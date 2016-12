«Krievijā sabiedrības uzticība pazeminās visam, tai skaitā baznīcai, bet ne prezidentam.» Kā informatīvajā telpā lasītājam atpazīt melus no patiesības? 02.12.2016

Monta Bērziņa

berzinamonta@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

«Mūsu atbildības joma, pētot informācijas vidi, notiekošo tajā, radīt metodoloģiju gan NATO, gan NATO valstīm, kādā veidā tikt galā ar dažāda veida problēmām informācijas vidē, primāri — ar propagandu un tās radītiem efektiem. Pētām to, kas tagad notiek pasaulē, kamdēļ, kā tas notiek, kādi ir mērķi, ietekme, ko publiskajā telpā mēģina panākt ar dažādu ziņu palīdzību,» reģionālo mediju žurnālistus Rīgā Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā rīkotajā mediju dienā informēja NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktors Jānis Sārts.

— Esam NATO sastāvdaļa,

bet ne militāro komandu ķēdē. Mūs vada valstis, kas izveidojušas šo centru, — tās ir 11 (trīs Baltijas valstis, Polija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Francija, Anglija, Somija, Zviedrija, Čehija; divas (Slovākija un Kanāda) ir iestāšanās procesā.

Mūsu uzdevums NATO sistēmā: vākt zināšanas un ieteikt metodes. Eiropas Savienības Ārējā dienestā ir cilvēku grupa, kas rada produktu, kas iezīmē visu, ko Krievija mums ir melojusi.

Diezgan aktīvi pētām virtuālo vidi, bijuši pētījumi par «troļļiem» (par «interneta troļļiem» dēvē cilvēkus, kuriem maksā par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu. Ir veselas «troļļu fabrikas», kas ar to vien nodarbojas), skatāmies uz robotizēto tīklu aktivizēšanos sociālajos medijos, kas ir pēdējā laika tendence, arī cita veida analīze ir mūsu darbības lokā.

Krievija — viens no izpētes objektiem

Ko nozīmē konflikts vai krīze? Tas ir mēģinājums panākt mainīt otras puses uzvedības modeli sev vēlamā virzienā, parasti ar brutālu spēku. Viens no vēsturiski lielākajiem stratēģiskajiem komunikatoriem bija Čingishans: viņa karagājieni uz Centrālāziju — pirmo pilsētu viņš ieņēma. Tos, kas pretojās, viņš nogalināja, tādēļ pārējās pilsētas bez cīņas atvēra vārtus. Brutāls spēks ir veids, kā ietekmēt uzvedības modeli. Mūsdienās tas panākams daudz rafinētāk, jo mēs daudz labāk saprotam cilvēkus, viņu motivāciju, izjūtas, kā sabiedrība mijiedarbojas savā starpā. Vairs nepastāv robežu. Mēs varam sazināties ar internetu, valodu pielāgot. Kultūras atšķirību barjeras vairs nav tādas kā iepriekš.

Tagad arvien vairāk redzam, nedomāju tikai Krieviju, kas ir viens no mūsu izpētes pamata objektiem, bet arī teroristus, kā «Daesh», kas mēģina izmantot virkni instrumentu, lai panāktu uzvedības modeļa maiņu. Ne vienmēr vajag izmantot militāru spēku vai draudēt. Savā ziņā ļoti izteikts ir terorisms, kā tas darbojas, jo, lai cik briesmīgi šie uzbrukumi nebūtu, lielām valstīm, nācijām tas nav drošības apdraudējums. Individuāli tas ir satraucoši: viņi rada psiholoģisko izjūtu, ka neesi drošībā. Un no tā seko virkne uzvedības modeļu maiņas. Turklāt, ja paskatāmies uz demokrātisku sabiedrību, mums ir vieglāk, jo ir pārstāvniecība. Ar regularitāti balsojam par nākamo Saeimas deputātu grupu, ir mijiedarbība. Ja izmanto dažādus instrumentus, var panākt efektu bez militāras iejaukšanās. Demokrātiskā procesā tas ir iespējams, jo ir dziļākas problēmas, zināma krīze demokrātiskajā procesā (Latvijā sakām: neuzticamies valdībai), tā ir globāla parādība, arī Eiropā un ASV.

Ja no ārpuses kāds mēģina ietekmēt sabiedrību,

kā ieroci izmanto uzticības krīzi, tad ir vēl vieglāk. To mēs redzam dažādos veidos, kas notiek informācijas telpā, ne tikai pie mums, arī citās Baltijas valstīs, Somijā, Zviedrijā, Slovākijā, Čehijā, Vācijā, Nīderlandē. Šajās valstīs, kā mēs uzskatām, Krievijas ietekmes operācijas tiek realizētas.

