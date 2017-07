«Kosmoss ir tuvāk nekā Daugavpils» 26.07.2017

Anna Ķīviča

No 20. līdz 23. jūlijam Mērsraga vidusskolā notika 29. amatieru astronomijas seminārs «Ērglis 2017», kas ik gadu pulcē uzticamu saujiņu zinātnes entuziastu. Klausoties nozares speciālistu lekcijas un pašiem praktiski darbojoties, tika izzinātas vairumam sabiedrības grūti tveramas tēmas. Taču, kā norāda semināra dalībnieki, norises kosmosā un tā izpētē mūsu ikdienu ietekmē daudz tiešākā veidā, nekā esam raduši domāt.

Balta saule, melnas debesis

Tradicionāli seminārs tiek rīkots vasaras izskaņā, kad debesīs vērojama aktīvāka meteoru plūsma. Šogad augustā Amerikas Savienotajās Valstīs varēs pieredzēt pilnu Saules aptumsumu, tādēļ pasākums pārcelts uz meteoru vērošanai mazāk interesanto jūlija mēnesi, kad debesis ir gaišas. Šoreiz pa teleskopa okulāru bija iespējams ieraudzīt citus debesu dzīļu objektus. Jau pirmajā vakarā vidusskolas stadionā uzstādītie teleskopi piesaistīja vietējo uzmanību. Viņi aplūkoja Jupiteru un tā pavadoņus. Starp citu, masīvā planēta virs koku galotnēm saskatāma arī ar neapbruņotu aci.

Kā atklāj semināra organizators, Latvijas Astronomijas biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Krastiņš, novērojumus varot veikt arī dienas laikā, kad teleskopā aplūkojama Saule. Tiesa, arī tā šobrīd kļuvusi neinteresanta — sācies aktivitātes minimums, proti, melnie plankumi kļuvuši par retumu, un Saule izskatoties vienkārši balta.

M. Krastiņš skaidro, ka vienīgā atšķirība novērojumu veikšanā dažādās Latvijas vietās esot gaismas piesārņojums. «Ziemā dodoties uz Rīgu, jau kilometru iepriekš pamanīsiet, ka iebraucat oranžā kupolā. Gaismas piesārņojums ir pats sliktākais. Kopumā Latvijā nav labs astroklimats. Novērojumiem labvēlīgākie apstākļi ir kalnos — tā ir pavisam cita līmeņa astronomija,» viņš atzīst. Viena no astroklimatiski tumšākajām vietām Latvijā esot Ērgļu apkaime, kam par godu seminārs ieguvis savu nosaukumu. Arī mūsu pašu Balgale, kur vietu radusi Sergeja Kļimanska izveidotā «Lielzeltiņu» observatorija, esot gana piemērota.

Dvēseles izskaistināšana

M. Krastiņš atzīst, ka vairums semināra dalībnieku, tostarp viņš pats, esot entuziasti, kas ikdienā veic ar sirdslietu tieši nesaistītus pienākumus. «Lai visu mūžu saglabātu interesi par astronomiju, jābūt fanātam. Arī es ikdienā nenodarbojos ar astronomiju, esmu profesionāls finansists. Diemžēl. Taču dvēseles izskaistināšana nekad nenāk par ļaunu. Svarīgi ārpus ikdienas darba darīt arī ko citu. Šķiet, ka Latvijā astronomus nu jau varēs saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem,» viņš noteic.

Viens no nedaudzajiem pilna laika astronomiem ir Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Kalvis Salmiņš. Viņš atzīst, ka pilna laika speciālistu skaita sarukums nav tikai astronomijas, bet ir visas Latvijas zinātnes tendence. «Pēc statistikas datiem, pašlaik Latvijā cietumnieku ir vairāk nekā pilnas slodzes zinātnieku. Kāpēc? Tas ir rezultāts nepārdomātai politikai. Ja salīdzinām finansējumu zinātnei un zinātnieku skaita attiecību pret iedzīvotāju skaitu dažādās Eiropas valstīs, mēs atrodamies saraksta apakšā.»

Nevarētu sacīt, ka jauniešos neesot intereses par zinātni, taču entuziasms bieži vien atduras pret jautājumu: «Cik lielas ir algas?» K. Salmiņš neslēpj, ka pirmajā dienā bagāts nekļūsi. Lai izaugtu par nopietnu speciālistu, jāiegulda laiks. «Sākot darboties zinātnē, uzreiz nevar nopelnīt, bet, ja godīgi, to nevar nevienā jomā. Lai sasniegtu profesionālu līmeni, kļūtu par labu speciālistu, vidēji nepieciešamas 10 000 stundas jeb 10 gadi. No tā nevar aizbēgt. Visiem izcilajiem un slavenajiem ir šāda pieredze, arī Porziņģis sāka trenēties jau bērnībā,» atgādina K. Salmiņš.

Pašsaprotamais kosmoss

Valsts nepārdomātā politika gan neesot vienīgais faktors, kas kavē zinātnes attīstību. Nozīme ir arī izpratnes trūkumam, kas bieži vien vērojams sabiedrībā. Daudzas lietas uztveram kā pašas par sevi saprotamas, kaut arī patiesībā par tām jāpateicas tieši sasniegumiem astronomijas jomā.

«Mēs esam pilnībā atkarīgi no infrastruktūras, kas atrodas kosmosā, tikai to neapzināmies. Astronomijas institūtā nodarbojamies ar Zemes mākslīgo pavadoņu problemātiku, tie lido reizēm tikai dažus simtus kilometru virs Zemes. Kosmoss ir tuvāk nekā Daugavpils, jo, pēc definīcijas, komoss sākas 100 kilometrus virs mums. Un tur atrodas kritiskā infrastruktūra! Eksistē novērtējums, ka Eiropā ar to tiešā vai netiešā veidā saistīti aptuveni 15 procenti ekonomikas. Ja šī infrastruktūra nobrūk, sekas ir jūtamas. Pazudīs pareizais laiks, būs problēmas telekomunikāciju jomā, banku norēķinos, satiksmes koordinēšanā, radīsies virkne problēmu, kas saistītas ar drošību un dažādām ērtībām, ko uzskatām par pašsaprotamām,» viņš skaidro.

Arī dabas zinātnēs balstītas uzņēmējdarbības pienesums tautsaimniecībai esot daudz lielāks nekā citu sabiedrībā daudz apspriestāku nozaru devums. Kādā nesenā Latvijas zinātnes analīzē secināts — Latvijai draud ekonomikas lejupslīde tieši zinātnes un ar to saistītā kvalificēta darbaspēka trūkuma dēļ. Tāpēc svarīga loma esot sabiedrības izglītošanai un informēšanai, ko ne vienmēr ir viegli izdarīt.

K. Salmiņš pauž gandarījumu par vērienīgo Eiropas Planetoloģijas kongresu, kas septembrī Rīgā pulcēs speciālistus no visas pasaules. Šāda mēroga pasākums Latvijai ir liels notikums, kas ļaus zinātnes tematikai skanēt plašāk, nekā ikdienā ierasts.

INTERESANTI

Latviešu valodā astronomijas terminoloģija ir samērā jauna, tāpēc nereti gadās sapīties dažādos apzīmējumos. Seminārā «Ērglis 2017» viesa skaidrību:

meteoroīds — objekts, kas no kosmosa nonāk Zemes atmosfērā;

meteors — gaismas parādība, kas vērojama, kad puteklis vai lielāks objekts, saskaroties ar atmosfēru, sadeg (tātad — meteoru lietus);

meteorīts — objekts, kas nokritis uz Zemes.

