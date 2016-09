Kuldīgas ielas svētkos Sabilē bija iespēja «aizceļot laikā» 19.09.2016

Sestdien, 10. septembrī, Sabilē norisinājās svētki par godu Kuldīgas ielai. Ceļojums pagātnē divu stundu garumā, pārvietojoties gan fiziski, gan domās.

«Lielais Kuldīgas ielas vakars var sākties! Esam te, jo šī iela vienmēr bijusi krustcelēs — viens ceļš ved uz Rīgu, otrs — uz Kuldīgu, trešais — sazin kur! Bet visi ved pagātnē, jo šīs arī aizgājušo laiku krustceles. Sāksim ceļojumu laikā ar kādu nesenu pagātnes brīdi,» klātesošos uzrunāja un cītīgi taurē pūta Sabiles vides gids Māris Lācis. Atgriešanās laikā tika panākta ar teksta un etīdes palīdzību. «Laikā, kad likvidējās mazās darbnīcas un kombināti, konservu rūpnīca palika viena pati, cilvēkiem trūka darba. Daudzi brauca strādāt uz Kandavas radiorūpnīcu. Jutu, ka vajag kaut ko darīt. Meklēju caur rajona izpildkomiteju, arī Rīgā; līdz sameklējām. Te, Kuldīgas ielā, stāvēja tukša ēka. Sazinājāmies ar uzņēmumu «Somdaris», satikos ar tā vadību. Direktore bija krieviete — pratu viņu pārliecināt, ka Sabilē darbaspēka netrūkst, lai atvērtu filiāli. Viņa teica, ka no Rīgas neviens nebrauks, lai gādāju vadītāju. Biju jau iztaustījis darba un organizatora spējas kolhoza bijušajai grāmatvedei Marijai Šteinbergai. Pierunāju viņu. Teicu, ka no padomes puses atbalsts būs. Davai, nāc un strādā! Pēc gada «Somdarī» darbs bija jau 240 cilvēkiem. To atvēra 1966. gadā, un, kad M. Šteinbergu ierakstīja Goda grāmatā, viņa pirmo reizi cilvēkiem zālē pateica, ka šī filiāle tika atvērta, pateicoties toreizējam priekšsēdētājam Arnoldam Dukātam,» stāstīja sabilnieks Guntis Feldbergs.

Mārtiņa Bērziņa laiks —

cilvēki devās uz nākamo apstāšanās vietu. 30., 40. gadi, kad M. Bērziņš bija Sabiles pārvaldnieks. «Pirmās ziņas par Sabiles ebrejiem ir no 19. gadsimta sākuma, kad te dzīvoja miesnieks Ābrams un kapracis Mozus. Gadsimta vidū ebreji jau bijuši 70% no iedzīvotāju skaita. 1881. gadā — divas trešdaļas. 1935. gadā Sabilē cilvēku skaits bijis 1817 un te dzīvoja 281 ebrejs. Vairums no viņiem bija pārtikas preču un apģērba veikalu īpašnieki, kā arī veica darījumus ar kokmateriāliem un liellopiem. Citi bija amatnieki, drēbnieki, apavu meistari, skārdnieki, arī zobārsts un ārsts. Latvieši ar ebrejiem sadzīvojuši draudzīgi,» vēsturi ieskicēja G. Feldbergs. «Sabilnieki pārsvarā informēti, kas ir Mārtiņš Bērziņš — bijušais Sabiles galva. Tas ir galvenais, ko visi zina. Arī to, ka viņš savā laikā bijis čigānu glābējs. Palikušas tikai vispārīgas frāzes. M. Bērziņš bija uzņēmīgs cilvēks, kuram piederēja vilnas fabrika, deva cilvēkiem darbu. Aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē. Viņš bijis ļoti kārtīgs, pedantisks, varbūt pat pārāk. Bijis arī liels sporta draugs. Savulaik Sabilē bija vairākas futbola komandas, Ēģiptē notikušas sacensības. M. Bērziņš sponsorēja sportistus tādā veidā, ka par katriem iesistajiem vārtiem uz laukuma uznesa kasti ar alu. Acīmredzot mači bijuši rezultatīvi un interesanti. Kad mierīgie un darbīgie laiki beidzās, sākās jukas. 1941. gadā nošāva visus Sabiles ebrejus — M. Bērziņš tajā laikā nebija pilsētas pārvaldnieks. Tie laiki bija šausmīgi, jo atlika tikai runāt citā valodā vai citādāk izskatīties, un biji vainīgs pie visām pasaules nelaimēm, un par to nošāva. 1943. gadā tika meklēti nākamie upuri. Nolēma iznīcināt čigānu tautības pārstāvjus. Visā Latvijā tas notika aktīvi un diezgan organizēti. Ir vairākas versijas, kā viss notika, bet visticamākā ir šī: pie M. Bērziņa atnāca vietējie pašdarbnieki (paši vācieši bijuši ar tīrām rokām), lai prasītu tehnisko palīdzību — bedres, transportu un citas lietas. Pilsētas galva atbildējis: «Vai jums ir rakstiska oficiāla pavēle?» Kad saņēma atbildi «nē», viņš lika pagaidīt, kamēr viss tiks kārtīgi noskaidrots un nokārtots. Lieta tika nobremzēta,» stāstīja M. Lācis. Viņš arī atklāja, ka laikā, kad valsts ierēdņi, amatpersonas un pilsētu pārvaldnieki tika arestēti vai izsūtīti, Mārtiņu Bērziņu neviens neaiztika. Viņš no­mira sirmā vecumā, 95 gados, savā gultā Laucienes pansionātā. «Viņš esot bijis izslavēts dziednieks, daudziem esot palīdzējis. Acīmredzot daudzi arī baidījušies. Par to ir vērts padomāt…» aicināja M. Lācis.

Nākamā apstāšanās vieta —

ielas galā, laukumā pirms Sabiles tilta. Tur iedzīvotāji klausījās stāstus par to, kā iela izskatījusies pavisam senā pagātnē. Kādas ēkas un piebūves te bijušas, kādas bodes vai iestādes darbojušās. Turpat bija izveidota arī ielas karte, kur katrs varēja pievienot kādu informāciju par to, kas un kurā mājā dzīvojis vai strādājis un citiem, iespējams, nav zināms.

Aizraujošs mirklis, kad klātesošajiem bija iespēja minēt dažādu senatnīgu sadzīves priekšmetu nosaukumus un to, kam tie paredzēti. Tur izpaudās vietējo fantāzijas lidojumi, vairākus objektus pielāgojot mūsdienu prasībām un vajadzībām, piemēram, negantu kaķu vai dzīvesbiedru savaldīšanai.

Pēc tam gids M. Lācis sniedza vairāk informācijas par Kārļa Ulmaņa stādīto ozolu tilta otrā pusē (izrādās, viņa vizītes teiktās runas dēļ Sabilē tika ierīkots Vīna kalns) un veco ļaužu pansionātu, kur agrāk atradās pilsētas pārvalde. Iestājoties vakara krēslai, cilvēkus jau sagaidīja oriģināls kino uz vienas no Sabiles tilta margām — ar mirkļiem no pilsētas vēstures. Pa to laiku Kuldīgas iela tika izgaismota ar svecēm, radot romantisku un idillisku izjūtu.

«Šādi ielu pasākumi ir nepieciešami, jo katram ir, ko teikt — tādi fakti, kas nav minēti nevienā grāmatā vai dokumentā. Tas nav tikai izklaides pasākums, bet iespēja dalīties ar mūsu atmiņām un zināšanām,» teica M. Lācis.

