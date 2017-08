Lai iepazītu tautu, jābrauc uz kataloņu Tiņģeri un uz latviešu Tiņģeri 09.08.2017

No 28. līdz 30. jūlijam Tiņģeres dienās ikgadējos pagasta svētkus ar kultūras un sporta aktivitātēm atzīmēja Īves pagasta ļaudis. Paši tiņģernieki šīs norises raksturo kā labestīgas kopā būšanas svinēšanu, kas vienlaikus arī saliedē un bagātina.

Kā ik gadu, Tiņģeres dienās norisinājās mākslas plenērs. Šogad tajā pievienojās jauni dalībnieki, iepriekšējo gadu dalībniekiem atvedot līdzi draugus, un kopā tapa jaukas Tiņģeres «dabas mežģīnes», kuras nu apskatāmas izstādē pilī. «Šogad papildus bijām padomājuši par bērniem — katru dienu viņiem bija interesantas radošās darbnīcas. Sestdien bērniem bija iespēja noskatīties arī muzikālu izrādi, ko rādīja mūsu draugi no Ugāles. Pēc sportistu apbalvošanas bija arī tiešām laba ugālnieku humoristiskā izrāde pieaugušajiem,» pastāstīja Tiņģeres dienu galvenā rīkotāja Vita Krauze.

Vietējie sporta cienītāji, kā vienmēr, bija aktīvi sporta svētku apmeklētāji. «Šogad, iesaistoties mūsu svaru zāles entuziastiem, īpaši Mārtiņam Blaubergam un Arvim Mierkalnam, interesantas bija spēka vīru un spēka sievu sacensības ar riepas nešanu, akmeņu celšanu, svara stieņa celšanu uz laiku un autobusa vilkšanu,» priecājās V. Krauze.

Šogad laika apstākļi ļāva īstenot arī iecerēto brīvdabas dievkalpojumu pils dārzā, un par atsaucību Vita saka paldies Ķurbes luterāņu draudzes evaņģēlistam Andim Ķīvičam.

«Galvenais, lai cilvēki tiešām sajūt, ka ir svētki. Jā, mūsu pasākumi nav komerciāli, nevaram uztaisīt Tiņģerē skaļus gājienus, drīzāk vienkārši — atpūtai un sirdij,» vērtē V. Krauze.

Istabiņa Lībiešu tautas namā?

Prātā paliekošs akcents no šiem svētkiem ir tikšanās ar rakstnieku un publicistu Otto Ozolu Tiņģeres bibliotēkā. «Pa Kurzemi bieži vizinos — sievas vecākiem vasaras mājas ir Mērsragā, bet mamma dzīvo Abavciemā,» viņš atklāja.

Iespēju braukāt pa dažādiem pasākumiem, viesoties bibliotēkās un satikt tik daudz cilvēku O. Ozols uzskatot par rakstnieka privilēģiju. Vēl jo vairāk, kad arī no cilvēkiem dzirdētas tādas atsauksmes kā: «Pirmoreiz mūžā redzu dzīvu rakstnieku!» Savukārt tiem, kuri aizrāda, ka, būdams publicists, O. Ozols raksta asi un lecīgi, viņš atbild, atsaucoties uz citu publicistu Kārli Skalbi, kurš savulaik rakstījis vēl asāk un niknāk!

Vēl O. Ozols darbojas Nākotnes fondā — nelielā domubiedru grupā, kas cīnās pret to, ka Latvijā ir par maz atbalsta ģimenēm ar bērniem. Viņš norāda uz situāciju ar lībiešiem, atgādinot, ka arī ar latviešiem var notikt līdzīgi, pienākot dienai, kad demogrāfijas lejupslīdes process vairs nebūs apstādināms. Kā risinājumu fonds saredz tāda demogrāfijas atbalsta programmas ieviešanu, kāda jau ir Igaunijā. «Igauņi ir apstādinājuši tautas izmiršanas procesu — viņi ir zaudējuši divreiz mazāk cilvēku kā mēs,» uzsver O. Ozols. Viņš ļoti mudina mainīt attieksmi pret daudzbērnu ģimenēm kā nelabvēlīgām. «Šīm ģimenēm ir jāpalīdz, jo tās rūpējas, lai mūsu valoda, kultūra un Latvija vienkārši turpinātos nākotnē. Ja šobrīd ģimenēm nesniedzam palīdzīgu roku, tad latvieši varēs izīrēt vienu istabiņu Lībiešu kultūras namā, tepat netālu,» brīdināja O. Ozols.

