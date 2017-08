«Laba ir diena Tavos pagalmos, starp tūkstoš to izvēlos…» 25.08.2017

Ar dievnama atjaunoto torņa pulksteņu iesvētīšanu, krāšņu svētku dievkalpojumu, kurā piedalījās arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags, ar pusdienām draudzes dārzā, izstādi «Mana baznīca» draudzes namā un vēl mūzikla «Vien puteklis?» pirmatskaņojumu uzpostajā dievnamā — tieši tāda, kā minēta virsrakstā citētajā 84. psalmā, izdevās svētdiena, 20. augusts, kad Talsu luterāņu draudzes ļaudis un kuplais viesu pulks svinēja pilsētas vecākās mūra celtnes — luterāņu baznīcas — 450. gadadienu.

Talsu luterāņu baznīca ir viena no 58 (avotos minēts arī skaitlis 70) uzceltajām un atjaunotajām luterticībā pārgājušā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera 1567. gadā izdotā rīkojuma par jaunu baznīcu celšanu izpildes «sekām», kas pārdzīvojušas gadsimtus un vēstures griežus. Kā, sveicot draudzi, sacīja talseniekiem labi pazīstamais mācītājs Aivars Šķuburs: «Varas zūd un mainās, bet baznīca — kā stāvēja, tā stāv!»

Lai atgādinātu, kurš ir īstais noteicējs pār mūsu laiku un dzīves norisēm, vairākkārtīgi pārbaudītais un izmēģinātais (ne viens vien talsenieks iepriekšējās nedēļās esot satrūcies no pēkšņajām un plašā apkārtnē labi dzirdamajām atjaunoto pulksteņu mūzikas skaņām!), modernais un ar satelītu saistītais dievnama torņa pulksteņa mehānisms pirmo «vārdiņu» pateica nevis 10.00, bet 10.07! Melodija, kuru draudze simboliski bija izvēlējusies atskaņot kā pirmo, bija luteriskās baznīcas himna — Mārtiņa Lutera «Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils».

«Mēs šodien esam pulcējušies, lai svinētu svētkus: mūsu baznīcai aprit 450 gadi. Tie sakrīt ar luterisma piecsimtgadi un mūsu pilsētas simtgadi. Ļoti nozīmīgi skaitļi, salīdzinot ar cilvēka mūžu. Esmu pateicīgs Dievam un jums, ka mēs šos svētkus varam svinēt un ka varam skatus vērst uz augšu ne tikai simboliski, bet arī praktiski — uz mūsu torni. Gribas teikt, ka esam atguvuši mūsu vecajai baznīcai acu gaismu — tie ir ilgi gaidītie mūsu torņa pulksteņi,» klātesošos Baznīckalnā uzrunāja Talsu draudzes mācītājs Māris Ludviks. Viņš arī minēja, ka tikai retajam dievnamam torņa galā ir gan gailis, gan krusts, bet Talsu luterāņu baznīca ir viena no nedaudzajām, kuru rotā abi šie simboli.

«Krusts torņa galā lai mums atgādina par Kristus krusta nopelnu; gailis lai mums vienmēr atgādina, ka nedrīkstam būt aizmigusi baznīca, un pulkstenis lai rāda to lielo Dieva dāvanu, kas ir žēlastības laiks, kurā dzīvojam! Laiku, kas mums ir dots, lai mēs nobriestot nestu augļus, kurus varētu baudīt ne tikai paši, bet arī tie, kas nāks pēc mums,» sacīja mācītājs. Viņš arī aicināja Liepājas diecēzes bīskapu Hansu Martinu Jensonu iesvētīt atjaunotos torņa pulksteņus. Tikai pēc tam vērās vaļā dievnama durvis (starp citu — arī atjaunotas!), un svētku dalībnieku pulks sekoja draudzes priekšniekam Aināram Lūkam uzpostajā dievnamā.

Par pazudušo dēlu

Baznīcēni bija ieradušies sevišķi kuplā skaitā, un arī garīdznieku pulciņš bija ievērojams: dievkalpojumu vadīja «mājastēvi» mācītājs M. Ludviks un evaņģēlists Agnis Liepiņš, bīskaps H. M. Jensons, LELB arhibīskaps Jānis Vanags, Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts, un Glostrupas (Dānija) draudzes mācītājs Espers Silkjers.

