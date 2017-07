Kustīgs un aktīvs dzīvesveids — zāles pret visām slimībām 26.07.2017

Agrita Blumberga Tweet

20. jūlijā Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu ezera sporta un atpūtas bāzē tika aizvadīts ikgadējais sporta un atpūtas pasākums senioriem. Sportotgribētāju vidū bija gan Talsu novada iedzīvotāji, gan citu novadu aktīvie pensionāri.

Sporta centra «Lauciene» vadītājs Normunds Krūze atklāj, ka ilgus gadus pasākums notika Usmā un to kopā ar Sociālā dienesta Dienas centru organizēja Talsu pensionāru biedrība. Atbildīgais par pasākuma norisi bija Pastendes sporta centra. «Akmeņkaļi» vadītājs Valdis Kalderauskis. Šogad pirmo reizi sporta un atpūtas dienu organizēja Normunds Krūze. «Bija pienācis laiks mainīties — sapratu, ka mums tepat novadā ir skaista atpūtas vieta, un izlēmu palīdzēt. Esmu organizējis ļoti daudz pasākumu un turnīru bērniem, skolēniem un pieaugušajiem, tāpēc likās, ka grūtībām nevajadzētu rasties, taču tas bija izaicinājums. Tā kā pasākums ir paredzēts senioriem, disciplīnas nedrīkst būt pārāk smagas vai pārlieku vieglas,» norāda N. Krūze. Galvenais mērķis bija piesaistīt Talsu novada seniorus, taču liels prieks viņam ir arī par pensionāriem, kuri ir mērojuši tālu ceļu un izrāvušies no ikdienas, lai paskatītos, kā lietas notiek citur.

Pasākumā piedalījās vairāk

nekā 150 dalībnieku no 11 komandām: Talsu pensionāru biedrības, Ventspils pensionāru biedrības «Liedags», «Saldus 1», Olaines senioru biedrības «Liepas», «Saldus 2», Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienības «Rumbiņa», Dobeles pilsētas pensionāru biedrības 1, pensionāru biedrības «Lauciene», Dobeles pilsētas pensionāru biedrības 2, pansionāta «Lauciene» un «Apvienotās Karalistes». Daļa klātesošo sporta aktivitātēs nepiedalījās, bet aktīvi atbalstīja pārējos komandas pārstāvjus.

Agrāk sacensības tiesāja Talsu pensionāru biedrības pārstāvji, taču šogad viņiem tas vairs nebija jādara. N. Krūze atzīst: «Sapratu, ka jāļauj senioriem atpūsties, un izlēmu noņemt šo slogu no viņu pleciem. Tiem, kuri konkrētajā jomā strādā, — tiem arī jātiesā sacensības. Seniori to ir pelnījuši. Jāsaprot, ka sportot grib ne tikai jaunie — arī seniori brīvo laiku vēlas pavadīt aktīvi.»

Dienas pirmajā daļā

notika dalībnieku reģistrācija un pasākuma atklāšana, un drīz vien tika dots starts sportiskajām aktivitātēm — šaušanai ar kaķeni, frisbija metieniem mērķī, veiklības stafetei, šautriņu mešanai, boulingam, makšķerēšanai, basketbola metieniem un golfam. Lielākā daļa uzdevumu bija veicami komandās. Pēcpusdienā komandas mielojās ar zupu un demonstrēja priekšnesumus — citi dziedāja un skaitīja dzejoļus, savukārt citi prezentēja kopīgu saukli vai devīzi.

Mārīte Daukste no Ventspils pasākumā piedalījās pirmo reizi: «Man šeit ļoti patīk. Izlēmu piedalītie, jo vēlējos kopā ar visiem aktīvi atpūsties, sportot un priecāties. Pasākums ir lieliski organizēts, un mūsu kolektīvs tajā ir piedalījies arī iepriekš, taču pati šeit esmu pirmo reizi. Nākamgad labprāt atgrieztos.»

Talsu pensionāru biedrības

vadītājs Aivars Šķuburs norādīja, ka pilsētniekiem šī ir lieliska iespēja atvilkt elpu un pabūt pie dabas. «Pirms tam pasākums norisinājās Usmā, taču tad Normunds izdomāja, ka varam to rīkot šeit. Parunāju ar citu komandu pārstāvjiem, un viņi atzina, ka te ir ļoti skaisti. Šādi pasākumi senioriem dod dzīvesprieku. Citi domā, ka pensionāri tikai izklaidējas, bet viņi grib sacensties un vinnēt vēl vairāk nekā jaunie — tāpat kā bērni. Jaunāki cilvēki vēl objektīvi izvērtē, kurš uzvarēs, bet te visi cer uz pirmo vietu,» smejas A. Šķuburs.

«Tā kā mani interesē dažādas aktivitātes, piedalos visur, kur iespējams. Vienmēr ir interesanti un katrā vietā var kaut ko iegūt. Agrāk esmu spēlējusi basketbolu, nu man roka sāp un nekas nesanāk, bet basketbols ir un paliek mans sporta veids,» neslēpj Terēzija Grause no Dobeles.

Laucienes pansionāta komandas pārstāve Dzidra Semjonova pasākumā piedalījās tādēļ, lai pavadītu laiku pie dabas un pabūtu cilvēkos. «Mani uzaicināja piedalīties, pierakstījos un atbraucu. Ko varam izdarīt, to darām. Laiciņš arī labs. Domāju, ka šī ir lieliska iespēja izkustēties. Arī ikdienā kustos, vingroju un piedalos visur, kur varu. Skriet nedrīkstu, bet staigāju daudz,» teic Dzidra.

Pievienotie attēli

Komentāri