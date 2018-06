Krāmi un lati — viss noderēs labdarības atbalstam Talsu tirgū 26.06.2018

No 28. jūnija līdz 1. jūlijam Talsos norisināsies pilsētas svētki «Vasaras vidus svinēšana». To laikā Talsu tirgū jau otro gadu savu programmu izvērsīs pasākums «Tusiš iekš Tals tirg». Ieceres šogad ir krietni grandiozākas nekā pērn, bet tām līdzās atvēlēta arī vieta labdarībai — krāmu tirdziņā iegūtie līdzekļi tiks veltīti ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» atbalstam.

«Bija sajūta — ja mēs to darām vēlreiz, tad tas jādara vairāk, labāk, citādāk, lielāk! Tam jābūt nākamajā līmenī visās nozīmēs,» atklāj viens no pasākuma rīkotājiem, talsenieks Mārtiņš Labāns. «Par to, ka esam programmas ziņā auguši, liecina tas, ka piektdien pie mums uzstāsies plejāde dzīvo grupu — gan vietējie mākslinieki, gan Latvijā zināmi mūziķi. Domājot par sestdienu, gribējās, lai tusiņa norises izskan plašāk. Nāca ideja par sadarbību ar «Radio SWH» — Talsu tirgū būs jaunās mūzikas raidījuma «Priekšnams» skatuve, uz kuras kāps 11 jaunās grupas. Piektdienas vakarā un visu sestdienu «Radio SWH» ēterā regulāri tiks ziņots gan par norisēm tirgū, gan par pilsētas svētkiem kā tādiem. Mūsu virsmērķis, rīkojot šo pasākumu, jau pagājušajā gadā bija padarīt Talsu pilsētas svētkus par notikumu, uz kuru grib atbraukt arī cilvēki no citām pilsētām. Skatāmies, kas notiek Kuldīgā un Ventspilī, un gribam kaut ko likt pretī Talsos. Ja pērn spērām vienu solīti, tad šogad būs vēl divi solīši klāt! Kas zina, kur tas mūs aizvedīs nākotnē,» spriež Mārtiņš.

Pamatlietas tiks saglabātas no pagājušā gada programmas — ieeja tirgus teritorijā tāpat būs bez maksas gan piektdienas vakarā, gan visu sestdienu; par maksu būs vien restorāna seansi (tie izpārdoti trīs stundu laikā pēc piedāvājuma izsludināšanas) un ieeja svētdienas brančā.

Zobratiņš labdarībai

Šogad būšot padomāts par to, lai tusiņā būtu ko darīt arī ģimenēm ar bērniem, bet viens no būtiskākajiem jaunumiem būs krāmu tirgus ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» atbalstam. «Jebkurš var krāmu tirgum ziedot kādu savu mantu, ko mēs sestdien piedāvāsim iegādāties. Kas tev ir krāms, citam var izrādīties noderīga lieta! Krāmu tirgum noderēt var jebkas — tā var būt karotīte un tas var būt ledusskapis. Domāju, ka preču klāsts būs plašs — no krūzītēm, ķēdītēm un velosipēda zobratiem līdz mēbelēm un sadzīves tehnikai. Mēs esam gatavi šīm lietām aizbraukt pakaļ, ja tās ir lielas, smagas vai vienkārši negribas pašam vest,» informē Mārtiņš. Interesanti, ka par maksāšanas līdzekli krāmu tirgū pieņems arī latus. «Ja tev mājās aizķērušies lati, kurus slinkums aiziet samainīt pret eiro, tad arī par tiem varēsi iepirkties mūsu krāmu tirgū,» skaidro Mārtiņš. Ja visas mantas neizdosies pārdot sestdien, tad svētdienas branča laikā tiks rīkota arī izsole.

Visi iegūtie līdzekļi nonāks «Brīnumiņa» rīcībā, lai centrs varētu iegādāties vertikalizatoru (tas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pavērs iespēju redzēt apkārt notiekošo no stāvus pozīcijas), nodrošināt kanisterapijas nodarbības un tikt pie dažiem pufiem ērtai sēdēšanai. «Tas bija kārtējais brīnums, ka mūs atkal kāds uzmeklēja ar vēlmi palīdzēt. Liels, cilvēcīgs un mīļš paldies Mārtiņam un visai viņa komandai!» pateicas «Brīnumiņa» vadītāja Agnese Kviese.

Peldoties izaicinājumos

«Interese par pasākumu ir lielāka nekā pērn, domāju, ka cilvēku būs vairāk, un uz to mēs ceram, jo arī izmaksas ir krietni lielākas. Lai nokļūtu nākamajā līmenī, jāinvestē vairāk naudas, bet tālākais ir spēle ar nezināmajiem. Mēs jau naudu ar to nepelnām un nenopelnīsim, tusiņš tirgū ir kopā būšanas pasākums savā pilsētā, vairāk emocionāla lieta arī mums pašiem. Mēs arī ikdienā nepeldamies naudā, bet drīzāk — izaicinājumos! Katram ir kādi resursi, un jautājums ir, kā tu tos izmanto, ko tu ar tiem dari. Mums šis ir viens no lielākajiem vasaras projektiem, ko ar saviem spēkiem, resursiem un draugiem gribam īstenot,» apliecina Mārtiņš.