Sprediķī arhibīskaps bija izvēlējies runāt par visiem ļoti labi zināmo līdzību par pazudušo dēlu. «Šogad atzīmējam ne tikai reformācijas 500 gadus, bet arī Talsu draudzes 450 gadus. Piecpadsmit paaudzes tā ir šeit bijusi kā Tēvs, kas izstiepj rokas pretī klīstošajam bērnam. Svētku reizē ir labi apdomāt, cik liela daļa no manas dzīves norit draudzē, baznīcā, kas ir Kristus ķermenis, kurā Viņš pats šodien dzīvo starp cilvēkiem. Šeit ir Tēva mājas, te ir Viņa svētku galds, kurš ir laikam pa priekšu saklāts, vēstījot par lielo svētku mielastu Debesīs. Īstais ieguvējs ir tas, kurš ir tā dalībnieks visu mūžu, ne tikai svētku reizē vai svētdienā.

Es novēlu, lai mums nekad nebūtu uz savu draudzi jāatskatās ar skumjām un bēdām: «Ak, kādēļ es tik maz biju Tēva apskāvienos?…» Novēlu, lai mēs varētu atskatīties un ar gandarījumu teikt: «Ko Tēvs man bija novēlējis, esmu pavairojis un izlietojis Viņam par prieku, cilvēkiem par labu un sev par svētību.»,» vēlēja J. Vanags.

Talsu draudzes «cita republika»

Ar izjustu sniegumu svētku dievkalpojumā visus iepriecināja Laura Leontjeva un pianists Austris Kalniņš. Svētku dalībnieku vidū bija divi cilvēki, kuriem dievnama jubileja izvērtās par dubultsvētkiem: Laurai Ramanei, kura ilgstoši kalpojusi Talsu draudzē par dāmu komitejas priekšnieci, rūpējusies par altāri un pašlaik ir grāmatvede, un luterāņu žurnāla «Svētdienas Rīts» galvenajai redaktorei Ingai Rečai. Viņām todien pasniedza Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas apbalvojumu «Uzticības vairogs», ko piešķir par uzticīgu, ilggadēju un pašaizliedzīgu kalpošanu draudzē un baznīcā.

Ar «lielajiem paldies» pēc dievkalpojuma Talsu draudze pateicās 26 privātpersonām un uzņēmējiem par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas 450. gadadienā, palīdzot atjaunot baznīcas fasādi un torņa pulksteņus. Talsu draudzi svētkos ar savu klātbūtni bija pagodinājusi delegācija no māsu draudzes Glostrupā Dānijā. Sveicēju vidū bija arī Talsu kristīgo draudžu pārstāvji un citi viesi. Prāvests Mārcis Zeiferts atzina: «Vienmēr ir patiess prieks būt Talsos un, šajā draudzē ierodoties, ir izjūta, ka te ir nedaudz «cita republika». Pozitīvā nozīmē! No jums nāk apņēmība un uzņēmība, tāda skaista iedvesma, ar kuru jūs iedrošināt cilvēkus, ar kuru jūs kalpojat. Un gaisma, kuru jūs nesat pasaulē.»

«Skolā strādājot, saproti, ka bērni no sarežģītām zināšanām maz ko atceras un paņem dzīvē līdzi, bet vienkāršas patiesības atceras gan. Kristīgās skolas absolventiem ir jāzina divas lietas. Pirmā: labām izvēlēm ir labas sekas, sliktām izvēlēm ir sliktas sekas. Un otra gudrība, ko esmu mācījusi: svētki nāk ar darbu! Bērniem nepatīk šis process, bet paldies par mūsu pilsētai sagādātajiem svētkiem, jo atjaunotais dievnams un pulkstenis krāšņo ne tikai šo vietu, bet visu pilsētu,» pateicās Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa.

Draudzi sveica arī pārstāvji no komponista Imanta Mežaraupa daiļrades atbalsta fonda, Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis un torņa pulksteņu uzstādītāju — SIA «Laika Stils» — pārstāvji.

Četru debespušu zupas

Pēc dievkalpojuma visi tika lūgti uzkavēties brīnišķīgajā draudzes dārzā, kurā bija iekārtota brīvdabas kafejnīca. Tur varēja nobaudīt četru debespušu zupas, kafiju un apēst 450 gadus, proti — kliņģeri tieši šo ciparu formā. Kamēr viesi mielojās un kavējās neformālās sarunās, draudzes priekšnieks steidza pateikties visiem tiem, kuri divu gadu garumā lika kopā galvu un rokas, lai sarīkotu šos svētkus Talsu Baznīckalnā. Vairāki koncerti, lai vāktu ziedojumus torņa pulksteņiem, sakristejas un dievnama grīdu remonts, draudzes nama viesu istabiņu kosmētiskais remonts, dārza labiekārtošana, šķūņa celtniecība… Kalpošana virtuvē, visu laiku vārot, cepot un šmorējot… Apskaņošana un apgaismošana, nebeidzama tīrīšana un kārtošana, kori un citi radošie kolektīvi… Un svētku rīkotāju komandas regulārās tikšanās, lai visu koordinētu un sekotu notikumu gaitai… Izrādās, palīgu bija tik daudz, ka Aināram puspajokam vajadzēja piemiņas velšu saņēmējus pasteidzināt: «Jūs jau būsiet pamielojušies un aizgājuši mājās, bet es vēl turpināšu saukt vārdus un pateikties!»

