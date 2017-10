«Lai mazā saulespuķīte izaug par lielu pasaules puķi!». Rojupes bērnudārzs svin 30 gadu jubileju 12.10.2017

Sestdien, 7. oktobrī, kuplā audzēkņu, absolventu, bijušo un esošo darbinieku pulkā 30. dzimšanas dienu atzīmēja Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde «Saulespuķe». Ar radošu kolektīvu, spēcīgām tradīcijām, mīlētiem un laimīgiem bērniem kādreizējā Rojupes sākumskola allaž bijusi mazā Rudes ciema sirds.

Rojupes bērnudārzs un sākumskola durvis pirmoreiz vēra 1987. gadā. Toreiz mācības uzsāka 16 pirmklasnieki un prāvs pulciņš mazo bērnudārznieku. Tā paša gada oktobrī Talsu rajona laikraksts «Padomju Karogs», ko tagad pazīstam kā «Talsu Vēstis», ziņoja par priecīgajiem jaunumiem: «Šis rudens Rudē ir citādāks nekā citur. Rudes ainava kļuvusi daudz pievilcīgāka. To var secināt katrs garāmbraucējs. Kaut uz brīdi piestājot, var just, ka šai pusē ir arī pavisam cita dzīvība — ar acīm saredzamā, ar ausīm sadzirdamā, ar sirdi uztveramā, bet vārdos neizsakāmā un neaprakstāmā noskaņa, ko ap sevi rada bērni. Nu dzīvei te ir pavisam cits ritms. Bērni kolhoza «Rojupe» apkārtni vērsuši pavisam citādu.» Atvērta kolhoza ziedu laikos, jaunā izglītības iestāde baudīja lielu atbalstu. Pateicības vārdi «Rojupes» priekšsēdētājam Jurim Kokinam vakara gaitā izskanēja vairākkārt.

Jubilejas pasākumu atklāja bērnudārza vadītāja Ilona Klāviņa un audzinātāja Ineta Olekte, iezvanot skolas zvanu, kāds Rudē skanēja 20 gadus. Pēdējā desmitgadē ciemā darbojas tikai bērnudārzs «Saulespuķe». Vairāki sākumskolas absolventi nu atgriezušies skolas mājīgajās telpās kā mazo saulespuķēnu vecāki, daži paši kļuvuši par pedagogiem, tādējādi apliecinot — viņos ieliktās rūpes un pieķeršanās savai pirmajai skolai nekur nav zudusi.

«Saulespuķes» saimi video sveicienos uzrunāja sākumskolas pirmā direktore Daiga Kirkopa, kā arī vairāki bijušie audzēkņi — Māris Mitenbergs, Vita Gideka, Aiga Sīpola un Alise Grīnīte.

Viņi izmantoja izdevību, lai atzītos gadiem ilgi rūpīgi slēptos nedarbos. Kāds esot ar šķērēm sagriezis klasesbiedrenes kurpes, cits — slepus apēdis puķupodā ziedošo begoniju (izrādās — tā garšo pēc zaķkāpostiem). Protams, neizpalika audzēkņu, absolventu un arī vecāku sarūpēti priekšnesumi — no pašiem mazākajiem līdz jau pieredzējušiem māksliniekiem, kuru skatuves pieredzes pamati būvēti tieši Rojupes sākumskolā un bērnudārzā.

Klātesošos uzrunāja skolas otrā direktore Aiva Vilcāne. Viņas darba gaitas sākušās «Rojupes» ziedu laikos. Tieši tādas — ziedošas un pārpilnīgas — ir viņas atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem. «Mans laiks bija ļoti skaists. Kolhozs zēla un plauka, skolai un bērnudārzam bija ļoti liels atbalsts. Vienmēr bija autobuss un ekskursijas, skolotājiem cēla dienesta dzīvokļus, būvēja jauno kultūras namu, bērniem bija koncerti. Katru gadu skolu papildināja jauna klase. Bija pat gads, kad skolas soliem nepietika vietas, tos nācās izkārtot līdz pat tāfelei. Mēs paši bijām jauni, dibinājām ģimenes, dzima bērni. Bija brīdis, kad vesels darbinieku kolektīvs atradās dekrēta atvaļinājumā. Visi bērni bija ļoti mīlēti, ļoti tuvi.

Kolektīvam gribu novēlēt izturību un vienmēr saglabāt mīlestību pret bērniem! Novēlu iestādei vēl ilgāku mūžu! Visiem vēlu bērnus, jo no tā būs atkarīga mūsu skola un mūsu bērnudārzs. To novēlu jaunajām ģimenītēm — lai mums ir bērni!» sacīja A. Vilcāne.

Svinīgo daļu noslēdza bērnudārza audzēkņu video veltījums. Mazajiem grūti atbildams izrādījās jautājums, cik tad īsti gadu bērnudārzam aprit. Kāds rādīja četrus pirkstus, cits minēja, ka 100, vēl cits — deva visus 200. Galu galā, nevar īsti saprast — 30 gadi ir daudz vai maz. Izaudzināti daudzi brīnišķīgi bērni, sarūpētas neskaitāmas skaistas atmiņas. Taču «Saulespuķe» katru gadu ir maza un aug no jauna — līdz ar katru bērnu. Bijušais audzēknis un mazās saulespuķes Emīlijas tētis Māris Mitenbergs vēlēja: «Lai mazā saulespuķīte izaug par lielu pasaules puķi!»