Dziedam par laika apstākļiem?

Par sirdslietu viņš sauc atbalstu kataloņu neatkarības kustībai. «Kataloņi piedalījās Baltijas ceļā, brauca uz barikādēm mūs atbalstīt! Ja cilvēki ir atbalstījuši mūs, kad mums bija grūti, ir tikai normāli, ja atbalsti viņus līdzīgā situācijā. Viņi nav kaut kādi separātisti, kā mums mēģina iestāstīt. Ja ielās iziet divi miljoni cilvēku, tad tā ir tautas kustība, kas grib nosargāt savu valodu, identitāti,» ir pārliecināts O. Ozols.

Līdzīgi Baltijas ceļam, Katalonijā norisinājies Kataloņu ceļš, kad rokās viscaur Katalonijai sadevās 1,6 miljoni cilvēku 480 kilometru garā ķēdē, lai parādītu, ka vēlas neatkarību, un O. Ozols pēc tam nolēma šos 480 kilometrus mērot kājām. «Viena lieta ir ar viņiem draudzēties, otra — saprast, cik patiesa visa tā būšana ir. Maz ko zināju par kataloņiem. Lai saprastu tautu, ir jābrauc uz laukiem — uz kataloņu Tiņģeri!» viņš uzskata. Vietējie sākumā skatījušies uz viesi kā uz dullo latvieti, bet vēlāk ik pilsētā viņu sagaidījuši, pavadījuši, gājuši līdzi. «Ieeju kataloņu Tiņģerē, skatos — cilvēks uzšuvis Latvijas karogu pareizās krāsās, pareizās proporcijās! Tas bija 18 dienu aizkustinošs pasākums, un tagad ar drošu sirdi varu teikt, ka tā ir patiesa kustība — kataloņi no sirds vēlas neatkarību,» apliecināja O. Ozols.

Pēc dienā nostaigātiem 30 kilometriem viņam nācies atbildēt uz šīs lielās nācijas pārstāvju jautājumiem, piemēram, kā tas ir — dzīvot brīvā valstī. «Nestāstīšu taču par lembergiem, šķēlēm vai korupciju, neiešu blamēt savu valsti! Skatījos debesīs un teicu: «Mums ir bijušas labas lietas un sasniegumi, ir bijušas arī neveiksmes un kļūdas, bet no tām mēs mācāmies. Mēs varam daudz ko sasniegt, bet, ja nesasniedzam, tā ir mūsu atbildība, mūsu darīšana.»,» atminas O. Ozols.

Izrādās, tieši viņš pielicis roku pie tā, lai Mārtiņa Brauna dziesma «Saule, Pērkons, Daugava» kļūtu par kataloniešu neatkarības himnu. Šīs tautas acīs viņš redzējis tādas pašas dzirksteles kā savulaik latviešos, kuros tāpat Atmodas laikā dega sapnis, ka tūlīt būs — sava valsts, karogs, brīvība, pašnoteikšanās. Zinot, ka latviešu identitātes saglabāšanā nozīmīga loma bijusi koru kustībai, viņš arī kataloniešiem teicis, cik būtiski ir sanākt kopā, elpot, dziedāt, būt vienā ritmā, un piedāvājis iespēju dalīties ar kādu no latviešu spēka dziesmām. Lemts par labu Mārtiņa Brauna dziesmai, un arī komponists nav iebildis. «Kataloņi mēģināja pārtulkot Raiņa vārdus, bet tad jautāja man: «Kāpēc jūs dziedat par laika apstākļiem?!» Saule, pērkons… Tas kultūras kodējums ir tik dziļi latvisks, ka ārzemniekiem to ir gandrīz neiespējami saprast. Tāpēc ieteicu kataloniešiem paņemt pašiem savu raini, nacionālo dzejnieku, un mēģināt adaptēt,» atklāj O. Ozols.

Muļļāties liek citplanētieši?

Tiņģerniekiem viņš nolasīja nekur nepublicēto «Latvijas karaļa runu». Nosaukums košs! Un O. Ozols arī sprieda, ka mēs dzīvojam «virsrakstu laikmetā», kurā cilvēki lasa gandrīz tikai virsrakstus, un izlasīšanas žēlastību izpelnās vien tie raksti, kuriem ir gana dulls nosaukums. «Es gan apzinos, ka, nolikdams sevi karaļa vietā, esmu pārkāpis latviskās dzīvesziņas svarīgāko pieticības bausli: tev nebūs augstāk par savu pakaļu lēkt!» konstatēja O. Ozols.

