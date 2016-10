«Kuršu krogs» — degvielas uzpildes stacija cilvēkiem 20.10.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Pirms gada «Talsu Vēstīs» iepazīstinājām ar «Latvijas lepnuma» balvai pieteikto ģimeni — Zani un Agri Bārbaliem, kuri adoptēja četras māsiņas.

Balvu viņi saņēma un tagad, gadu vēlāk, paši ir «Latvijas lepnuma» kandidātu izvērtētāju vidū. Šajā laikā Bārbali devuši vēl kādu iemeslu ar viņiem lepoties, pirms pieciem mēnešiem Lībagu pagastā, Ventspils šosejas malā, atverot Kuršu krogu un vairāk par visu vēloties saviem klientiem sniegt augstu kvalitāti ēdienos, dzērienos un apkalpošanā.

Visa pamatā ir sens Agra sapnis, kurš gan ir piepildījies agrāk un lielākā mērogā, nekā bija domāts.

«Biju iztēlojies, ka man savam priekam būs tāds mazs krodziņš vecumdienās, kur es pats gatavošu ēdienu un pats to pasniegšu. Laikam bišķīt ātrāk tās vecumdienas pienāca,» viņš smejas.

Mājās Agra gatavotās maltītes gūstot ģimenes un draugu atzinību, lai gan savulaik viņš pavārmākslai pievērsies ļoti praktisku apsvērumu dēļ — Zane no darba nākusi vēlāk par vīru. Tagad, kad sapnis par ēdināšanas uzņēmumu nudien ir piepildījies, pašam gan «Kuršu kroga» virtuvē darboties sanākot maz — vien brīžos, kad ir sevišķi daudz apmeklētāju, abi ar Zani dodas palīgā mazgāt traukus. Arī viņa visās sava uzņēmuma norisēs piedalās ļoti labprāt. «Atceros, kad studēju uzņēmējdarbības vadību, mana kursa biedrene Ogrē atvēra «Policijas Akadēmiju». Mēs veidojām prezentāciju par viņas krogu, un es domāju, cik ļoti gribētos, lai arī mums kādu dienu tāds bizness būtu. Tas šķita tik interesanti, tik aizraujoši un darbīgi! Lēnām tas ir materializējies,» konstatē Zane.

Tagadējā «Kuršu kroga» iegādi gan varot dēvēt par liktenīgi nejaušu. Īpašuma izsoli gadījies palaist garām, tāpēc vēlāk nācies papūlēties, lai iegūtu gan ēku, gan zemi. Ja sākotnēji šis pirkums prasījis salīdzinoši mazus ieguldījumus, tad tālākā īpašuma sakārtošana izrādījusies neplānoti dārga, jo atklājies, ka iepriekš te problēmas nav risinātas, bet vien kosmētiski nomaskētas. Neskatoties uz to, Bārbali ir pateicīgi par cilvēku ieinteresētību viņu ieceru īstenošanā. «Ļoti daudzi ir palīdzējuši ar labu vārdu, labu padomu,» Zane novērtē.

Abi ar Agri arī paši, talkā aicinot radiniekus un draugus, daudz savām rokām paveikuši «Kuršu kroga» apkārtnes sakārtošanā. Pašu spēkiem izzāģēti vecie, iztrupējušie koki, dedzināti zari, skaldīta malka, nojaukts vecs šķūnis, vākti atkritumi un stikli, veidots zāliens un iekopta nogāze starp šoseju un krogu. Zane nodemonstrē, ka vēl tagad plecs krakšķ, nespējot aizmirst ievērojamo slodzi, ko vides sakārtošana prasījusi.

Būtiski šķitis iegādāties vairāk zemes kroga aizmugurē. «Sapratu, ka nevienai mammai īpaši nepatiks, ja bērns pa priekšu skraidīs, jo te blakus ir lielā šoseja, tāpēc omulībai vajadzīga aizmugures puse, pagalma, mājas izjūta, iespēja veidot vidi, kur vasarā ārā gribas pakavēties, grilēt gaļu, pabūt pie dabas,» atceras Zane.

Bail bijis ļoti,

vai viss noritēs, kā plānots, tomēr 21. maija pēcpusdienā, kad 50. reizi norisinājās Talsu rallijs, «Kuršu krogs» kļuvis apmeklētājiem pieejams. Kas iepriekš šķitis vienkārši, tas nu nemaz tāds nav licies, jo bijusi cita atbildības izjūta. «Visiem aparātiem vajadzēja strādāt, plītij strādāt, kolektīvs bija jauns… Bija liels pārdzīvojums par to, ka mēs to esam paveikuši, bet sapratām arī, ka nekad nejutīsimies tik gatavi, lai šķistu, ka pilnīgi viss ir izdarīts, tāpēc arī uz ralliju saņēmāmies. Pie mums gulēja Reiņa Nitiša komanda!» palepojas Zane.

