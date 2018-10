«Lāčplēsis ir saticis savu Laimdotu». Aprit 30 gadi kopš tautas manifestācijas Mežaparkā 05.10.2018

Gadalaikiem ir krāsas, bet šo 1988. gada rudeni lielākoties atceros melnbaltu.

Tagad domāju, ka tas varbūt tādēļ, lai izceltos kas cits — vienīgā krāsa, ko joprojām atminos nemainīgi spilgti, ir karmīnsarkanā. Sarkana, plata līnija, tad balta un tad atkal sarkana. Tieši tāda bija mana tā vēsturiskā rudens cepure, mammas dāvināta, četrkantīga, uz pusēm pārlocīta kā aploksne — Latvijas fabrikā adīts, mazs, galvā nēsājams neatkarīgās valsts karogs.

Mājās arvien biežāk klausījāmies radio un skatījāmies televīziju. Bija sācies raidījums «Labvakar», kam sekojām līdzi, aizturētu elpu, oficiāli bija atļauts svinēt Jāņus, pirmo reizi kopš okupācijas 24. jūnijs tika pasludināta par brīvdienu, 25. martā bija pieminētas Staļina deportācijas, pirmo reizi pēc kara Latvijā bija izskanējusi Lūcijas Garūtas kantāte «Dievs, Tava zeme deg!», Rīgas sporta manēžā bija atskaņota rokopera «Lāčplēsis» un vēl un vēl un, jā, — publiskajos pasākumos no 29. septembra bija atļauts ierasties ar sarkanbaltsarkano karogu un izmantot kultūrvēsturiskos simbolus — auseklīti, piemēram.

1988. gada 7. oktobrī uz Mežaparka lielo estrādi devāmies vesels pulks ar organizētu autobusu no tolaik Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijas. Mūsu ģimene — trijatā: es, mamma un māsa.

Tolaik vēl pusaudzēm, mums, iespējams, bija sveši politiskie grieži un valsts veidošanas juridiskie procesi, taču ne izjūtas. Tās, gluži kā galvenos Atmodas virzītājus, mēs pazinām labi. Un tas tādēļ, ka mūs iesaistīja, svarīgākās pārraides skatījāmies un notikumus apmeklējām kopā ar pieaugušajiem.

Ar sarkanbaltsarkano cepuri galvā un auseklīti pie jakas un ģimeni drošā tuvumā stāvēju pārpildītās Mežaparka estrādes ejā tautas manifestācijā «Par tiesisku valsti». Redzēt varēja mazāk, nekā dzirdēt. Bet tam tobrīd nebija nozīmes. Visapkārt — sarkanbaltsarkanie karogi, plakāti, cilvēki — apgaroti un vienoti. Šajā cerību un vienlaikus apņēmības pilnajā jūrā varēja justies droši. «Es ceru uz Lāčplēša gēnu mūsu tautā. Uz varonību un vīrišķību, uz spēku un izturību. Šis laiks ir liels, jo Lāčplēsis ir atkal saticis savu Laimdotu. Laimdota ir sagaidījusi laiku, kad mūsu tautā atkal kondensējas Lāčplēša spēks un Lāčplēša gars. Bet nemānīsim sevi — tā nav vairs tā pati baltā, šķīstā Laimdota. Viņas sudraba rotas ir izvazātas, viņas baltās drānas ir aptraipītas, un viņas vainags ir rupju roku noņemts. Bet tieši tādai viņai visvairāk vajadzīga Lāčplēša mīlestība. Mīlestība, kurā jāatdzimst Latvijai un mums visiem,» tautu uzrunāja dzejniece Māra Zālīte. Turpat arī Dainis Īvāns, Džemma Skulme, Jānis Peters, Ieva Akurātere, kura ar milzīgu saviļņojumu nodziedāja lūgšanu «Manai tautai». Tās bija skaistas, piepildītas un nemitīga saviļņojuma pilnas stundas.

Atceros, kā mēs atgriezāmies no estrādes. Lēnām, cits aiz cita. Cilvēks pie cilvēka. Pēc gadiem man mamma sacīja, ka ar šodienas prātu divreiz domātu, vai ņemt līdzi bērnus, jo «neko taču nevarēja zināt, viss tolaik bija tik trausls», taču es viņai esmu dziļi pateicīga par iespēju būt klāt valstij tik unikālā šajā un vēl daudzos citos brīžos.

Jau otrajā dienā, 8. oktobrī, sākās Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Neatkarīgā Latvija bija sākusies, ja ne dokumentos, tad nodomā, un neapturami.

