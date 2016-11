Labiekārtos Dursupes ezera apkārtni 26.11.2016

17. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt projekta «Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana» īstenošanu, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu ar samazinātu publisko finansējumu.

Lēmumā norādīts: «Projekta plānotās kopējās izmaksas 47 721,34 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 25 616,37 eiro.» Lai to realizētu, tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Projektam nepiešķir sākotnēji cerēto finansējumu

Talsu novada pašvaldība iesniedza biedrības «Talsu rajona partnerība» izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pirmajā kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» projektu «Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana».

7. novembrī Talsu novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta vēstuli, kurā informēja, ka projektam ir daļēji pietiekams finansējums — 22 104,97 eiro. Uz iepirkumu rēķina palikusi pāri šāda naudas summa un, tā kā projekts par Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošanu palicis pirmais aiz svītras, finansējums piedāvāts šim projektam. Pirms tam paredzētais līdzfinansējums no pašvaldības puses bija 4700 eiro. Talsu novada pašvaldībai bija jāpieņem lēmums par to, vai projekts tiks īstenots un sasniegts tā mērķis ar samazinātu publisko finansējumu. Vislielākās diskusijas deputātu starpā notika Finanšu komitejas sēdē 10. novembrī. Izskanēja ierosinājums ar šo projektu startēt otrajā kārtā nākamgad, tomēr tas nesniedz garantiju, ka nākamajā kārtā tas gūs atbalstu un atkārtoti nepaliks aiz svītras. Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis klātesošajiem sacīja, ka to labiekārtošanu nebūtu iespējams izdarīt par pašvaldības prioritāšu finanšu līdzekļiem, jo tos ieguldīs skolā. «Pie projekta esam intensīvi strādājuši jau kopš 2015. gada. Uzskatu, ka izdarījām visu, cik varam. Vietējie iedzīvotāji ļoti vēlas, lai ezera apkārtne būtu sakārtota,» bilda J. Upmalis.

Lai sniegtu iespēju nākamajā kārtā startēt kādam citam projektam un realizētu sen loloto dursupnieku ieceri, deputāti atbalstīja priekšlikumu un virzīja to uz domes sēdi, kur vienbalsīgi nolēma piešķirt finansējumu projekta realizēšanai.

Kā izskatīsies ezera apkārtne

Dursupes ezera apkārtnes labiekārtojuma projektā norādīts: «Teritorija tiks iedalīta trīs zonās — atpūtas, sporta un bērnu rotaļu —, padarot teritoriju maksimāli izmantojamu dažādām aktivitātēm.

Atpūtas zonā paredzēts ar laukakmeņu segumu veidots ugunskura vietas laukums un ap ugunskura laukumu izvietoti soli sēdēšanai, atkritumu urna un velonovietnes. Šo zonu veidos arī atpūtas vietas ar soliem, atkritumu urnu un vērstu ar skatu uz ezeru. Sporta zonā paredzēta vieta āra trenažieru laukumam un āra trenažieru aprīkojumam ar soliem, atkritumu urnu un velonovietnēm, izmantojot gumijas segumu, kas ir viegli kopjams un ilgi kalpo. Bērnu rotaļu zonā paredzēts izvietot rotaļu elementus dažādām bērnu vecuma grupām ar soliem sēdēšanai un atkritumu urnu. Laukuma segumā paredzēts izmantot krāsaino mulču (izmērs no 20 līdz 80 milimetriem), veidojot interesantus zīmējumus. Mulča ir mīksts un patīkams materiāls, kas mīkstina piezemēšanos vai varbūtēju kritienu, bet mitruma ietekmē var sākt trūdēt. Tāpēc šis materiāls jāmaina divas reizes gadā. Kā norobežojošs elements piekļuvei pie ūdensobjekta no rotaļu laukuma ir paredzēta koka sētiņa 500 milimetru augstumā.

Labiekārtojuma pamatformu veido dažādu izmēru apļi, kurus ieskauj liektas formas celiņu tīkls. Galvenie gājēju celiņi plānoti 1,2 metru platumā ar šķembu atsiju maisījumu. Teritorijas labiekārtojums ir piemērots personām ar funkcionāliem traucējumiem. Visi celiņi un laukumi plānoti bez pakāpieniem. Projektējamā teritorijā paredzēts izvietot stilistiski saskaņotus labiekārtojuma elementus — soliņus, atkritumu urnas, velonovietnes un pārģērbšanās kabīni. Soliņi un pārģērbšanās kabīne paredzēti brūnā krāsā, metāliskās detaļas — pelēkā krāsā. Atkritumu urnas arī paredzētas pelēkā krāsā — saskanīgi ar soliņiem un kopējo labiekārtojuma tēlu. Plānoto soliņu izvietojums seko liekto līniju formai, tie ieskauj apļveida laukumus.

Apstādījumu izvēlē nozīmīgas būs krāsas, kas veido raksturīgu ainavu pie ūdens — dzeltens, zaļš, pelēks, zils — vītoli, kārkli, grimoņi, spirejas un zāļveida ziemcietes. Apstādījumi ieskaus atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumu un āra trenažieru laukumu. Projektā paredzēta ezera krasta tīrīšana un betona elementu demontāža.»

J. Upmalis «Talsu Vēstīm» sacīja, ka Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošanu plāno veikt pavasarī, līdzko laika apstākļi būs piemēroti: «Pirms darbu uzsākšanas vēl veiksim priekšdarbus, peldvietas izveidošanu, proti, smilts krasta izveidi.»

