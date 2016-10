«Kritiskajam punktam esam pāri» 19.10.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

15. augustā pēc vasaras pārtraukuma darbu atsāka zivju pārstrādes uzņēmums «Līcis 93» Kolkā. Kāda pašlaik ir situācija zivju pārstrādē un produkcijas realizācijā, kopš Krievijas noteiktā aizlieguma tās teritorijā ievest pārtikas produktus no Eiropas Savienības valstīm, sarunājos ar Kolkas ceha vadītāju Regīnu Rūmnieci.

Sarunas sākumā viņa atzīst, ka priecājas, ka īpašniekiem izdevās saglabāt ražotni Kolkā. Samazinātā produkcijas apjoma dēļ klusums joprojām valda uzņēmuma Ģipkas cehā. Esam rakstījuši: laikā, kad viens no lielākajiem produkcijas noieta tirgiem uzņēmumam bija Krievijā, Ģipkas cehā strādāja ap 200 cilvēku, bet Kolkā — 400 un vairāk. «Ir pagājuši divi gadi, kopš zivju pārstrādātājiem ir ciet Krievijas tirgus. Tikai tagad varam teikt, ka kritiskajam punktam esam pāri. Šos gadus saspringts laiks bija ne tikai mums, bet katram darbiniekam. Valdīja neziņa — būs vai nebūs darba! Joprojām meklējam jaunus tirgus. Mūsu ražotajām šprotēm ir atrasti jauni noieta tirgi, lai gan tas ir grūts un smags darbs tur ieiet. Piemēram, Ķīnas tirgus. Uzņēmums saņēmis visas nepieciešamās atļaujas produkcijas eksportam uz šo valsti, bet šī iespēja joprojām nav pilnvērtīgi izmantota. Paies pietiekami ilgs laiks, kamēr ķīnieši šprotes iepazīs. Šajā valstī atšķirībā no Krievijas šis produkts nekad nav bijis populārs,» teic R. Rūmniece.

Rūpnīcai ir pietiekama jauda, lai ražotu vairāk, nekā tas notiek tagad. Ceha vadītāja turpina: «Lai šodien pateiktu, ka varētu palaist arī Ģipkas cehu, būtu ilgi jādomā, jo nav cilvēku. Darbinieki nesēdēs un negaidīs, kad būs darbs. Ja kādreiz bija rezerves saraksts, no kura vajadzības gadījumā potenciālos darbiniekus uzrunāt, tagad man tie ir jāmeklē. Kolkā iedzīvotāju vairs nav tik daudz. Kad gada vēsākajos mēnešos izej uz ielas, redzi, ka tās ir tukšas,» saka uzņēmuma pārstāve. Viņa neslēpj, ka pašlaik uzņēmumā domā, kā darbiniekus noturēt gada siltākajos mēnešos. «Vasarā zivīm nav tik laba kvalitāte. Domājam, kā to nodrošināt, lai cilvēki arī vasarā strādātu,» teic ceha vadītāja. Uzņēmumā ir trīs lielas saldētavas, kurās var uzglabāt 300 tonnas svaigo zivju, un tās izmantot brīžos, kad nav iespējams dabūt svaigu izejmateriālu.

Pašlaik cehā strādā viena maiņa. Darbs sākas agri no rīta un beidzas pēcpusdienā. Komanda nokomplektēta un jaunus darbiniekus uzņēmums pagaidām nemeklē. Zivju pārstrādē strādā kolcenieki, bet lielākā daļa ir braucēji no Dundagas novada, Talsiem un Valdemārpils. Atzinīgus vārdus viņa saka par tiem, kuri cehā strādā vairākus gadus. Bez šo cilvēku darba ražošana nebūtu iespējama. «Priecājos, ka mums ir ļoti laba laboratorijas vadītāja Inta, kura bijusi klāt brīžos, kad uzņēmumā ir kādas pārbaudes vai ierodas komisija. Lai cik grūti nav klājies, esam vienots kolektīvs. Tas ir spēks, kas mūs satur,» uzskata Regīna.

Uzņēmumā ieviesti arī jauninājumi. Pirms gada uzstādīta līnija, kurā var saražot ceptas brētliņas tomātu mērcē. Tā kā šis produkts bija domāts Krievijas tirgum, līnija joprojām nav palaista. Darboties sākusi kārbiņu ražošanas iekārta, kura var saražot 160 un 120 gramu ietilpības taru.

Dienā, kad uzņēmumā viesojās «Talsu Vēstis», strādnieki šprotes gatavoja Ukrainas un Uzbekistānas tirgum. Regīna neslēpj, ka noieta tirgus ir arī Rietumvalstīs, uz kurām šprotes sūta stikla tarā. Šonedēļ uzņēmuma pārstāvji piedalīsies pārtikas izstādē Francijā, kurā izrādīs sagatavotās produkcijas paraugus. «Ļoti gaidām viņus atpakaļ, jo no šīs izstādes būs atkarīgs arī mūsu tālākais tirgus,» pauž R. Rūmniece.

Uz Krievijas tirgu uzņēmums lielas cerības vairs neliek. Septembrī Krievijā notika pārtikas izstāde, kurā «Līcis 93» ar savu produkciju nepiedalījās, lai gan gadu no gada tur iegūtas godalgotas vietas, saņemtas zelta un sudraba medaļas. Taču uzņēmuma pārstāvji izstādi apmeklēja, lai runātu par produkcijas realizāciju uz citām valstīm. Arī šajā reizē saņemti pozitīvi signāli par turpmāko sadarbību. Jautāju Regīnai par šprotu patēriņu Latvijas tirgū. Viņa atzīst, ka Kolkā ražotās šprotes nopērkamas zem zīmola «Gamma». To daudzi nezinot, tāpēc veikalā meklē, kuras tad ir Kolkā ražotās šprotes. Taču, ja palasa etiķeti, tajā norādīts, ka produkts ražots mūsu pusē. Šprotes Latvijā cilvēki joprojām ir iecienījuši.

Raugoties tuvākā nākotnē, Regīna teic, ka skats ir pozitīvs. «Jāstrādā. Kolkas cehā ir daudz iespēju: var izveidot vēl vienu maiņu, ražot brētliņas tomātu mērcē. Ir dažādas iespējas, ko var paveikt, bet būs cita problēma — cilvēku trūkums. Neuzskatu, ka Dundagas prioritātei tagad ir jābūt mežiem vai jūrai. Jādomā par cilvēkiem. Nav nozīmes plānot un atjaunot lietas, ja nebūs, kas tās izmanto,» sarunas noslēgumā uz pārdomām vietējo pašvaldību aicina R. Rūmniece.

Pievienotie attēli

Komentāri