Runa skāra daudz nopietnu jautājumu, kas, kā pats viesis piekrita, liek pamatoti jautāt, kā Latvijā esam tik tālu nonākuši. «Vai ir kādi ļaunie spēki, kuri tīšām sabotē kvalitatīvu un enerģisku parlamenta un valdības darbu? Kas tie ir — citplanētieši, sorosīti, oligarhi vai kas cits? Kāpēc problēmas Latvijā tiek pamanītas novēloti? Kāpēc risinājumi ir pavirši un neefektīvi? Vai tiešām Saeimā un partijās ir aprobežoti ļaunprāši, kurus interesē tikai un vienīgi pašu labums un saimnieka intereses? Tā, protams, nav — gan partijās, gan Saeimā ir arī pašaizliedzīgi un gudri deputāti. Ticiet man — es pat dažus esmu saticis! Vienu vai abus… Šādi cilvēki ir, diemžēl viņi ir mazākumā. Rezultātā izšķiras mūsu valsts liktenis tagad un nākotnē, jo katra nepilnīgi veikta vai neveikta reforma neglābjami padara Latviju par mazāk konkurētspējīgu valsti, kamēr mūsdienu tehnoloģisko sasniegumu laikā attīstībai jānotiek daudz straujāk nekā iepriekš. Citur pasaule attīstās daudz dinamiskāk. Ja mēs muļļājamies un čammājamies, tad vienkārši atpaliekam,» uzsvēra O. Ozols.

Vienalga — jācīnās līdz galam

Kā vienu no šīs buksēšanas iemesliem varot nosaukt faktu, ka Latvijas politiskajās partijās iesaistās tikai viens procents iedzīvotāju. Salīdzinoši — Igaunijā tie ir divi procenti, bet Somijā — astoņi. «Tur ir divas vai pat astoņas reizes lielāka savstarpējā konkurence, intelektuālā aprite un rezultātā — daudz labāks rezultāts,» salīdzināja O. Ozols. Latvieši neesot ne slinkāki, ne kūtrāki par igauņiem vai somiem, tomēr partijās, iespējams, neiesaistās, jo tajās iekšējā demokrātija ir zema, tāpēc lēmumu pieņem šaura grupa, kamēr pārējiem atliek vien pūst baloniņus priekšvēlēšanu kampaņai. Bet — līdz ar to Latvijā nemaz nav īstas demokrātijas, jo nopietnākie lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm.

«Kāpēc tik daudz gaišu cilvēku vai nu nav iegājuši politikā, vai ir aizmukuši prom? Mums tur vajag visgudrākos, spēcīgākos cilvēkus! Kāpēc reizēm par ministru ieliek neizdarīgu cilvēku, muļļu vai ākstu? Kāpēc mēs skatāmies tik tuvredzīgi?» O. Ozols atkal skaļi izteica jautājumus, kuri prātā ir daudziem.

Viņš norādīja arī uz cilvēku skaita samazinājumu, ciematu iztukšošanos. «Pieņemu, ka pie jums Tiņģerē arī cilvēku skaits ir samazinājies un samazinājies. Cilvēki vienkārši plūst projām. Un tad kaut kāds Dūklavs saka: «Zemnieki vairs nedumpojas.» Protams — nav vairs, kam dumpoties! Bet tie ir Latvijas iedzīvotāji, cilvēki, kuriem vajag uzturēt šo Latviju, Tiņģeri, Dundagu, Valdemārpili, Mērsragu, Abavciemu, Sabili!» atgādināja O. Ozols.

Viņš uzskata, ka latviešiem jāturpina cīnīties par savu valsti. «Ja 1919. gadā, kad Bermonts bija pie Rīgas, visi būtu pateikuši: «Labi, laižam viņu iekšā…», mūsu valsts nebūtu. Tagad ir cits bermonts pie mūsu vārtiem, un mēs nevaram viņu laist iekšā — mums ir jācīnās līdz galam! Ja cīnīsimies un zaudēsim, varēsim godīgi pateikt, ka darījām, ko varējām,» iedrošināja O. Ozols.