Ziņu nodod tad, kad mēs runājam, bet, domājot par cilvēku mijiedarbību, kā mēs uztveram pasauli, jebkas nodod ziņu — kādā tonī runā, kā cilvēks izskatās, ko dara, ko nedara —, tas viss rada priekšstatu. Bieži vien vislabākais veids, kā to atpazīt (diemžēl mūsu politiķi visai bieži iekrīt), — cilvēks saka vienu, bet dara citu. Tas ir klasisks veids, kā raidīt ziņu, ka tev nevar uzticēties. Mēs runājam par to, ka notiek kaut kāda ietekme uz sabiedrību, mums jāskatās ne tikai tas, kas tradicionāli ir pateikts vai medijos uzrakstīts, bet kompleksā jāvērtē vide.

Nesen bija divi gadījumi, kas vairāk bija ziņas, nevis militāra loģika, — raķešu izvietošana Kaļiņingradā, turklāt tā, ka raķete atradās uz kuģa klāja redzamā veidā laikā, kad ir zināms, ka amerikāņu satelīti tajā laikā ir virs šīs vietas. Otrs piemērs — uz Sīriju devās bāzes avionesējs kuģis «Admirālis Kuzņecovs» ar milzīgiem dūmiem cauri Lamanša jūras šaurumam (1,6 kilometru attālumā no Lielbritānijas piekrastes — M. B.). No ģeogrāfijas zinām, ir daudz citu veidu, kā tur nokļūt, bet viņi panāca, ka šādā veidā visi par to runāja, it īpaši Rietumu prese — angļu, franču. Militārās jēgas nekādas. Jāsaprot, ka visas šīs lietas ir kopsakarība, lai radītu kaut kādu efektu. Protams, katrā vietā mēģina panākt ko citu. Jautājums arī, par ko mēs runājam, — par Krieviju vai «Daesh».

Ja raksturo Krievijas taktiku,

pamatuzsvars: viņi mēģina graut vērtību sistēmu. Ja vēlas sašķelt vidi, rada neticību vērtībām, identitātei, tad sabiedrība ir ļoti viegli ievainojama. Otrs, migrācija, sociālā nevienlīdzība, korupcija —, tās visas ir reālas problēmas dažādās valstīs, dažādos līmeņos.

Kāpēc viņiem tā ir efektīva metode? Jo tā ir reāla problēma sabiedrībā, piemēram, minoritātes Latvijā. Tā vietā, lai process ietu savu gaitu, beigās rodot savstarpēji pieņemamu risinājumu, protams, ne uzreiz, bet ilgākā laika periodā, viņi tam virsū uzliek savu propagandas mašinēriju, kur ietilpst viņu mediji, nevalstiskās organizācijas, kas saņem finansējumu no Krievijas, viņi mēģina ietekmēt šo diskursu, lai process nenonāktu līdz vienojošam efektam, bet saglabātos šķelšanās. Vācijā viņi izmanto bēgļu tēmu. Problēma ir, varētu teikt, slikti politiskie lēmumi, bet tā vietā, lai būtu debates, tiek uzlikta šī mašinērija, un panākts efekts.

Ļoti grūti atšķirt, kurā mirklī tās ir leģitīmas debates un kurā brīdī kāds mēģina ekspluatēt, — tas ir sarežģītākais. Nevis grūti pamanīt, bet visai sabiedrībai likt saprast un nodalīt, kur ir viena daļa, kur otra.

Kā metode tiek izmantota informatīvās «miglas» radīšana, tās ietvaros maksimāli daudz izmanto dažādas konspirāciju teorijas. Pamata doma ir radīt šaubas par visu, un tajā brīdī mēs apstājamies, mums zūd orientieru sistēma. Ja sabiedrībai kādā īsākā brīdī pazūd šī sistēma, no izteikti militāra viedokļa, tas ir brīdis, kurā var eksperimentēt. Kā zinām, politisko iniciatīvu var uzņemties, bet, ja nav sabiedrības atbalsta?

Kad tika notriekta Malaizijas lidmašīna,

fakti liecina, ka ar krievu ražotu raķeti. Normāli tiktu uzskatīts, ka valsts, kas to izdarījusi, sagatavotu pilnīgi citu vēstījumu, savu versija. Tā vietā tika izmantoti apmēram 20 dažādi stāsti, pat tāds, ka lidmašīnā bijis pilns ar līķiem vai ka to speciāli notriekuši ukraiņi, lai varētu šādu skandālu sarīkot. Stāsti bija pretrunīgi. Tas pats Krievijas televīzijas kanāls citā raidījumā stāstīja, ka notriektā lidmašīna bijusi ļoti līdzīga Krievijas prezidenta lidmašīnai. Galvenais nebija, ka tam visam jātic, bet gan dezorientēt.

