darbnīcā Talsos, K. Mīlenbaha ielā 7. Šo svētdien pēcpusdienā šai vietā iecerēts ķerties pie dāvanu kastīšu apdarināšanas, veidojot tās oriģinālas un skaistas.

«Gribējām, lai būtu radoša telpa mums, mūsu bērniem, draugiem,» Ilze skaidro. «Telpa, kurā mēs varētu darboties, kur neviens neierobežo mūsu garu un brīvību, kur varam izpausties un padalīties arī ar citiem,» papildina Linda. Kad Talsu vecpilsētā atrasts stūrītis, ko bijis iespējams iegādāties ne par milzīgu cenu, tapusi arī biedrība, nosaukumu veidojot no abu mākslinieču vārdiem: IL no Ilzes un LI no Lindas.

Radošās sievietes neslēpj, ka tikai laiks rādīs, kā te viss attīstīsies, bet skaidrs ir viens: viņām ir daudz ko dot, tāpēc negribas paturēt to tikai sev. «Mums abām — gan atsevišķi, gan kopā — vienmēr bijis daudz radošu ideju, bet secinājām, ka to īstenošanai vajag ko šim līdzīgu,» Ilze saka, rādot uz glīto vidi sev apkārt. Protams, vide neradās pati no sevis — to vajadzēja iekārtot, tostarp atrodot arī veidu, kā 21 kvadrātmetrā ietilpināt tualeti. Labāku risinājumu grūti iedomāties — mazais tualetes būcenītis kļuva par iemeslu iekšējā balkona izveidei, un bērniem, bez šaubām, kāpelēšana pa stāvajām kāpnēm un dzīvošanās otrā stāva spilvenos sagādā sevišķi lielu prieku. Gandrīz neticami, bet atklāšanas dienā še vienlaikus sev vietu atrada 25 cilvēki un joprojām šķita, ka vēl kādi pieci būtu varējuši pievienoties.

Ja iepriekš licies, ka malkas plīts apkure ir zināms apgrūtinājums, tagad ir skaidrs, ka tā ir darbnīcas pievienotā vērtība, kas rada omulību, ko citādāk nevarētu iemantot. «Nostaļģija, kuras krāsns — nevienam svētdien negribējās iet prom! Mūsdienās malkas krāsns ir liels pluss, jo saistās ar siltumu, mīļumu, pavardu,» priecājas Linda.

Darīt pašām un kopā ar citiem

«Ļoti brīnos, ka daudzi nesaprot, kāpēc mēs to darām, un meklē te slepenus biznesa projektus. Bet tādu nav! Te vienkārši ir mūsu darbnīca, vieta, kur izpausties radoši, kur neviens nav kungs, kas varētu citus regulēt. Bet cilvēki prasa: «Kāds būs jūsu produkts? Vai algas jums būs? Un ko ieņēmumu dienests teiks?!» Vai tiešām ir tik grūti pieņemt domu, ka cilvēks ir gatavs maksāt par to, lai viņam tiktu dota radošā brīvība? Varbūt tas tiešām izklausās pavisam traki?» aizdomājas Ilze.

Darbnīca ir atvērta jebkuram, un mākslinieces ir gatavas visu, ko rada, veidot arī kopā ar citiem. Šis un tas no viņu veikuma jau ir darbnīcā redzams — pie sienas ir oriģināls pulkstenis, kura ripu izzāģējis Ilzes dēls, Linda to apgleznojusi, bet viņas vīrs pievienojis pulkstenim mehānismu; vienā plauktā stāv Ilzes dēla veidotās koka kastītes, citā — bērnu lasītā liepziedu tēja glītos iepakojumos un grāmatas ar Ilzes veidotu dizainu.

Tā kā Ilzes un Lindas pamatdarbs ir Talsu novada muzejā, pagaidām darbnīca būs atvērta svētdienās no 14.00. Trauki ar otām, kas arī rindojas plauktā, norāda uz to, ka bērni Ilzes, profesionālas grafiķes, vadībā te varētu nodarboties ar mākslu vēl kādu citu vakaru nedēļā. Linda ir gleznotāja, kura Talsu novada muzejā strādā par galveno speciālisti dabas jautājumos, daba viņai ir tuva, tāpēc ir idejas arī par to, kā šeit radošā veidā savienot dabu un mākslu.

