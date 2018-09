«Labi, tu raksti, bet vai tu kaut kur arī strādā?» 12.09.2018

2. septembrī Talsu luterāņu draudzē viesojās dzejniece un publiciste Anda Līce kopā ar meitu Elīnu Līci, dzejnieci un mūziķi. Būdamas vidzemnieces, viešņas tomēr atzina, ka Talsos allaž jūtoties, kā atbraukušas pie savējiem. Arī šoreiz tā bija divu iekšēji un ārēji skaistu cilvēku tikšanās ar dzejā un radošu cilvēku novērojumos ieinteresētu publiku.

Kā uzreiz ieminējās Anda Līce, ne jau katram šāda interese ir. «Vakar ar Elīnu runājām par dīvainu parādību, kas laikam nemainās gadsimtiem cauri: tāds zināms dalījums pareizā, īstā darba strādniekos un tajos, kurus sauc par plānā galdiņa urbējiem, kuri ir pat mazliet ķerti… Kad īstā darba darītāji uzzina, ka tu raksti, viņi kļūst uzmanīgi, jo ir skaidrs, ka būs darīšana ar zināmu diagnozi. Ja tu saki: «Nu, es strādāju meža darbos un brīvajā laikā rakstu.», tad tu it kā izpērc savu grēku ar to īsto darbu. (Smejas.) Mēs esam pilnīgi fiziski to sajutušas — ka cilvēks tā kā atsalst. Nav jau tā, ka viņš pavisam nelasītu grāmatas vai nebūtu gājis skolās. Nē! Izglītoti, gudri, būtībā jauki, izpalīdzīgi, sirsnīgi cilvēki, bet kaut kas liek viņiem domāt, ka tas, ko darām, nav nopietni. «Jā, nu, labi, tu raksti, bet vai tu kaut kur arī strādā? Tu glezno, bet tu ar kaut ko arī maizi pelni? Tu dziesmas raksti? Tas nav nopietni.»

Šis vispār ir viens traks centrbēdzes laikmets, kad mūs rauj prom citu no cita un citādi rausta. Un tad tu domā: «Pag, pag, redz, te atkal tu nevari…» Rodas atsvešinājums. Zinu, ka par šo tēmu — literatūru un dzeju — ar kādiem cilvēkiem nedrīkstu runāt. Tas ir diezgan skumji. Tas ir tāpat, kā ielaisties ar cilvēkiem sarunās par Dievu. Arī dīvains temats, ar kuru jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam,» salīdzināja A. Līce.

Turpinot darīt šo gluži vai aizliegto darbu, viņas ar Elīnu saskaras ar situāciju, ka sarūk telpa, kurā vari publicēties, grāmatu izdošana kļūst ārkārtīgi sarežģīta, bet grāmatu cenas ir vājprātīgas. «Ceļš līdz grāmatai ir garš. Daudzi vispār pat atsakās šo ceļu iet. Diemžēl…» nopūtās A. Līce.

Tomēr šovasar atvēršanas svētkus piedzīvoja E. Līces dzejoļu grāmata «Redzu». «Ar šo es stāvu un caur šo es pastāvu,» viņa apliecināja, rādot savu cietajos vākos iesieto, ar pašas zīmējumu rotāto izdevumu. «Tas ir izdarītais darbs — veikta padsmit gadu laikā tapušu dzejoļu atlase, ceļš ir bijis ļoti ilgs un garš, ar negaidītām šķēršļu joslām visneticamākajos mirkļos,» neslēpa Elīna.

Klātesošo lielā interese par jauno grāmatu liecināja, ka bijis vērts šos šķēršļus pārvarēt. Tikšanās laikā E. Līces dzejoļu lasījumi mijās ar viņas spēlētām melodijām uz stabules un mutes harmonikām, vēlreiz apliecinot, ka dzeja un mūzika pieder vienai emocionālajai dimensijai. Grāmatas atvēršanas svētkos skanējis tāds neikdienišķs instruments kā zvongo, kas, kā vērtēja A. Līce, līdzās tekstiem raisījis arī zemtekstus, aiztekstus un virstekstus.

«Latvijas cilvēkos ir milzīgs īgnums

pret visu ko. Pret otru, pret valdību, pret valsti… Tas ir arī no tā, ka Latvijā kļūst aizvien mazāk jaunu cilvēku. Paliekam mēs, šitie (rāda uz saviem sirmajiem matiem). Un tad gadās, ka mums vēl tur (rāda uz galvu) ir problēmas, ir arī citas veselības problēmas, un tad tu nedrīksti kafiju, un tad tu nedrīksti kūku… Zināt, tas viss saērcina! Uz ko tad lai dusmas izgāž, ja ne uz tiem sasodītajiem jaunuļiem, kuri lēkā un kuriem viss ir pie kājas?!» smējās A. Līce. «Mums, kas neesam tik jauni, ir jāsaņemas! Mums ir jātur jaunajiem līdzi un jāspiež atpakaļ tas īgnums, kas lien ārā. Protams, ir jāsaka taisnība, jācīnās, jāpauž, ko tu domā par cūcībām! Tomēr domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri satiekoties to vien dara, kā nemitīgi vaimanā. Kad viss ir izvaimanāts, viņi šķiras, bet par foršo, kas ir bijis, runā daudz mazāk,» pamanījusi dzejniece.

«Dzejas valoda ir vistiešākā saskarsme ar dvēseles dziļumiem — gan gaismas, gan negaismas lietām. Tā ir tik autentiska pieredze, ko, man šķiet, izstāstīt nemaz nav iespējams. Tāpēc, ja ir tādas atsauksmes no cilvēkiem, šī atbalss, ka vēl kāds ir sajutis kaut ko no dzejas kā savu, tas rada brīnumainu kopības izjūtu, kas, manuprāt, mūsdienās ir ārkārtīgi spēcīgi samazinājusies, lai par kādu sabiedrības daļu, kopumu vai šūniņu, tostarp ģimeni, būtu runa,» vērtēja E. Līce.

«Kas sevī ir atklājis kādu radošu izpausmi, tas ir atradis avotu. Vai tā būtu dārzniecība, adīšana, skaista ēdiena noformēšana, gleznošana, rakstīšana vai dziedāšana kaut vai savam priekam, augsti vērtējiet šo dāvanu! Zināt, mēs visi šai ziņā esam pelnījuši līdzcilvēku atbalstu! Ja mēs nesniedzam šo atbalstu, tas liecina tikai par mūsu slinkumu un savtību. Vēlu, lai šai ziņā esam atbalstošāki paši sev un citiem,» noslēgumā vēlēja Elīna Līce.

