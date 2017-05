Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris spēlēja uz Dailes teātra skatuves 28.04.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

22. un 23. aprīlī Rīgā, Dailes teātrī, 11 reģionu skatēs visaugstāk novērtētie iestudējumi sacentās par titulu «Gada izrāde 2016». Finālistu vidū bija arī Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris, kas saņēma diplomu par pārliecinošu aktieru ansambļa sniegumu Aleksandra Vampilova lugā «Vasaras rītā», bet diplomu par spilgtu aktiera darbu saņēma Ingus Stauģis.

Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta mājaslapā vēstīts, ka pērn Latvijā darbojās 425 amatierteātra kolektīvi, un nonākt starp 11 kolektīviem, kurus žūrija novērtējusi kā labākos, nav nieka sasniegums! «Talsu Vēstīm» bija iespēja pavadīt Talsu aktierus nozīmīgajā braucienā, dzirdēt viņu sarunas, būt klāt pat brīdī, kad mirkli pirms izrādes dalībnieki un režisore Jolanta Skujeniece saliek kopā rokas. Dailes teātra mazajā zālē vērojot izrādi no pirmās rindas, uz skatuves notiekošais bija gluži vai ar roku aizsniedzams. Skatītāju pilnā zāle veidoja atsaucīgu publiku, kas lugas norisēm dzīvo līdzi ar smiekliem un asarām. Redzējām arī, kā dekorācijas ierastām kustībām pārtop ērti transportējamās vienībās. Piedzīvojām kopīgu mājupceļu, kurā izskanēja gan nopietnas runas, gan joki par to, kā uz skatuves klājies.

Pretendentus uz titulu «Gada izrāde 2016» vērtēja teātra kritiķes Anna Andersone, Mārīte Gulbe, Dita Jonīte, Ieva Rodiņa un režisors Arnis Ozols. Pirmdienas pēcpusdienā kļuva zināms žūrijas vērtējums — par Gada izrādi atzīts Oskara Vailda lugas «Cik svarīgi būt nopietnam» iestudējums Ogres Tautas teātra izpildījumā. Šī kolektīva režisors Jānis Kaijaks saņēmis arī Gada režisora titulu.

«Ir laba izjūta,»

otrdienas rītā sacīja Jolanta Skujeniece. Ņemot vērā, ka Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris piedzīvojis debiju Latvijas mēroga skates finālā, rezultāts vērtējams kā ļoti labs. Sevišķi gandarīts var justies Ingus Stauģis, kura veikums Šamanova lomā iepriekš tika pamanīts novada skatē, ļaujot tikt pie labākā aktiera goda. Novada un Kurzemes reģiona skatēs tika izcelts arī Kristīnes Šulces, Andžeja Beļeviča un Inetas Boguševas sniegums.

Iespēja kāpt uz Dailes teātra skatuves, protams, visam kolektīvam esot liels gandarījums un prieks, jo tāda iespēja nerodas katru dienu, un, kas zina, vai radīsies vēlreiz. Talsenieki turklāt varējuši izmantot ģērbtuvi, kurā grimējas tādas teātra un kino leģendas kā Olga Dreģe un Ilze Vazdika.

Vairākus kolektīva aktierus režisore mudinājusi domāt par to, kam viņi šo izrādi veltīs, bet pati Jolanta to veltījusi savam tētim, kurš visu mūžu strādājis ar amatierteātriem un arī meitu ievirzījis režijā.

Tikt to kolektīvu vidū, kuri pretendē uz «Gada izrādes» godu, gan nav bijis J. Skujenieces mērķis. «Esmu pieradusi, ka man ļoti reti nāk lieli panākumi — nav tā, ka man tie ik pa laikam iekristu rokās! Tas, ka esmu prasīga pret materiālu, ar ko strādāju, gan ir fakts. Tagad, kad latiņa ir pacelta tik augstu, grūtākais ir izvēlēties nākamo repertuāru, ko iestudēt. Kas nav tādā pašā līmenī, tas liekas pliekans! Ir svarīgi strādāt ar labu dramaturģiju. Nezinu, kā lai to iestāstu pārējiem režisoriem… Diemžēl ļoti daudz amatierteātru kolektīvu režisoru izvēlas dramaturģiju, ko nemaz nevarētu šajā vārdā saukt! Nespēju pieņemt apgalvojumu, ka tas ir līmenis, kāds vajadzīgs skatītājam! Nedrīkst skatītāju novērtēt par zemu!» atgādina Jolanta. Citādi ir daļa publikas, kas uzskata, ka amatierteātru snieguma vērošanai vispār nav vērts tērēt laiku.

J. Skujeniecei kā amatierteātru apvienības vadītājai Talsu novadā žēl, ka tikai retais režisors izmanto iespēju bez maksas noskatīties izrādes, kuras atzītas par labākajām, jo tādējādi iegūto varot salīdzināt gluži vai ar vienu augstskolas mācību gadu. «Neviens jau tur nav īpaši citādāks! Tev kā režisoram tikai atliek salikt pareizos punktus uz «i» katram aktierim! Protams, ir atsevišķi talanti, kuri var spēlēt gan komiskas lomas, gan traģēdijas, bet pārējie tādi nav, tomēr jāatrod katram piemērota loma, un izrāde aiziet,» pieredzējusi J. Skujeniece. Nevarot arī teikt, ka nav piemērotu lugu. Drīzāk — nav patikas pietiekami meklēt!

Ceļš uz lugas «Vasaras rītā» iestudēšanu bijis garāks, nekā varētu iedomāties. Izrādās, J. Skujeniece tās iestudējumu redzējusi jau skolas laikā, bet nesen uzņemtā filma atsaukusi atmiņā pazīstamo sižetu, liekot vēlēties izveidot savu versiju, lai gan nav dzirdēts, ka cits Latvijas amatierteātris pie šī materiāla būtu ķēries. Nevarot teikt arī, ka iestudēšanas process bijis viegls, un tikai daļa kolektīva materiālu atsaucīgi pieņēmusi, tomēr augļi nav izpalikuši. Īpašs gandarījums esot par Kristīni Šulci un Evu Tauriņu — abām «Vasaras rītā» bija pirmās lielās lomas, un abas sev uzticēto darbu paveica teicami. «Uzskatu, ka ikviens bija perfekts savā tēlā. Ja tā nebūtu, tad mēs nebūtu nonākuši uz Dailes teātra skatuves!» apliecina režisore.

Viņa gan apzinās, ka regulāri šādus panākumus gūt visdrīzāk neizdosies, un neslēpj, ka pēc intensīvā darba cēliena kolektīvam nešķiet būtiski, kādu rezultātu izdosies iegūt drīzajā šī gada skatē. Uz nākamā gada skati gan varētu atkal atrotīt piedurknes, un J. Skujeniecei jau ir šis tas interesants padomā. Nav iemesla laist latiņu zemāk — kā nekā, Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris tuvojas savai 60. pastāvēšanas jubilejai.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri