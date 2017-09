Labi, ja iedvesma neatnāk piespiedu ceļā 22.09.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Tweet

Septembrī, kad laika apstākļi šķiet neprognozējami, bet cilvēki izmanto katru brīvu brīdi, lai liektos kartupeļu vai baraviku priekšā, savu vietu pamanās atrast arī Dzejas dienu norises. 16. septembrī Lībiešu tautas namā Mazirbē varēja satikt trīs dzejai ļoti pietuvinātus ļaudis: Knutu Skujenieku, Margitu Gailīti un Gunāru Anševicu.

Mazirbes draugu kopas rīkotajā pasākumā tā dalībniekus sveica biedrības vadītāja Lilita Kalnāja. Viņa atzina, ka Dzejas dienās Mazirbē pārējo priekšā ir cilvēki, kuriem Dievs devis šo īpašo dāvanu — uzlikt uz papīra vārdus, kas citus neatstāj vienaldzīgus.

Pirmais klātesošos uzrunāja pitradznieks Gunārs Anševics. Sirsnīgais, humora pilnais vīrs nedaudz ieskicēja savu dzīves gaitu. Izrādās, viņš dzimis sestdienā starp Lielo piektdienu un Lieldienām. Tolaik ļaudis uzskatījuši, ka Lielajā piektdienā dzimstot magi un pareģi. Māte tāpēc bažījusies — sak’, labāk, ja bērns tādā dienā nedzimtu… «Tad es bišķīt iepauzēju un piedzimu sestdien, divos naktī!» Dzejas dienu dalībniekus smīdināja G. Anševics. Viņš stāstīja arī citus atgadījumus no dzīves, pārliecinot, ka pēc smagā insulta bijis vērts ķerties pie atmiņu rakstīšanas (jau pierakstīts teju 30 klažu!) un vēlāk arī mēģināt izjūtas izteikt dzejā. «Man šis viss ir sirdij mīļš eksperimentāls vaļasprieks, kas balstīts uz nesamākslotības, vienkāršības un jebkuram labi saprotamas valodas pamatiem,» apliecināja autors.

Rakstīt un nesalūzt

«Kad jūs sākāt rakstīt dzeju — kā skolas puika vai drusku vēlāk?» uz sarunu rosinot Knutu Skujenieku, ievaicājās L. Kalnāja. «Domāju, ka varbūt pat vēl drusku agrāk!» dzejnieks nepalika atbildi parādā. Tādu brīžu bija daudz. Nu, kaut vai par valodām runājot, viesis sprieda — kā tu, bērns, neapgūsi lietuviešu valodu, ja pieaugušie to lietojuši, lai runātu par lietām, kas bērniem nav jāsa­prot? (Starp citu, vidējās un vecākās paaudzes lībieši atzīstot, ka tāpat savulaik izmantojuši lībiešu valodu…) Uz jautājumu, cik tad valodu daudz pieredzējušais kungs prot, viņš parasti sakot: «Atvainojiet, es šo jautājumu formulētu citādāk: ar cik valodām esmu pazīstams? Redziet, pazīšanās ir visāda — tā var būt ļoti tuva un intīma, bet tā var būt arī ar sasveicināšanos pa gabaliņu!» salīdzina K. Skujenieks.

Nogrēkojies pret padomju varu («Tas nebija sevišķi grūti! Tas varēja izdoties principā jebkuram, ja viņš kāda iemesla dēļ bija vajadzīgs,» sprieda dzejnieks), K. Skujenieks septiņus gadus pavadīja stingra režīma kolonijā Mordovijā. Viņam nav šķitis būtiski atrast tos, kuri pie šī pavērsiena bijuši vainīgi. «Galu galā — man taču tāpat ir ko darīt un ko domāt, lai es vēl speciāli rakņātos savā pagātnē! Es saprotu cilvēkus, kuri joprojām ar šo pagātni dzīvo. Tas ir bijis lūzums viņu dzīvē. Paldies Dievam, man pa šiem septiņiem gadiem lēģerī lūzuma nebija. Es strādāju! Es rakstīju! Es sūtīju rakstīto uz mājām,» skaidro K. Skujenieks. Tur, mājās, viņu gaidīja sieva Inta, no kuras nācās šķirties nieka astoņus mēnešus pēc kāzām…

«Mums lēģerī tāpat bija dažs labs jautrs brīdis! To jau zināja — ja kādā lēģera kaktā dzied, tad tie ir latvieši! Mana gadagājuma zēni bija kādi 50. Paši sacerējām dziesmas vai dziedājām jau zināmās. Mēs svinējām visus svētkus, piemēram, 18. novembri vai Ziemassvētkus. Ārā tos vairs nesvinēsi, tāpēc svinējām kaut kur ģērbtuvēs vai mazgātavās, tomēr zem jumta, kādu noliekot uz vakts, lai skatās, vai tuvumā nespīd spožas pogas,» atceras K. Skujenieks. Tāpat atzīmētas Dzejas dienas, un Raiņa dzeja tikusi tulkota dažādās valodās.