Vien puteklis?

It kā ar to visu vēl nebūtu bijis gana, Debesu Tēvam labpatikās, ka svētki kulminācijas punktu piedzīvoja vakarā dievnamā, mūzikla «Vien puteklis?» pasaules (un tas nav par skaļu sacīts!) pirmizrādē. Mūzikla autore un realizētāja ir Elīna Lāce, bet galveno lomu tēlotāji — Raimonds Felšs, Elīna Lāce, Egita Ķīviča, Annija Krūmiņa, Anna Ķīviča, Andis Ķīvičs, Ilze Osipova, Talsu draudzes kori «Coram Deo» un «Amenda». Mūzikla tapšanā iesaistīta bija vai puse no draudzes, jo, kā atzina skatītāji, — tik vērienīgu pasākumu Talsu Baznīckalns nebija piedzīvojis beidzamo desmit gadu laikā! Vai bija vērts? Un kā vēl! Par to liecināja ļaužu pilnais dievnams un stāvovācijas, kuras nemitējās ilgi, ilgi… Un ziedu kalni, ar kuriem apbēra mūzikla autori, galveno lomu tēlotājus, visu radošo un tehnisko grupu. Neatceros, kad beidzamo reizi kādā profesionāļu koncertā būtu piedzīvojusi tik neviltotu sajūsmu par uzvedumu! Un man šķita, ka arī visi klātesošie un draudzes ļaudis bija pārsteigti un apreibuši no izjūtas: «Izdevās! Mēs to varam!»

Par mūzikla augsto līmeni liecina arī sajūsminātās atsauksmes sociālajos tīklos: «Tā bija superizrāde, labāka par dažu labu profesionālo teātru izrādi. Tā vajag un turpināt tālāk!» (Jānis Saliņš), «Debesis patiešām ir atvērtas, un Dieva svētības lija un līst pār Talsiem! Paldies jums visiem par fantastisko dienu un īpaši tev, Elīna, par vakara baudījumu — dzīve ir skaista, kopā ar Kristu un jums!» (Māris Gruzniņš), «Vakar bija skaistākā svētku diena pēdējās desmitgades laikā. Visu notikumu norisē, īpašajā atmosfērā un pamatīgumā. Ikkatrs dalībnieks ir ieguvējs. Pārpasaulīga sajūta. Paldies Tev, Elīna, par Tavu unikalitāti un izcilo dāvanu baznīcas 450. jubilejā — mūzikls bija brīnišķīgs!» (Gita Japiņa). Un — jau izskanējuši aicinājumi doties viesizrādēs.

Liecība nākotnei

Svētku norises nu ir aizvadītas, bet draudzes namā joprojām ikviens interesents var apskatīt jubilejai par godu tapušo fotogrāfiju izstādi «Mana baznīca». Tajā galvenajās lomās ir Talsu luterāņu baznīca un tās ļaudis. Fotogrāfijas tapušas divās zib­akcijās šovasar, un to autori ir draudzes fotogrāfi — Dainis Kārkluvalks, Edgars Lācis, Aivars Vilks, Sandis Stepiņš un Jānis Saliņš. Idejas autore un realizētāja Elīna Lāce par izstādes ideju stāsta: «Ar tādu lielu dievnamu ir līdzīgi kā ar Latviju — mēs dziedam, ka Latvija ir par lielu, lai to paņemtu klēpī un apmīļotu; baznīca arī ir par lielu, lai viens cilvēks to svētku reizē cieši apskautu, bet mēs visi kopā gan to varam! Tāpēc gribējās, lai draudzes ļaudis sadodas rokās ap savu baznīcu, līdzīgi kā savulaik cilvēki stājās «Baltijas ceļā».

Tapušās fotogrāfijas ir vērtīga un skaista liecība nākotnei. Esam ierakstījuši sevi Talsu senākās mūra celtnes vēsturē! Jau šobrīd abas zib­akcijas pieder vēsturei, un ir cilvēki, kuri no izstādes fotogrāfijām raugās mums pretī, lai gan paši jau atgriezušies citās valstīs, kur šobrīd norit viņu ikdiena. Pēc gada, pieciem un desmit šādām fotogrāfijām būs jau cita vērtība, un Dievs vien zina, cik daudzi no mums joprojām Viņa žēlastībā varēs pieglausties šī brīnišķīgā, baltā dievnama mūriem un teikt šim namam tos divus vārdus: «Mana baznīca.»»

