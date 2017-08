Ķūļciema pagasta pārvaldniece atkāpjas no amata 02.08.2017

Ceturtdien, 27. jūlijā, Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi lēma par Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītājas Ingas Kadiķes-Skadiņas atbrīvošanu no amata.

«Vēstule no iedzīvotājiem ar sūdzībām ar aptuveni 60 cilvēku parakstiem par pārvaldes vadītāju pašvaldībā iesniegta jau iepriekšējā sasaukuma beigu periodā, kam nav bijusi tālāka virzība,» informē Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols. Balstoties uz to, jaunā domes vadība sasaukusi iedzīvotāju sapulci Ķūļciemā, kur izskanējusi liela neapmierinātība ar pārvaldnieces darbu. «Tas bija kā signāls, ka turpināt darbu būs apgrūtinoši, tāpēc pārvaldniece pati pieņēma lēmumu atkāpties no amata,» piebilst D. Karols.

Domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis teic, ka galvenais faktors, kas izskanējis sapulcē, — komunikācijas un sadarbības problēmas. Un ne tikai ar iedzīvotājiem, bet arī pārējiem pārvaldes darbiniekiem.

Uz pagaidu laiku I. Kadiķes-Skadiņas pienākumus pildīs Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs. Visdrīzāk uz amata vietu tiks izsludināts konkurss, bet tiek pieļauta doma veikt pagastu teritoriju pārvaldības reorganizāciju.

«Veiksim uzraudzību un pārvērtēsim arī citu pagastu un pilsētu pārvaldnieku atbilstību un darba kvalitāti. Protams, ir ļoti labi pārvaldnieku piemēri, bet, manā skatījumā, dažās teritorijās ir izveidotas mazas karalistes,» vērtē E. Zelderis. Šī gada laikā plānots mainīt pārvaldnieku tiesības un kārtību pašiem veikt iepirkumus, jo nereti šajos procesos zūd caurspīdīgums, ko jaunā domes vadība grib mainīt. «Nepieciešams veicināt godīgu uzņēmēju konkurenci,» uzskata domes priekšsēdētājs.