Mūsu pētījumi liecina, ka lielās informācijas operācijas tiek centralizēti vadītas no «augšas». To esam secinājuši ar dažādu pētījumu metožu palīdzību. Tamdēļ ir tradicionālie mediji, kur redzam, ka kaut kas notiek, taču ir jāskatās arī sociālie mediji, jāskatās, kā nevalstiskās organizācijas, kas ir Kremļa kontrolētas, savstarpēji sadarbojas, lai panāktu nepieciešamo efektu. Mums jāsa­prot, ka tas nav tikai par Dmitrija Kisiļeva šovu, Vladimira Solovjova šovu, kas ir labāk atpazīstami, bet, ka tas ir flagmanis, ko mēs visvairāk redzam, zem tā ir vesela virkne citu darbību, kas ir domātas, lai atbalstītu šo stāstu dažādos veidos un formās un uzrunātu auditorijas no dažādiem rakursiem.

Kā parastajam lasītājam atšķirt melus no patiesības?

Vispirms lasītājam vai klausītājam jāsaprot, ka informācijas karš notiek, un tas ir pirmais, kas jāņem vērā un jāvērtē. Tur nav tikai cilvēki, kas pauž viedokļus, tur ir lieli spēlētāji, kas mērķtiecīgi ar dažādu instrumentu palīdzību mēģina panākt zināmu efektu. Tas ir vissvarīgākais sākuma punkts, no kura skatīties uz piedāvāto informācijas telpā. Otrs, spēja paļauties uz avotiem un pašam pārbaudīt pamata svarīgākās lietas, kas rada priekšstatu par informāciju. Interesanti, ka liela daļa Latvijas sabiedrības tā neuztvertu, bet — pamattēze: Latvijas amatpersonas maksimāli par šādām lietām cenšas nemelot. Krievijas amatpersonām tā ir pat speciāla taktika. Vladimirs Putins teica, ka Krimā nav Krievijas karavīru, bet pēc gada paziņoja, ka viņš to visu vadījis, vai par Sīriju pirms operācijas: mēs tur neko nedarīsim, bet pēc tam paziņoja — esmu tur nosūtījis spēkus.

Trešā lieta, cilvēkam pašam jāspēj vērtēt. Lielākais propagandas ienaidnieks ir gudrība un prāts. Uz to jāmēģina koncentrēties, pārdomāt, tās nav lielākās receptes, jo, tikko kāds ieiet virtuālajā vidē, tur ir paradokss — tik daudz informācijas un tik daudz šķietamu faktu, ka cilvēks «ieslēdzas informācijas burbulī» un nevienu faktu vairs neuztver, kā tikai to, kas viņu uzrunā atbilstoši viņa priekšstatu sistēmai par patiesību. Paradokss: cilvēki teic, ka savā ziņā dzīvojam postfaktu sabiedrībā, kurā esam radījuši sistēmu, kur informācija ir pieejama, bet tā radījusi pretēju efektu. Informācijas kakofonija novedusi pie tā, ka cilvēkiem pieejami tik daudz faktu un viņiem ir ļoti izsvērts viedoklis, bet viņi iet vieglāko ceļu un paņem vienu atziņu, bet tāpēc medijiem tas nav cilvēkam jāpadara komfortablāk. Ja, piemēram, tvnet.lv tiek ielikts stāsts un ja tas ir tāds, kas ir pirmajā pozīcijā, saturiski tās var izrādīties muļķības un nav svarīgas, jo uzmanības apjoms, ko cilvēks velta tam, kas viņu tieši neinteresē, ir īss. Viņš nošausminās, emocijas paliek atmiņā, un viņš izvēlas nākamo virsrakstu. Taču tēmas emocionālā izjūta paliek atmiņā. Tā var viegli manipulēt. Mēs sakām, ka mediji un informācijas telpa šobrīd kļuvusi par karazonu. Var saprast interneta portālu lietotāju skaita palielināšanas vajadzību, reklāmas laukumu pārdošanas nepieciešamību, bet sekas ir tādas — ko mēs atļaujamies saukt par žurnālistiku? Tas tagad ir pārāk neregulēts jautājums. Tam ir jābūt nevis ārējam lēmumam, kā to regulēt, bet jānāk no pašu vidus.