Bārbali jau ir izbaudījuši arī cieto garozu, kurā uzņēmējiem nākas kost. «Uzskatām, ka mazliet vajadzētu diferencēt, kādas prasības ir mazajiem un kādas lielajiem uzņēmējiem,» uzskata Zane. Pat ar viņas lielo darba pieredzi nav bijis gana, lai iztiktu bez pakalpojumu pirkšanas, kārtojot visas formalitātes, kas veicamas, sākot pašiem savu uzņēmējdarbību.

Jau gūtas pirmās mācības, tostarp pamazām tiekot nomaksāta soda nauda, ko ceturtajā kroga darbības dienā piespriedusi Valsts darba inspekcija. «Tobrīd likās — jārauj pa naktīm, pēdējās nedēļas miegam atvēlot vien pāris stundu, lai paspētu līdz rallijam krogu atvērt! Tik nebūtiski šķita sagatavot līgumus pašiem ar sevi, likās — tūlīt, rīt! Bet pienāca ceturtā darba diena… Ja inspekcija būtu nākusi pēc mēneša, situācija būtu citādāka. Pat ja dažas dienas vēlāk nāktu! Bet bija, kā bija, un savas kļūdas atzinām,» nopūšas Zane. Nu ir motivācija visu pedantiski izdarīt laikus, jo atkārtota pārkāpuma gadījumā soda nauda būšot desmit reižu lielāka. Agris smejas: «Man tantes atbrauc un piedāvā: «Mēs varētu lapiņas pagrābt!» Es saku: «Nu, nē, paldies, nevajag!»» Visam esot jānotiek ar līgumu un par visu ir jāmaksā. Žēl vien, ka no iedzīvotājiem prasa, lai viss tiktu paveikts bez mazākās kavēšanās, kamēr, piemēram, situācijā, kad ievērojami pārmaksāts pievienotās vērtības nodoklis, uz naudas atgūšanu jāgaida pusgads. Vai atkal — iepriekš teikts, ka nekādu problēmu ar alkohola tirgošanas licences iegūšanu nebūs, bet reāli uz to jāgaida mēnesis. Nedrīkstot Jāņu tuvumā ne alus kausu pārdot, nerunājot par to, ka banketā viesi pat dāvanā saņemtu vīna pudeli nedrīkst atvērt…

Protams, aktuāls ir arī nodokļu jautājums. «Vienmēr esam gribējuši saviem darbiniekiem godīgi maksāt labas algas, bet nodokļos aiziet nesamērīgi daudz naudas, tāpēc cieš arī darba ņēmēji. Runa nav par peļņu, tā kļuvusi otršķirīga — mums ir prieks, ka viss vispār strādā, ka varam algas samaksāt, bet par sevi domājam pēc tam! Mēs gribētu darbiniekiem dot vairāk, bet nav iespējas samaksāt tik, cik gribētu,» skaidro Bārbali.

Protams, izaicinājums nesen uzsāktajai uzņēmējdarbībai ir arī ievērojamais ceļa remonts posmā no Talsiem līdz Stendei. Tam sākoties, iestājies apjukums: kur gan palikuši visi klienti?! Tomēr Bārbali patur prātā, ka tās ir īslaicīgas neērtības, toties ieguvums būs sakārtots ceļš un veloceliņi.

«Viegli nav,» Bārbali apliecina,

kad runājam par to, kā klājas uzņēmējiem Latvijā. Kad gatavojušies sākt «Kuršu kroga» veidošanu, draugi ieteikuši plānotos ieguldījumus reizināt ar divi. Arī ar to nav bijis gana — nācies ieguldīt trīsreiz vairāk par plānoto! «Kad atvērām krogu, bijām laimīgi, ka ir lampas, ko pielikt, bet par kondicionieriem pat domāt nedrīkstējām! Trauku mazgājamās mašīnas sākumā nebija, paši traukus mazgājām…

Te viss vēl ir tik nepabeigts, jo gribam, lai ir pamatīgi un labi. Neko negribējām darīt pavirši, pa lēto un ātri, lai tikai būtu. To mēs nenožēlojam, tomēr jāsaka — zinājām, ka šis nav viegls bizness, bet — ka tas ir tik smags, to gan neapjautām. Darbs ar cilvēkiem nozīmē, ka esi ļoti atkarīgs no katra klienta apmierinātības līmeņa. Bet katram ir savs viedoklis, sava garšas izjūta… Kritika ir tā, kas palīdz augt, tāpēc katru kritisku piezīmi vērtējam, domājot, kā varam darīt labāk vai citādāk. Ar veselo saprātu ir skaidrs — nekad nebūs tā, ka pilnīgi visiem patīk un garšo, tomēr cenšamies strādāt tā, lai ir pēc iespējas mazāk neapmierinātu klientu,» apliecina Zane.

