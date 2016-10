Labas ražas pamatā — kvalitatīvs arums 10.10.2016

5. oktobrī Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā Dižstendē notika seminārs «Kvalitatīvs arums — labas ražas pamats», kurā ikvienam interesentam bija iespēja papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par kvalitatīva aruma izveidi.

Pasākumu centrs organizēja sadarbībā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu un vairākām firmām, kas piedāvā iegādāties lauksaimniecības tehniku. Teorētiskajā daļā speciālisti Aigars Laurinovičs un Ilgonis Ešenbergs pastāstīja, kas jāievēro, lai arums veidotos labs. Savukārt firmas «Konekesko» pārstāvis Aivars Metla-Rozentāls iepazīstināja ar jaunākajiem arkliem un to aprīkojumu. Stāstot par darbībām, kas jāveic, uzsākot arumu, I. Ešenbergs minēja, ka, pirms braukt uz lauka un uzsākt zemes apstrādi, daudz lietu traktoram un arklam zemnieks var izdarīt savā sētā, piemēram, pārbaudīt, vai traktora riepās uz asīm ir vienāds spiediens, jo arī tas ietekmējot aruma kvalitāti.

visi devās uz lauka, kur eksperti rādīja, kā sagatavot arklu darbam, kāds ir arums ar parasto arklu un kā uzsākt zemes apstrādi ar maiņvērsējarklu.

Tāpat bija iespēja redzēt, kā veidojams vienlaidus arums un kā novērtēt to kvalitāti. Stendes pētniecības centra vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Jansone teic: «Šo pasākumu organizējām ar mērķi zemniekiem, institūta darbiniekiem un citiem interesentiem parādīt un atgādināt, ka labs arums rudenī ir pamats jaunai un labākai ražai nākamajā gadā. Art mēs visi mākam, bet ir daudz knifiņu arkla izvēlē un tā regulēšanā. Zinot tos, var iegūt labāku arumu un lielāku ražu.»

Atbildot uz jautājumu, vai nekvalitatīvs arums var samazināt līdz pat 30 procentiem iegūstamās ražas apjoma, kā izskanēja seminārā, I. Jansone atzīst, ka šādi pētījumi Stendē nav veikti. «Pētījumi liecina, ka nekvalitatīva aruma dēļ samazinās ražas kvalitāte. Šo jautājumu būtu vērts pētīt. Mēs labprāt runātu un diskutētu par augsnes apstrādi un kā tas ietekmē ražas ieguvi. Pēc šāda pētījuma ir nepieciešamība, jo zemniekiem tas arī būtu interesants. Lai to veiktu, jābūt pasūtījumam,» saka I. Jansone.

Gan no lektoriem, gan firmu, kuri piedāvā dažādu lauksaimniecības tehniku, pārstāvjiem izskanēja, ka, mainoties tehnoloģijām, zemnieku vidū pieprasītāki kļūst maiņvērsējarkli, bet pieprasījums pēc tradicionālajiem arkliem samazinās. Pēc viņu teiktā, ar maiņvērsējarkliem zemes apstrādi veikt ir vieglāk, veidojas arī kvalitatīvāks arums. Tirgotāji arī novērojuši, ka arklu izvēlē zemniekiem svarīgākais ir, ko ar to var izdarīt, mazāk uzmanības pievēršot ražotājam.

ka gadu no gada pieaug to platību skaits, kur augsni apstrādā, izmantojot bezaršanas tehnoloģijas. Arī šajā jautājumā pareizo recepti neviens zemniekiem nav gatavs sniegt, jo viedokļi atšķiras. I. Jansone skaidro: «Minimālā zemes apstrāde vairāk varētu būt Zemgales reģionā, kur augsne ir labākas kvalitātes. Ir dažādi pētījumi un viedokļi. Vieni teic, ka bezaršanas tehnoloģiju izmantošana nodrošina augstāku ražu un augsnes virskārtā ir mazāk nezāļu, jo tās ir apkarotas. Citos pētījumos apgalvots, ka bezaršanas tehnoloģiju izmantošana ietekmē sakņu slimību izplatību. Pastāv arī viedoklis, ka pāris gadus iespējams izmantot bezaršanas tehnoloģijas, bet pēc tam zeme tomēr ir jāuzar.»

Pasākumā piedalījās arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un to struktūrvienību audzēkņi, pasniedzēji, kā arī lauksaimniecības mašīnu remonta specialitātes studenti no Čehijas. Runājot par tehnikuma audzēkņiem, viņš atzīst, ka reti kuram apgūstamā profesija neinteresējot. Tie, kuriem ir pašiem vai vecākiem zemnieku saimniecība, ir ļoti ieinteresēti zināšanu apguvē un teic, ka laukos nākotni saredzot.