Galvenais, lai nav kauna

Pēc atgriešanās no lēģera K. Skujeniekam uz savu pirmo dzejoļu grāmatu nācies gaidīt desmit gadus. «Es biju visādā ziņā nevēlama persona. Nebiju sevišķi vēlama persona arī vēlāk! Kad atgriezos mājās ar manuskriptu, man prasīja, vai nevaru uzrakstīt kādus pāris lojālus, padomiskus dzejoļus. Teicu: «Atvainojiet, es jau šodien smējos! Par ko tad tos septiņus gadus nosēdēju lēģerī, lai tagad tādas lietas rakstītu?! Man sacīja, ka tad nekas nesanāks, bet es atbildēju: «Man nekur nav jāsteidzas!» Vismaz sagaidīju grāmatu (cenzūra gan to «biešu vagu» bija paretinājusi, šo to parāvusi ārā; lai izskatās labāk, pats vēl šo to parāvu ārā), par kuru man nebija kauna. Tas bija galvenais,» atzīst dzejnieks.

Viņam iznākuši vien četri dzejoļu krājumi, bet pats vērtē: «Domāju, ka pietiek. Nav ko piedrazot apkārtējo dabu un cilvēku smadzenes!»

Mazirbē izskanēja vairāki lēģerī tapušie dzejoļi — tādu esot kopumā vairāk par tūkstoti! Izskanēja arī dzejoļi, kas tapuši vēlāk, jo K. Skujenieks vērtē, ka tieši vēlākos gados viņš izaudzis par spēcīgu dzejnieku. Dzejoļi izskanēja pat divās valodās — latviešu un angļu —, jo Margita Gailīte tos atdzejojusi.

Divas valodas gan ir nieks —

K. Skujenieka dzejolis «Poga» izdots grāmatā, kur tas ir vienīgais dzejolis, tulkots 33 valodās, tostarp lībiski! Vispār K. Skujenieka dzejoļi esot tulkoti aptuveni 40 valodās. Taisnība gan esot arī faktā, ka citā valodā dzeja mazliet dzīvo pati savu dzīvi. M. Gailīte neslēpa, ka atdzejošanu grūtāku darot, piemēram, fakts, ka angļu valodā nav deminutīvu, tāpēc atdzejotajos dzejoļos vai tautasdziesmās mēdz pazust mīļuma. Tāpat atdzejošanu ietekmējot tas, ka jau ap 17. gadsimtu angļu valodā pazaudēts vārds «tu».

K. Skujenieks gan pauda, ka vislielākā problēma tulkošanas procesā esot nevis svešā, bet dzimtā valoda. «Pie tās ir jāstrādā visvairāk! Kaut cik var iemācīties, nolikt blakus vārdnīcu, atrast cilvēkus, kas valodu pieprot, un ar tulkošanu tikt galā, bet — kā var iztaisīt dzejoli latviski, lai tas tiešām skanētu tā, ka dzejolis ir latviski uzrakstīts? Tas ir jautājums!» viņš pamanījis.

Cietums mēdz stimulēt

M. Gailīte K. Skujenieka darbus sākusi tulkot pirms 15 gadiem pēc Rakstnieku savienības lūguma. «Esmu tulkojusi Knuta dzeju vairākiem Kanādas un Amerikas žurnāliem, bet vispirms man patika šī dzeja. Netulkoju dzeju, kas man nepatīk! Nav tā, ka tas ir darbs. Pati esmu dzejniece, dzejoju angliski. Vienkārši — Knuts bija pelnījis grāmatu. Pagājušos divus gadus atdzejoju kādus 175 viņa dzejoļus. Dabūju Kanādā palīgus, lai izvēlētos no tiem simts. Ir sarunāts apgāds, kurš iespiedīs viņa grāmatu pavasarī,» pastāstīja M. Gailīte. Šīs grāmatas ievadā būšot K. Skujenieka referāts par īpašu tēmu — «Cietums literatūrā un literatūra cietumā». «Tas iespaido cilvēku, teikšu pat — stimulē! Mums bija vairāki ļoti spējīgi dzejnieki, kuri bija sākuši rakstīt, nonākuši lēģerī. Tiklīdz viņi atbrīvojās un aizgāja dzīvē, tā pārtrauca dzejot. Tas pats bija ar gleznotājiem un muzikantiem. Tā ir iedvesma, kas cilvēkā rodas piespiedu ceļā. Paldies Dievam, es no tā biju brīvs,» salīdzināja K. Skujenieks.