Šo mēnešu laikā esot nomainīti daži preču piegādātāji, priekšroku dodot vietējiem un tiem, kuri piedāvā augstākas kvalitātes produktus. «Ja mēs prasām lielāku cenu, tad gribam klientiem pretī dot kvalitatīvu produktu. Ja reiz esi atļāvies atbraukt un dāvināt sev īpašu ēdienreizi, tad lai tava maltīte ir garšīga un laba! Gribam, lai mūsu panākumu atslēga ir kvalitāte. Uzskatu, ka mūsu piedāvājums nav tik ikdienišķs — te tomēr ir tāda gardēžu ēdienkarte. Klienti to novērtē. Mums par lielu pārsteigumu jūras velšu zupa tiek ēsta biežāk nekā soļanka, lai gan pirmā ir daudz dārgāka,» stāsta Zane.

«Kuršu kroga» otrajā stāvā ir arī septiņi gaumīgi un pārdomāti iekārtoti viesnīcas numuriņi, no kuriem katrs veidots, radot asociācijas ar kādu aromātisku garšvielu. Vasarā viesnīcas pakalpojumus pārsvarā izmantojuši ārzemju tūristi, bet tagad — Talsu apkārtnes uzņēmēju ārzemju partneri, kas šai pusē ieradušies komandējumos, darījumu braucienos.

Bārbali neslēpj, ka uzskata — krogā un viesnīcā ieguldīto atpelnīt nav reāli, bez tam ieguldījumi jau vēl nav galā! «Tā mēs līdz tai atklāšanas ballei netiekam, jo tad vajag televizorus, tad vajag reklāmu uz jumta, un ballei nesanāk naudas! Ceram gada jubileju skaisti nosvinēt nākamā gada maijā,» viņi smejas.

Jā, jau šonedēļ plānots uz ēkas jumta izvietot lielus uzrakstus, kas vēstīs par krogu un viesnīcu, bet nākotnē tiem līdzās ir vēlme ieraudzīt arī vārdu «Beķereja». «Esam iesnieguši projektu par savas maizes ceptuvītes izveidi. Ja gūsim atbalstu, tas paātrinās mūsu ieceru piepildīšanos. Ja nāksies to īstenot pašu spēkiem, tad būs jāgaida vairāki gadi. Beķereja, mūsuprāt, ļoti labi papildinātu mūsu ceļmalas buķeti — cilvēki zinātu, ka te var iebraukt pēc karstas, smaržojošas maizes, ko var paņemt līdzi. Tā taču ir kā degviela — automašīnām ir benzīns, bet cilvēkam — maize. Mums gribētos cept ko īpaši gardu, kā dēļ būtu vērts «Kuršu krogā» iegriezties,» iztēlojas Zane.

Kad viņi ar Agri stāsta, ka, veidojot «Kuršu krogu», domājuši, kas uz Ventspils šosejas trūkst, «Talsu Vēstu» fotogrāfs Dainis Kārkluvalks smejas, ka trūkst iespējas ērti pagriezties tieši uz «Kuršu krogu»! Bārbali piekrīt, bet ir visai pārliecināti, ka intensīvās satiksmes dēļ šai ziņā situācija nemainīsies. «Tāpēc ceram, ka tie, kuri kaut reizi būs pacentušies līdz mums nonākt, sapratīs, ka ir vērts tos kliņģerus mest! Ideālas vietas jau nav. Mums it kā mīnuss ir tas, ka neatrodamies pilsētā. No otras puses — tas ir arī zināms pluss!» viņi vērtē. Tieši atrašanās šosejas malā ne tik tālā nākotnē pie «Kuršu kroga» ļaus izveidot arī elektromobiļu uzlādes staciju.

«Viss vēl ir attīstībā. Vēl čamdāmies. Pirmais gads droši vien ir, lai mācītos no savām un citu kļūdām,» Zane spriež. Tikmēr jāpiecieš, ka pašiem vairāk laika sanāk pavadīt ēkas pagrabstāvā, risinot saimnieciskus jautājumus un kārtojot dokumentāciju, virtuves gaisotni izbaudot vien tik, cik ir iespēja, kad Agri pavāri pieaicina kā ekspertu sāļo ēdienu jautājumos, bet Zani — jaunu sald­ēdienu piedāvājumu degustēšanā. Kāroto krogus gaisotni taču arī šo mēnešu laikā jau ir gadījies piedzīvot, piemēram, reizē, kad lielajā zālē ap 40 pedagogu dziedājuši gluži kā Dziesmu svētkos, pie apaļā galda bāra tuvumā viens pāris svinējis kāzu jubileju, uzklausot uzsaukumus «Rūgts!», bet mazajā zālē laiku pavadījusi palielāka kompānija ar daudziem bērniem. Tieši tāda omulība Bārbaliem ir pa prātam.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi uzņēmējdarbība

Komentāri