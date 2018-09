Lai darba aizsardzība nebūtu tikai ķeksītis uz papīra 19.09.2018

«Kompetentā institūcija darba aizsardzībā ir kā pieczvaigžņu viesnīca. Piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu, sākot no dokumentācijas sakārtošanas līdz pat interešu pārstāvībai tiesā un citās institūcijās,» ieskatu savā ikdienā sniedz talseniece Līga Loza. Pēc atgriešanās dzimtajā vietā viņa iestājās Talsu biznesa inkubatorā, nodibināja sertificētu kompetento institūciju darba aizsardzībā un ieguva starptautiski atzītu sertifikātu, kas apliecina spēju sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus.

Pēc izglītības Līga ir juriste, kas specializējusies administratīvajās tiesībās. Administratīvās tiesības ir plaša tiesību nozare, kas regulē attiecības valsts pārvaldes sfērā. Viena no pusēm parasti ir valsts pārvaldes iestāde, bet otra puse vairumā gadījumu ir privātpersona (fiziska un/vai juridiska persona). Atgriežoties Talsos, Līga nodibināja ģimeni un paralēli sāka domāt par nākotni. Talsos pilnas slodzes darbu administratīvajās tiesībās viņa sev nevarēja nodrošināt, līdz ar to dzima ideja par uzņēmuma «Loza un Loza» dibināšanu.

«Kādā mums zināmā uzņēmumā notika nelaimes gadījums — cilvēkam virsū uzkrita koks. Brīdī, kad vajadzēja darba aizsardzību, tās nebija. Uzņēmuma vadība nevarēja saprast, kur meklēt palīdzību. Palīdzība, kas tika piedāvāta ātri un operatīvi, bija ļoti dārga. Tā radās ideja par kompetento institūciju darba aizsardzībā,» skaidro Līga.

Darba aizsardzība ir dažādu darbību un pasākumu kopums, kas vērsts uz to, lai darba procesā aizsargātu darbinieku veselību un pat dzīvību, kā arī nodrošinātu visas prasības, ko nosaka darba aizsardzības likumdošana. Līga uzsver, ka darba aizsardzība vajadzīga tikai juridiskām personām. Pašnodarbinātie paši atbild par savu drošību un veselību, bet, līdzko uzņēmumā iestājas darba tiesiskās attiecības, nepieciešama darba aizsardzība. SIA «Loza un Loza» piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu, sākot no dokumentācijas sakārtošanas līdz pat interešu pārstāvībai tiesā un citās institūcijās. Uzņēmumā darbojas arodveselības un arodslimību ārsts, darba aizsardzības speciālists, koordinators un divas administratores, kuras strādā ar dokumentācijas sakārtošanu. Laika gaitā uzņēmums kļuvis lielāks un darba apjoms palielinājies.

Pamanīt riskus un rast risinājumu

Līga atzīst, ka, darot kaut ko pirmo reizi, vienmēr nākas sastapties ar grūtībām, tāpēc lielu paldies viņa vēlas teikt Talsu biznesa inkubatoram, kurā iestājoties izdevās gūt atbalstu un saņemt līdzfinansējumu. Viņasprāt, tā ir lieliska iespēja, ko jaunajiem uzņēmējiem vajadzētu izmantot. Jaunam uzņēmumam nozīmīgs ir finansiālais atbalsts, jo sākotnēji nākas ieguldīt savu kapitālu un tikai pēc laika izdodas iegūt pirmā līmeņa stabilitāti. Lai piesaistītu klientus un apmierinātu viņu vajadzības, jāiegulda pamatīgs darbs. Līga darbojās arī iepriekšējā Talsu biznesa inkubatorā, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo funkciju bija deleģējusi atsevišķām juridiskām personām. Uzņēmuma reģistrācija un sertifikācijas process, sadarbojoties ar inkubatoru, noritēja veiksmīgi. Lielākais izaicinājums bija sertifikācijas process, jo kompetentajām darba aizsardzības institūcijām ISO kvalitātes sertifikāts ir obligāta prasība. ISO kvalitātes pārvaldība nozīmē to, ka uzņēmumā ir ieviesta līdzīga sistēma, kāda ir valsts pārvaldē. ISO kvalitātes sertifikāta mērķis ir nodrošināt vienveidīgu darba procesu un radīt pēctecību, lai gadījumos, ja ar vadītāju kaut kas notiek, nerastos dažādi jautājumi.

«Mūsu uzdevums ir pamanīt riskus un rast risinājumu. Tik daudz, cik vien iespējams izdarīt klienta vietā, tik daudz cenšamies izdarīt. Veicam auditēšanu, tiek izvērtēti darba vides riski tā, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, kā arī izstrādāti pasākuma plāns risku novēršanai. Neviens mums neprasa rakstīt rīkojumus, taču mēs to vienalga darām. Mēs ne tikai sagatavojam dokumentāciju un veicam instruktāžas, bet arī izvietojam zīmes un ar prezentāciju palīdzību iepazīstinām darbiniekus gan ar darba aizsardzību, gan ugunsdrošību. Atsaucība ir ļoti liela. Cilvēki ir priecīgi, ka viņiem kāds izstāsta ugunsgrēka degšanas ciklu un paskaidro, pēc kādām pazīmēm saprast, līdz kuram brīdim ir droši dzēst uguni un pēc kura brīža to kategoriski nedrīkst darīt. Pat tie, kuri pret darba aizsardzību izturas skeptiski, ugunsdrošību noklausās ar lielu interesi,» atklāj Līga.

Konkurence ir liela, bet darba pietiek

Dažu nozaru uzņēmumos normatīvie akti paredz, ka prezentācija jālasa divas reizes gadā, bet pārsvarā tas tiek darīts vienu reizi. Tāpat tiek instruēti jaunie darbinieki. SIA «Loza un Loza» apkalpo visdažādākās nozares — būvniecības, lauksaimniecības (graudkopības, lopkopības, piena lopkopības), sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, kokapstrādes, mežizstrādes, ražošanas, namu apsaimniekošanas, zvejniecības un citas. Uzņēmuma ekskluzīvākais klients darbojas kosmosa tehnoloģiju jomā. Kompetentā institūcija ir tiesīga apkalpot jebkuru nozari ar jebkādu darbinieku skaitu. Par bīstamo nozari var kļūt jebkura nozare, ja tajā gada laikā notiek zināms nelaimes gadījumu skaits.

«Katrs atrod savu nišu, kurā specializēties. Konkurence ir liela, bet man šķiet, ka darba pietiek visiem. Galvenais ir strādāt kvalitatīvi un atbildīgi. Konkurence liek sekot līdzi aktuālajam nozarē un strādāt kvalitatīvāk. Mūsu mērķis ir panākt, lai darba aizsardzība nebūtu tikai ķeksītis uz papīra. Daudzviet valda uzskats, ka darba aizsardzība uzliek liekus pienākumus, bet jebkura prasība darba aizsardzībā ir rakstīta ar kāda asinīm,» pārliecību pauž Līga.

