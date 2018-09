Krāsainie un skanīgie pirmās skolas dienas svētki Radošajā sētā 10.09.2018

Pirmdienas, 3. septembra, pēcpusdienā Talsu tautas nama Radošo sētu pieskandināja jautras bērnu un jauniešu čalas un smiekli. Tur ar atraktīvām spēlēm, radošu improvizācijas teātra izrādi un vienu no šīs vasaras Latvijas populārākajām alternatīvā roka grupām «Sudden Lights» tika svinēti pirmās skolas dienas svētki.

Zinību dienas sākumu

Radošajā sētā ieskandināja Talsu mūzikas skolas svinīgais jaunā mācību gada atklāšanas pasākums, kurā piedalījās gan mūzikas skolas audzēkņi, gan pedagogi. Savukārt uz jautru izrādi «Muzikālā darbnīca», kuras laikā gan mazajiem, gan arī lielajiem bija iespēja improvizēt kopā ar trim dažādiem profesiju māksliniekiem, aicināja «Zīmējumu teātris 10». Skanot mūziķa Alekseja Bahira vijoļspēlei, bērni kopā ar improvizētāju Vari Klausītāju kopīgi radīja dažnedažādus pasaku tēlus, kurus uz liela audekla atdzīvināja gleznotāja Ingrīda Ivane. Kad stāsts par Zuzi, kas varēja ievēlēties trīs vēlēšanās un mācījās dejot hip-hopu, tika izstāstīts, ikviens pats varēja ķerties pie otām un krāsām, lai stāsta varoņiem piešķirtu gan krāsainas krelles, gan padarītu tos spilgtākus un krāsainākus.

Tiem bērniem, kam svētku dienu gribējās pavadīt, jau risinot kādu nedaudz azartiskāku un vienlaikus arī aktīvāku uzdevumu, bija iespēja spēlēt lielformāta spēles, kuras sev līdzi bija atveduši jaunieši no Pastendes jauniešu kluba «Kontakts». Jāatzīst, ka Pastendes jauniešiem radošas izdomas netrūkst, jo spēļu izvēle bija tiešām liela, sākot ar iespēju salikt lielas un raibas puzles, līdz ķegļu ripināšanai un ričuračam, kur jāatbild uz dažādiem ar Latvijas lielākajām pilsētām saistītiem jautājumiem.

Ar entuziasmu visās aktivitātēs

piedalījās arī mazajiem skolēniem līdzi atnākušie vecāki. Kāda mamma bija uz pasākumu ieradusies kopā ar meitiņu, kurai todien bija trīskārša svētku diena — uzsāktas skolas gaitas Talsu pamatskolas otrajā klasē un Talsu mūzikas skolā, kā arī dzimšanas diena. Viņa arī sacīja, ka šādi svētki jauna mācību gada sākumā bērniem ir jauka ideja, kuru vajadzētu turpināt attīstīt katru gadu.

«Es kā mamma noteikti gaidīju pirmo skolas dienu, varbūt pat vairāk nekā paši bērni,» sacīja Evita, kas uz pasākumu bija ieradusies ar savām trim atvasēm. «Būtu jauki, ja šādas aktivitātes bērniem, piemēram, vasarā Radošajā sētā notiktu biežāk. Tās varētu būt kādas ceturtdienas, kad mazie tiešām varētu nākt un aktīvi pavadīt kādu stundiņu vai divas kādā radošajā darbnīcā vai spēlējot spēles,» viņa atzina.

Otrās klases skolnieces Eimija, Elīza, Renāte un Sofija, kas uz svētkiem bija ieradušās kopā ar mammu Elīnu, atzina, ka viņām pirmā skolas diena un pasākums ļoti patīk. «Pasākums ir jauks un pozitīvs, vienīgi skatītāju apmeklētība varētu būt nedaudz lielāka,» teica Elīna.

Talsu tautas nama pasākumu producente

Līva Maķe pastāstīja, ka, lai gan Zinību diena šogad iekrita sestdienā un pirmā skolas diena — 3. septembrī, visa tautas nama radošā komanda vēlējusies, lai arī Talsu bērniem un skolēniem šī diena ir svētki. «Mēs vēlējāmies, lai pasākums būtu daudzveidīgs visu vecumu bērniem, tieši tāpēc sagatavojām plašu programmu. Un kā vēsta sens latviešu tautas sakāmvārds: «Kā nedēļu iesāksi, tā pavadīsi!», taču skolēni runā: «Kā mācību gadu iesāksi, tā paies viss semestris!» Un kā gan vēl pozitīvāk un radošāk iesākt mācību gadu, ja ne radoši darbojoties un uzlādējot sevi ar priecīgām un pozitīvām emocijām mūsu Radošajā sētā. Man vienmēr pirmās skolas dienas ir likušās foršas! Varbūt ne visi skolēni tam piekritīs, jo jāatgriežas skolas solos, lai mācītos, bet tajā pašā laikā tie ir atkalsatikšanās prieki, bērnu čalas un jauni iespaidi,» savās izjūtās dalījās Līva.