Ārpus visām propagandām mēs sakām, ka dzīvojam informācijas laikmetā, bet tas ir diezgan slikti cilvēkam pašam un viņa konkurētspējai, spējai būt veiksmīgam darba tirgū, salīdzinot ar tiem, kas to spēj. Tas ir ilgtermiņa efekts. Mēs arvien vairāk dzīvosim informatīvā vidē, un jau no skolas pirmajām klasēm jāsāk mācīt bērnus, jauniešus orientēties tajā vidē. Tas ir pamata zināšanu līmenis. Izglītības sistēmai ir jāsāk adaptēties tajās realitātēs, kādas mums ir apkārt.

Ir interesanta kustība, tā saucamie «elfi»,

kas cīnās pret «troļļiem» sociālajos medijos. «Elfu», kuru darbība nav apmaksāta. Tās ir entuziastu grupas, kas aktīvi mēģina konfrontēt «troļļu armiju». Ir tā saucamie parodiju raidījumi, kas parodē propagandas stilu. Šogad ir pētījums par humoru kā metodi, lai cīnītos pret propagandu, kas ir ļoti spēcīgs instruments.

Mēs kā institūcija maksimāli mēģinām izmantot tikai publiskās telpas informāciju, jo varam ar to viegli operēt. Postfaktu sabiedrībā lielai daļai racionālais spriedums vairs nav būtisks, svarīga ir emocionālā korelācija, un šie blēņu stāsti uzrunā emocionāli, biedēšana ir efektīva.

Skatoties uz to, kā Krievija izmanto informācijas telpu, šī valsts ir iedzinusi sevi stūrī, viņi ir kā spitālīgie starptautiskajās attiecībās. Ir taktiskie efekti, bet stratēģiskā problēma tikai padziļinās. Man nav īsti skaidrs, cik lielā mērā Krievija tic tam, ko viņi paši saka. It kā racionāli cilvēki un pasaules analīzē ir racionāli viedokļi, bet ir zināma problēma, īpaši, ja esi piramīdas augšā ilgstošu laiku. Ir iespējams, ka viņi tic tam, ko paši saka: ka Rietumi grib viņus sagraut. Muļķības! Rietumi, tiklīdz būtu kaut kāda iespēja, taisītu biznesu.

Interneta portālos lasām par agresiju un draudiem, cik liela iespēja, ka var notikt tiešais kontakts. Racionāla grauda, kāpēc viņiem to darīt, nav, neredzu to. Mēs neesam stratēģiski interesanti, un ieguvumi būtu minimāli. Vienīgais racionālais iemesls militārā jomā: ja viņi to izdara un viņiem veicas sagrābt šo teritoriju un NATO un Eiropas Savienība neatbild, tad NATO un Eiropas Savienība sabrūk. Tas Krievijai varētu būt pietiekami pievilcīgs rezultāts, bet, lai to darītu, riski ir pārāk lieli, jo abas puses ir kodolvaras. Ja Krievijas iekšienē vadošajai elitei liekas, ka viņiem jebkurā gadījumā draud fiziskas briesmas, tie ir kaut kādi zināmi riski, bet, nedomāju, tagad. Ir mazs mirklis, kad redzu, kā tas var notikt, taču tas ir ļoti maz ticams. Mēs varam teikt, ka Eiropas Savienībā ir stagnācija, bet Krievija daudz vairāk no šīs ažiotāžas zaudē, racionālu ieguvumu nav. Viņi ir iemanevrējuši šajā pozīcijā, un saprotu, ka viņiem pat nav izejas.

Krievijas televīzijas kanāli,

kādā veidā viņi uzrunā sabiedrību, retoriku sakāpina — «atomkarš», «trešais pasaules karš» —, tās ir normālas tēmas. Ja sociāli viss iet uz leju, sabiedrības ienākumu līmenis samazinās, domāju, ka to nevar attaisnot. Tās ir tādas kā lamatas, kur viņi nokļuvuši, un mums nav izdevīgi, ka viņi tajās atrodas. Krievijā sabiedrības uzticība pazeminās visam, tai skaitā baznīcai, bet ne prezidentam. Tas ir cilvēku psiholoģiskais stāvoklis: ja tev ir ļoti slikti, svarīgi kaut kam pieķerties, kas dod pašvērtības izjūtu. Tas, ka Krievija ir liela, no kuras visi baidās, ir salmiņš, pie kura ļoti daudzi turas. Mūsu pētījuma secinājums, ka cilvēki problēmas uztver nevis racionāli, bet emocionāli.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi politika

Komentāri