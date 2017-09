Lai riepas ir velosipēdam, bet nav uz vēdera! 20.09.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

15. septembrī Valdemārpils vidusskolā un tās apkārtnē norisinājās skolu komandu konkurss «Melniem dūmiem sakām NĒ, ar riteni ir jārullē!». Tajā piedalījās 19 komandas no 14 Latvijas skolām.

Šo notikumu ar Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursā gūto pašvaldības atbalstu rīkoja Valdemārpils vidusskolas ekopadome. Aicinājumam piedzīvot neikdienišķu skolas dienu bija atsaukušās komandas no Talsiem, Pūņām, Sabiles, Laucienes, Mērsraga, Zantes, Babītes, Aizupes, Carnikavas, Jelgavas, Ozolniekiem un Rīgas. Katra sešu 5.—9. klašu skolēnu komanda vairāk vai mazāk atraktīvi bija izpildījusi mājasdarbu, izdomājot komandas nosaukumu, parūpējoties par vizuālo tēlu un sacerot moto, kas arī citus iedvesmotu ikdienā izmantot ilgtspējīgus pārvietošanās veidus.

Jāatzīst, ka vairāki moto bija ļoti skanīgi, piemēram, «Lai riepas ir riteņiem, lai riepas nav vēderam!», «Nelūri teļukā, nečeko feisbukā, labāk ar veļuku minies, nekā auto dūmos tinies!», «Veselīgi dzīvo tas, ar riteni kas draudzējas!», «Ripo droši, neuztraucies — traucies!» vai «Ja tavas kājas pašas ies, daba teiks tev paldies!».

Kopā ar skolēniem todien bija Vides izglītības fonda un Ekoskolu programmas pārstāvis Edmunds Cepurītis. «Ekoskolu galvenā doma ir, ka skola ir ļoti laba vieta, lai mācītos arī citas lietas — tās, kas nav mācību programmā, tās, kas nav klasēs, bet kas vairāk saistās ar iešanu ārā, ar tādām mūsdienās aktuālām lietām kā braukšanu ar velosipēdu un veselības uzlabošanu vai klimata pārmaiņām. Skaidrs, ka, visiem turpinot braukt ar automašīnām, kas darbojas ar degvielu (varbūt, kad sāks braukt ar elektrību, būs labāk!), lai cik mēs būsim veseli, dzīvošana pasaulē būs krietni sliktāka. Tāpēc tiem, kuri šodien ir agri cēlušies, lai šurp atbrauktu, novēlu iemācīties tādas lietas, ko nevar apgūt skolas ikdienā, mācīties interesantākā veidā un apgūt arī pasākumu organizēšanu no Valdemārpils vidusskolas, kura mūsu programmā darbojas izcili,» viesis vēlēja.

Piedzīvojums līdz pēcpusdienai

Patiesi — konkursa norises bija daudzpusīgas un interesantas. Katra komanda piestāja 18 stacijās ar tādiem latviešu ausīm dzirdētiem nosaukumiem kā «Tu man virsū negāzies!» un «Man kā vēsturniecei…». Ik stacija bija saistīta ar kādu transporta līdzekli. Rēķinoties ar neprognozējamiem laika apstākļiem, daļa staciju vietu bija atradušas skolas iekšienē, tomēr jādomā, ka ārpusē gūtā pieredze jauniešiem būs prātā paliekoša. Kā citādi, ja nācās staigāt ar koka kājām, nest virvēs iekārtu spaini ar ūdeni, četratā slēpot pa asfaltu, ar zāles pļāvēju apbraukt šķēršļus arī atpakaļgaitā vai likt izpletnim pacelties no zemes!

Par to, lai programma būtu vēl bagātīgāka un izglītojošāka, gādāja arī sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas dabas izglītības centrs «Slītere», Latvijas Lauksaimniecības muzejs un Latvijas Amatniecības kameras meistars, Ārlavas mazbānīša un koka auto Žiperis izveidotājs Igurds Baņķis. Bija sarūpēta īpaša vieta, kur fotografēties, un piedāvāta iespēja veidot balonmašīnas. Protams, neizpalika kopīgas pusdienas, pēc kurām biedrība «Radi vidi pats» demonstrēja ērmriteņus, ļaujot tos arī izmēģināt.

Skolēnu rakstītās atsauksmes liecināja, ka viņi novērtē iespēju iepazīties ar Igurdu Baņķi, pasākuma pozitīvo gaisotni, garšīgas pusdienas, ērmriteņus, jautri pavadīto laiku un interesantās aktivitātes, kuras likušas gan fiziski izkustēties, gan iemācīties ko jaunu vai apliecināt jau esošās zināšanas.

Mājinieki jutās nedaudz vainīgi par to, ka divas pirmās vietas ieguva tieši viņu veidotās komandas — 1. vietu izcīnīja 8. klases komanda, bet 2. vieta tika 7. klases komandai, 3. vietā atstājot mērsradzniekus —, tomēr te vērts atcerēties E. Cepurīša izteikto vērtējumu, ka Valdemārpils vidusskola jau vairākus gadus esot viena no labākajām Ekoskolām Latvijā, tādēļ neesot jābrīnās, ka šīs skolas skolēni ir tik zinoši vides jautājumos un spēj izcīnīt augstas vietas.