Kad radošās aktivitātes bija beigušās,

uz skatuves kāpa viena no šobrīd populārākajām Latvijas alternatīvā roka grupām «Sudden Lights», kura šogad konkursā «Supernova» ar dziesmu «Just Fine» ieguva godpilno 2. vietu, kā arī iesildīja grupu «Prāta vētra» šīs vasaras Skārda bungu tūrē un muzicējuši uz festivāla «Summer Sound» skatuves.

«Ir tāds iekšējs skumīgums, laikam tā ir neliela «trauma», bet «trauma» šī vārda labākajā nozīmē,» pirms koncerta uzrunājot «Sudden Lights» puišus, kādas ir atmiņas un izjūtas par pirmo skolas dienu, smej grupas vokālists Andrejs Reinis Zitmanis, kurš grupā spēlē arī akustisko ģitāru un taustiņinstrumentus. «Tā mums visiem jau ir tāda pierasta izjūta, lai gan koncerti tieši šajā dienā gan ir kaut kas neierasts.» «Parasti jau 1. septembris vai arī kā tas ir šogad — 3. septembris vairāk vai mazāk ir tāda izklaides diena, kad pēdējo dienu var aiziet, piemēram, uz kino,» domās dalījās grupas basģitāras virtuozs Kārlis Vārtiņš.

«Tās ir tādas priecīgas gaidas,» sacīja Andrejs, «gandrīz kā vēl viens Jaunais gads! Tā ir apņemšanās darīt visu labāk nekā iepriekšējā gadā, vairāk mācīties.»

Kārlis gan piebilda, ka tas arī atkarīgs no klases, kurā skolēns sāk mācīties. «Ja tu sāc vidusskolu, tad vairāk gribas tusēties vai arī satikt jaunās meitenes, kas atnāk uz tavu klasi, bet, ja tu sāc skolu vispār, tad tas ir pavisam kas cits,» sprieda Kārlis.

Šobrīd grupā palicis tikai viens skolnieks — Andreja brālis Kārlis Matīss Zitmanis, kurš spēlē solo ģitāru un mutes harmonikas. Viņam šogad priekšā divpadsmitā klase. Toties visi pārējie grupas puiši jau uzsākuši studiju gaitas.

Grupas bundzinieks Mārtiņš Matīss Zemītis arī pastāstīja, ka grupa kopā strādā jau ļoti sen. «Tā nopietni tas viss sākās pirms aptuveni diviem gadiem, bet kopumā droši vien iet jau piektais vai pat sestais gads,» atzina Mārtiņš. Viņš arī sacīja, ka grupas «trumpis» esot tas, ka tajā ir divi brāļi. Uz jautājumu, vai tas, ka jāstrādā kopā ar brāli, netraucē, Andrejs atzīst, ka noteikti ne! «Man šķiet, ka gan Latvijas, gan pasaules mūzikā ir daudz pozitīvu piemēru, kur divi brāļi kopā spēlē grupā. Man šķiet, tas mūsu grupai tieši palīdz. Mēs, protams, ar viņu satiekamies biežāk nekā ar pārējiem, bet arī viņus mēs jau esam «adoptējuši» un viņi mums ir kā brāļi,» Andrejs paskaidroja.

«Sudden Lights» puiši pastāstīja,

ka Talsos nav pirmoreiz, jo Andreja un Kārļa ģimenei Talsu novada Valdgales pagastā ir lauku māja, kur puiši vasarā satiekas radošajās grupas nometnēs, bet šis gan būšot pirmais koncerts Talsos. «Izjūtas ir fantastiskas! Talsi ir ļoti skaista vieta,» Mārtiņš atzina, uz ko basģitārists Kārlis piebilda, ka visi talsenieki, kurus viņš pazīst, ir ļoti patriotiski. Arī puiši atzina, ka ir gan valsts, gan grupas patrioti. «Es laikam tomēr mēģinu būt vairāk pa vidu tam visam. Gan patriots, gan pasaules pilsonis. Balansēt tā nedaudz,» beigās tomēr piebilda Andrejs.

Sarunas beigās bundzinieks Mārtiņš novēlēja visiem skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu, nebaidīties un nepārdzīvot, ka vasara ir beigusies. «Vismaz man sākumā bija svarīgi būt ļoti izcilam, kā jau droši vien visiem pirmās klases skolēniem. Novēlu, ja arī kaut kas nesanāk izcili, bet varbūt nedaudz alternatīvi vai kaut kā citādi nekā plānots, noteikti neapstāties, jo skola — tas ir tikai sākums visai dzīvei. Skolas gadi ir atmiņā paliekoši, interesanti, un nav jau arī citas iespējas, skolā ir jāiet, un viss izdosies!» smaidot atzina Kārlis Vārtiņš.

Puiši no skatuves, lieliem un maziem skolēniem līdzi dziedot un plaukšķinot, koncerta laikā izpildīja gan jau labi zināmas un iemīļotas grupas dziesmas, gan arī nesen iznākušo «Negribu piezemēties», kura teksts stāsta par mākslas un stāstu izdzīvošanu un to radīšanu kā vienu no cilvēka būtības pamatvērtībām.

