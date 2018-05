Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem taps piemiņas vieta 15.05.2018

Daudzās Latvijas pilsētās par godu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem ierīkotas piemiņas vietas. Šogad tāda taps arī Talsu novadā. Pēc metu konkursa ir zināms uzvarētājs, tagad atliek projektēšanas un izbūves darbs, lai 11. novembrī Lāčplēša dienu varētu atzīmēt jaunajā piemiņas vietā.

Ir būtiski godināt ar Talsiem un apkārtni saistītos Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus par varonību. Talsu novada politiski represēto apvienības nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš pauž prieku par lēmumu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem izveidot piemiņas vietu. «Tas nozīmē ļoti daudz. Lāč­plēša Kara ordeņa kavalieri izcīnīja mūsu valsts neatkarību. Un tas ir pamata stūrakmens, uz kā mūsu valsts tika dibināta. Viņi par Latviju ziedoja savu dzīvību,» uzsver V. Ieviņš.

Izteikts favorīts

«Ordeņa kavalieru vārdi parasti tiek iegravēti uz standartizētām stēlām, ko arī Talsi saņems kā dāvinājumu no Aizsardzības ministrijas. Uz stēlas paredzēts Lāčplēša Kara ordeņa ciļņa attēlojums, pamatteksta «PAR LATVIJU 1918—1920» gravējums uz stēlas priekšējās daļas un teksts «LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅU VAROŅIEM LATVIJAS SIMTGADĒ» uz aizmugurējās daļas. Vēlamies iet soli tālāk un būt vieni no pirmajiem, kas piemiņas vietu integrē plašākā pilsētvides labiekārtojumā, lai tēlniecības objektam būtu daudzpusīga nozīme — izglītojoša, vides arhitektonisko kvalitāti uzlabojoša, mūsdienīga,» pauž Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča. Šī iemesla dēļ pašvaldība izsludināja metu konkursu. Gan žūrijas vērtējumā, gan iedzīvotāju balsojumā par labāko no trim piedāvājumiem atzīta kompozīcija «Ceļš uz mājām».

Žūrijā strādāja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone, Talsu novada domes priekšsēdētāja padomniece Jana Jākobsone, Talsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks Aivars Lācis, Talsu novada būvvaldes arhitekte Nellija Dziedātāja-Osallivana, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere, «Daugavas Vanagu Latvijā» Talsu nodaļas priekšnieks Juris Reneslācis un tēlniece, talseniece Arta Dumpe. Iedzīvotājiem bija iespējams izteikt viedokli, nobalsojot par sev tīkamāko variantu internetā. Novada ļaužu un žūrijas izvēle sakrita, proti, tika saņemtas 439 atbildes, no kurām 290 jeb 66,3 procenti atdoti par piemiņas vietu «Ceļš uz mājām».

Autori par piemiņas vietas ieceri raksta: «Ceļš un gaisma. Loks ir noslēgts un atvērts vienlaikus. Noslēgts, radot drošību un māju izjūtu, atvērts — skatam nākotnē ar siltumu un gaismu. Ceļš, kas dod iespēju atcerēties, sajust un pārdomāt, vairojot cieņu, pateicību un mīļumu, nevis skumjas. Ceļš, kurš izvijas cauri ābeļdārzam — «mājām» —, un ieslēdz tās savā lokā, piemiņas laukumu veidojot ap vienu centrālo ābeli — simbolu kādam, kurš gaida mājās: līgava, māte, Latvija.»

Darbiem vajadzētu sākties augustā

Piemiņas vietu paredzēts izbūvēt Brīvības ielā 29, Talsu Valsts ģimnāzijas teritorijā.

Pašvaldība informē, ka kompozīciju izstrādājusi ainavu arhitekte Linda Zaļā, piedaloties arhitektam Austrim Mailītim («Zala Landscape Architects»). Piemiņas objekta kompozīciju veido simbolisku elementu kopums — galvenā granīta stēla un no esošā reljefā integrētā celiņa «izaugoša» atbalsta siena ar piemiņas plāksni un varoņu vārdiem. Piemiņas memoriālam paredzēts daudzveidīgs apgaismojums gan ikdienā, gan svētkos. Tehnoloģiskos risinājumus gaismām sniegs projektētājs. «Idejas autorei Lindai Zaļajai ir ļoti dziļš vēstījums par to, kas tajā laikā notika, un tas ir būtiski. Iecerēts, ka apgaismojums degs diennakts tumšajā laikā. Protams, viss ir atkarīgs no izvēlētās tehnoloģijas, varbūt nakts stundās apgaismojums būs blāvāks,» stāsta N. Dziedātāja-Osallivana.

Viņa atklāj, ka projektēšanas darbus plānots pabeigt līdz jūlija vidum. Tam sekos iepirkuma process, un, ja viss noritēs bez aizķeršanās, līgumu par izbūvi varētu noslēgt 1. augustā, kam sekos reāla darbu uzsākšana. Tie jāpabeidz līdz 1. novembrim, lai varētu sagatavoties līdz 11. novembrim, Lāčplēša dienai un piemiņas vietas atklāšanai. Pašvaldības ieguldījums piemiņas vietas izveidē plānots ap 30 000 eiro.

«Uzskatu, ka lokācijas vieta izvēlēta ļoti labi. Blakus atrodas un vienmēr būs Talsu Valsts ģimnāzija, kurā mācās daudz bērnu. Vēsture ir būtiska, tāpēc liels prieks, ka skolēni, pateicoties arī šai piemiņas vietai, to labāk izpratīs. Par to ir jārunā un jāstāsta ne tikai skolās, bet arī ģimenēs,» uzskata V. Ieviņš. Tā kā Lāčplēša diena mūsu tautai ir ļoti svarīga, viņš domā, ka to būtu nepieciešams pasludināt arī par oficiālu valsts brīvdienu.

