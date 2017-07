«Lai kur mēs atrastos, mūsu sākums ir šeit, Dundagā» 21.07.2017

Aizvadītās nedēļas sestdiena Dundagā bija īpaša — tika atzīmēta 150. jubileja, kopš izveidots Dundagas pagasts. Svētku pro­gramma bija gana bagātīga, lai ikviens iedzī­votājs un viesis spētu atrast sev piemērotāko nodarbi, pilnvērtīgi izbaudot nozīmīgo dienu.

Svētki tika ieskandināti jau no rīta — 11.00 Luterāņu baznīcā ikvienam bija iespēja klausīties koncertu, bet pusdienas laikā visus nozīmīgajā notikumā sveica Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts:

«Man ir patiess prieks jūs visus šeit redzēt, bet tai pašā laikā ir liela atbildība visus sveikt. Vispirms es gribētu teikt milzīgu paldies par dāvāto uzticību, tā man dod papildu spēku, protams, arī godu un atbildību. Šodien mēs svinam jubileju tiem notikumiem, kuri šeit norisinājās pirms 150 gadiem. Nezinu, kā viss bija toreiz, bet man gribas domāt, ka tajā laikā, kaut arī demokrātija bija nedaudz ierobežota, tā nebija saistīta ar tādām darbībām, kādas mēs šodien reizēm pielietojam. Visiem novēlētu, lai mēs savā demokrātijā būtu patiesi, godīgi un iecietīgi viens pret otru.»

Svētku atklāšanu vadīja atraktīvā Dundagas pils direktore Baiba Dūda ar viesi no Valmieras Uldi Punkstiņu, kas plašāk pazīstams kā bērnu mūzikas grāmatu autors.

«Labdien Dundagā! Dundagā, kurai pieder teikām apvīta, vairāk nekā 700 gadus veca pils un diži ozoli parkā. Lai kur mēs atrastos, lai kādā amatā būtu, mūsu sākums ir šeit, Dundagā. Viena paaudze nomaina otru, bet visus mūs vieno šī vieta — Dundaga,» klātesošos uzrunāja B. Dūda.

Svētkos īpaši tika akcentēts tāmnieku dialekts, kādā patiesībā runā dundadznieki.

Cauri vēstures līkločiem

Lai runātu par Dundagu, kāda tā ir šodien, jāpievērš uzmanība arī vēsturiskajiem faktiem un cilvēkiem, kas agrāk tur dzīvojuši un saimniekojuši.

Pirmo reizi Dundagas vārds tika minēts tālajā 1245. gadā, kad Rīgas bīskaps Nikolajs Domkapitulam dāvinājis 200 akrus zemes. 1929. gadā Dundagas pagasts bija 853 kvadrātkilometrus liels, kas ir iespaidīgs skaitlis, ja tiek salīdzināts ar citām vietām uz pasaules. Piemēram, Lihtenšteina ir vien ap 160 kvadrātkilometrus liela, Monako — 2,02 kvadrātkilometri, bet Vatikāna platība ir tikai 0,44 kvadrātkilometri.

1935. gadā Dundagas pagastā dzīvoja apmēram 8100 cilvēku, to skaitā 500 lībiešu. Pirms kara tur uzturējies 361 cilvēks. Dundagas baronam piederējusi muiža 749 kilometru platībā.

Pagasts nodibinājies uz bijušās Dundagas muižas centra zemes, sadalot to amata saimniecībās un apbūves gabalos. Tas atradies tiešā Dundagas stacijas tuvumā. Kopumā tur bijusi 21 māja un 361 iedzīvotājs, no kuriem 168 vīrieši un 193 sievietes. Tautību sadalījums esot bijis šāds: 89 procenti latviešu, četri procenti ebreju, divi procenti igauņu, pusotrs procents vāciešu, bet vēl mazāk — lietuviešu. Kopumā uz dzīvi ciemā bija apmetušās 134 ģimenes. Agrāk Dundagā atradušās 12 pamatskolas, četras luterāņu, divas pareizticīgo un divas baptistu baznīcas. Arī divas virsmežniecības ar 11 iecirkņiem divi rajona ārsti, divi pasta kantori, 15 telefoncentrāles. Pagastu šķērsoja divi šaursliežu dzelzceļi šādos maršrutos: Ventspils—Dundaga un Stende—Dundaga—Mazirbe—Ventspils. Kopumā bijušas septiņas dzelzceļa piestātnes. Mūsdienās Dundagai cauri vairs nekursē bānītis, un laika gaitā daudz kas ir mainījies.

Pēc B. Dūdas un U. Punkstiņa vēsturiskā stāstījuma savu sniegumu demonstrēja Kolkas pūtēju orķestris, bet iedzīvotājiem tika lūgts sastāties tā, lai no augšas būtu redzams Dundagas jubilejas skaitlis.

Pasākumi un jautras aktivitātes turpinājās visu dienu. Laukumā pie pils atradās mīcītava, kur ikviens bija laipni aicināts iemēģināt roku māla figūriņu veidošanā, tāpat tika piedāvātas dažādas prātu asinošas spēles — mēģināt atminēt dažādus vecvārdus, kā arī piedalīties šaha meistarklasēs. Kultūras garšu varēja izjust Dundagas pilī. Tur bija apskatāmas dažādas izstādes, ko svētkiem cītīgi gatavoja paši dundadznieki, — Arņa Enzeļa fotoizstāde, Ritas Leles, Gitas Šmites gleznu izstāde, arī Dundagas māk­slas un mūzikas skolas audzēkņu un brīvā laika pavadīšanas centra dalībnieku veikums. Acis mieloja izstāde «Svētku kūka Dundagai». Katrs apmeklētājs piedalījās toršu vērtēšanā, izvēloties savu favorītu. Pēc tam garšīgāko kūku meklēja un noskaidroja pavāri un konditori Andris un Ingus Reizenbergi. Pils pagalmā notika andelēšanās ar dažādiem pašu gatavotiem gardumiem.

Pie Dundagas vidusskolas varēja satikt Zemessardzes 46. kājnieku bataljona pārstāvjus.

Mazāko svētku dalībnieku iecienīta vieta bija sejas kamuflēšanas punkts. Tajā bija iespējams uzkrāsot uz vaigiem zaļas un brūnas svītras, pēc tam ietērpties ekipējumā un nofotografēties speciāli iekārtotā stūrī, kas atgādināja ierakumus. Pieaugušajiem tika piedāvāta vērtīga informācija par Zemessardzes darbību, kā arī iespēja aizpildīt pieteikuma anketu.

Vēl varēja doties izjādē ar zirgu, apgleznot seju, iegūt hennas tetovējumu, piedalīties lielo ziepju burbuļu aktivitātē, kā arī dažādās meistarklasēs, vakarā parka estrādē vērot un klausīties dziesmu spēli «Īsa pamācība mīlēšanā», bet svētki noslēdzās ar grupas «Tālbraucēji uzstāšanos».