Jārēķinās, ka dalībnieku skaitu ierobežo telpas izmērs, bet Linda sapratusi, ka arī tas ir liels ieguvums, jo, strādājot ar 20 vai 25 bērniem, ir zināms haoss, un nav iespējas katram pievērsties. Mazā kompānijā katram var veltīt īpašu uzmanību.

Vasarā telpa būs īslaicīgi pieejama māksliniekiem, kuri brauks uz Talsiem plenērā, bet, kamēr biedrības dalībnieces ir darbā, te var patverties arī valodu skolotāji vai citu kursu pasniedzēji, kuri saskaras ar īres problēmām Talsos. Ilze spriež, ka ar laiku varētu te veidot arī tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, kuri paplašinātu gan bērnu, gan pieaugušo redzesloku. «Interesantu cilvēku mums ir pa pilnam!» viņa apgalvo un tūlīt min dažus piemērus, ļaujot noprast, ka te tiešām varētu pavērties jauni apvāršņi. Būšot vien jāskatās, kāda publika darbnīcā grozīsies, lai saprastu, kas cilvēkiem varētu šķist interesanti.

Mākslinieki pulcējas tuvu

Blakus darbnīcas durvīm sākas Kalēju iela — brīnišķīgi gleznaina, bet diemžēl ar ļoti noplukušiem namiem. Ilze iztēlojas, ka pilsētas svētkos pastaigas maršruts varētu virzīties arī te — no Elitas Blumbahas «Galerijas Art» līdz Ilzes un Lindas darbnīcai. Linda vērš uzmanību, ka šajā Talsu pusē sāk veidoties nopietns mākslas piedāvājums, jo netālu taču ir arī brīvā mākslas telpa «Baložu pasts» un keramikas darbnīca ««Ciparnīca» Tals’ kreamik’». Ak, ja būtu daudz naudas, mākslinieki varētu nopirkt visu Kalēju ielu un atdzīvināt vecpilsētu! Bet pagaidām jāsaimnieko savā mazajā darbnīcā, dodot jaunu elpu vismaz sarkano ķieģeļu namam K. Mīlenbaha ielā.

Interesanta ir ieeja darbnīcā — aiz līdzšinējiem koka slēģiem slēpjas stiklotas durvis, pa kurām arī garāmgājēji var redzēt iekšā notiekošo. Tā, garām ejot, darbnīcā ienāk Ilzes un Lindas kolēģe muzejā Gita Japiņa. Arī viņa priecājas par kolēģu veikumu. «Šis nams bija palicis bez dzīvības, bet tagad ir tik jauka sajūta, ka no viena gala nams sāk mosties! Iekurināta plīts, vārās tējkanna, viss saskaņots krāsās, cilvēku piepildīta telpa — šķita, ka tā pēc atjaunošanas kļuvusi divreiz lielāka!» atklāšanas dienā piedzīvotajās izjūtās dalās Gita.

Turpmāk par darbnīcas aktivitātēm tikšot ziņots interneta vidē. «Šis nebūs slepenais klubiņš, kurā neviens nevar iekļūt,» mierina Linda. Drīzumā virs darbnīcas durvīm vietu ieņemšot brīnišķīga izkārtne, kura jau būvvaldē esot saskaņota ar 12 zīmogiem. «Ļoti svarīgas sajutāmies — lūk, tas ir dokuments!» smejas Linda.

«Atļaut sev būt radošam — tas ir ļoti ekskluzīvi! Īstenībā tas ir garīgās veselības pamatā, tāpēc par to ir vērts maksāt. Kāpēc maksāt dakterim?» Ilze sarunas beigās vēlreiz atgādina būtisku iemeslu, kāpēc šādai darbnīcai vajadzēja tapt. «Radošiem cilvēkiem savs potenciāls ir jāizliek, citādi sanāk sevis salaušana, apspiešana, un tad sākas veselības problēmas. Ideju mums ir pāri galvai! Ilze tik ik pa laikam iesaucas: «Man ir ideja — pieraksti, kamēr atceros!» Cik tad var turēt tās idejas pie sevis — jālaiž pasaulē!» secina Linda.

