Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka Talsu novada pašvaldība plāno izveidot apļveida krustojumu K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā. Tomēr rodas jautājums, vai situācija pie Soda priedes nav daudz bīstamāka un otrs krustojums, kur jau ir izvietoti luksofori, jāizvirza kā prioritāte.

Iespējamais aplis

«Lai nonāktu līdz apļa izveidei K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā, jāizstrādā tehniskais projekts, kas prasīs gan laiku, gan arī finansiālu ieguldījumu. Pagaidām nav iespējams paredzēt precīzu termiņu apļa izveidei, bet jau no šīs nedēļas plānojam ieviest būtiskas izmaiņas ar esošajiem resursiem. No 22.00 līdz 7.00 tiks ieviests neregulējama krustojuma režīms (luksoforos degs dzeltenā gaisma). Šādā veidā novērsīsim situāciju, kad šoferim ilgstoši jāgaida pie sarkanās gaismas, lai gan tajā pašā laikā intensīva satiksme nenotiek,» stāsta Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze.

Pagaidām ieviests šāds risinājums, taču esot cerība, ka tuvākajā nākotnē krustojumā izdosies ierīkot rotācijas apli. «Tas ir būtiski tāpēc, ka pēc pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» pārcelšanās uz plašākām telpām rīta stundās un vēlā pēcpusdienā ir būtiski palielinājusies satiksmes intensitāte. Papildu slogu šim krustojumam uzliek arī fakts, ka bērnu un gājēju drošības dēļ pie tagadējās izglītības iestādes ēkas ieviesām vienvirziena satiksmi — ja agrāk no «Sprīdīša» varēja pārvietoties uz Laidzes un K. Mīlenbaha ielu, tagad satiksme iespējama tikai K. Mīlenbaha ielas virzienā,» skaidro pārvaldes vadītājs.

Krustojums pie Soda priedes

«Jautājums par apļveida satiksmes ieviešanu krustojumā pie Soda priedes ir komplicētāks, jo šeit jāņem vērā arī vēsturiskais aspekts — ja to rekonstruējam, vajadzīga brauktuves paplašināšana, bet turpat blakus atrodas Talsu «roka», Soda priede un Varoņu kapi.

Jāatzīmē, ka satiksmes un drošības uzlabošana K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā, kā arī krustojumā pie Soda priedes ir iekļauta Talsu novada attīstības programmā, tāpēc šie darbi ir pašvaldības dienaskārtībā. Krustojums pie Talsu veselības centra izvēlēts pirmais, jo apļveida satiksmes ieviešana prasīs salīdzinoši mazāku ieguldījumu, turklāt pagaidām nav jārisina vēsturiskais jautājums, kas saistās ar Talsu «roku», Soda priedi un Varoņu kapiem,» skaidro Ģ. Kalnbirze.

Par pēdējā uzskaitītajiem objektiem līdzīgi domā arī Talsu novada domes deputāts Vilnis Pūcītis («Vienotība»), kurš norāda, ka tie ir sensitīvi, tāpēc nepieciešams noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli, iespējams, arī Krievijas vēstniecības. «Lai nevienam nenodarītu pāri. Uzskatu, ka problēmu vajadzētu risināt reizē ar F. Blumbaha un Stendes ielu, jo arī tur nepieciešami uzlabojumi. Pagaidām punkts par attiecīgo krustojumu ievietots Investīciju plānā, kas paredz šādu rīcību. Protams, nevaru pateikt, kad tieši izmaiņas notiks. Ideju ar Ģirtu Kalnbirzi jau esam pārrunājuši, soļi zināmi, vienkārši jāsāk darīt. Šajā vasarā bija daudz citu paveicamu lietu. Priekšā ir rudens un ziema, jāsakrāj nauda projektam. Domāju, ka virzība notiks. Arī iedzīvotāji var daudz ietekmēt, vēršoties pie mums ar iesniegumiem; tas ir ļoti noteicoši,» aicina V. Pūcītis. Viņš sešas reizes uzsver, ka krustojums pie Soda priedes ir «izcili bīstams». «Es šad un tad pārdomāju, vai tur braukt. Dažreiz no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) virzienā uz centru braucu pa apvedceļu,» atzīst deputāts.

