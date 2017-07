Korim «Vaiva» Eiropas koru olimpiādē — Zelta diploms un Sudraba medaļa 25.07.2017

No 16. līdz 23. jūlijam Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās notiek 3. Eiropas koru olimpiāde un «Nāciju Grand Prix Rīga 2017», kas vieno ap 200 pasaules koru. 19. jūlijā apbalvošanas ceremonijā «Arēnā Rīga» paziņoja pirmos uzvarētājus piecās konkursa kategorijās. Iemesls lepoties ar gūtajiem panākumiem ir gan Talsu tautas nama sieviešu korim «Vaiva», gan Balgales tautas nama sieviešu korim «Balgale».

Eiropas koru olimpiāde ar moto «Nācijas vieno kopīga dziedāšana!» notiek reizi divos gados ar mērķi caur dziesmu veicināt izpratni un mieru starp tautām, vienojot cilvēkus no visas pasaules draudzīgā sacensībā. Izcilie panākumi Pasaules koru olimpiādes rīkošanā 2014. gadā, kad olimpiādes norise tika atzīta par veiksmīgāko šī pasākuma vēsturē, deva tiesības Rīgā rīkot arī 3. Eiropas koru olimpiādi un «Nāciju Grand Prix Rīga 2017», atkal kļūstot par pasaules koru mūzikas galvaspilsētu.

Pirmajā apbalvošanas ceremonijā kļuvis skaidrs, ka Latvija pašlaik ir stabila līdere saņemto balvu skaita ziņā, jo Latvijas kori izcīnījuši divus «Nāciju Grand Prix Rīga 2017» uzvarētāja titulus, 17 zelta un divas sudraba medaļas «Nāciju Grand Prix izcīņā», divus 3. Eiropas koru olimpiādes čempiona titulus, sešas zelta un četras sudraba medaļas Eiropas koru olimpiādē, kā arī astoņus zelta un desmit sudraba diplomus Atklātajā konkursā. Šajā konkursā piedalījās amatierkori no visas pasaules. Balgales tautas nama sieviešu koris «Balgale» (diriģente Dina Bičule) tajā izcīnīja Sudraba diplomu, bet Talsu tautas nama sieviešu koris «Vaiva» (diriģente Lāsma Gorska) kļuva par savas kategorijas uzvarētāju. Gūtie panākumi deva tiesības «Vaivai» piedalīties Čempionu konkursā, kur koris izcīnīja Sudraba medaļu.

Kora «Vaiva» kormeistare Antra Strikaite pēc gūtajiem panākumiem atzina, ka tie ļauj kolektīvam piedzīvot milzīgu pacēlumu, kas ir godam nopelnīts. «Lai gūtu panākumus, vajadzīga ļoti liela pašdisciplīna un vēlme piedalīties. Tas nav tā, ka diriģents un kormeistars izdomā un liek korim dziedāt! Tas ir kopīgi pieņemts lēmums un prasa pienākuma izjūtu un lielu disciplīnu repertuāra apguvē. Te nevar būt attieksme «es padziedāšu līdzi»,» skaidro Antra.

Ļoti būtisks esot tautas nama un Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra atbalsts, amatiermākslas kolektīvu metodiķes Inas Jurkevičas izpratne par kora vajadzībām, kā arī katras kora dalībnieces ģimenes gatavība pieņemt, ka dalība korī prasa regulārus mēģinājumus. Tāpat koris novērtē ilgstošo sadarbību ar komponistu Valdi Zilveri, viņa sirsnību un pretimnākšanu. Arī konkursos «Vaivas» repertuārā bija V. Zilvera dziesma «Klusi, klusi klausījos». «Viens tu neesi cīnītājs, un tā tas ir jebkurā jomā,» atgādina A. Strikaite.

Pasaules koru olimpiādē 2014. gadā koris «Vaiva» Atklātajā konkursā ieguva Sudraba diplomu. Tagad, dažus gadus vēlāk, redzama izaugsme. Par to esot jāsaka paldies katrai dziedātājai, kora prezidentei Raimondai Belickai un, protams, kora «mazajam cinītim» — diriģentei Lāsmai, kuras vadībā tiešām iespējams gāzt lielus vezumus. «Apziņa, ka būsim tik daudzu pasaules koru vidū, uzliek to lielo atbildību — būt labi sagatavotam. Tas nav viena mēneša darbs.Ar šo repertuāru sākām strādāt jau oktobrī. Zinājām, uz ko ejam, vienlaikus gatavojoties kora 70 gadu jubilejas koncertam,» apliecina Antra. Viņa kora ieguldījumu salīdzina ar regulāru, disciplinētu darbu visa mācību gada garumā, kur koru olimpiāde bijusi kā eksāmens, kas ļauj nonākt citā līmenī. Pie tam — iešana uz kopīgu mērķi ļoti saliedējot kolektīvu, tā ka ieguvumu ir daudz.

Antra cer, ka gūtie panākumi rosinās arī citas talsenieces pievienoties «Vaivas» dziedātāju rindām, īpaši jau — apzinoties, ka tuvojas Latvijas simtgades notikumi, kuros arī koru dalībniekiem būs savs vārds sakāms. «Esam pierādījušas, ka amatierkoris var izdarīt ļoti daudz, ja regulāri un intensīvi strādā katrā mēģinājumā visu gadu. Mēdz teikt: «Melns darbs — balta maize.» Tā tas tiešām ir sanācis! Mums ir, kur augt un uz ko tiekties, un mēs, talsenieces, to varam izdarīt!» ir pārliecināta A. Strikaite, atgādinot, ka ar dalību šādos konkursos koris ļauj plašāk izskanēt savas pilsētas vārdam.

Šodien koru olimpiādē uzstāsies Stendes tautas nama vīru vokālais ansamblis «Stende», bet otra apbalvošanas ceremonija «Arēnā Rīga» paredzēta svētdien, 23. jūlijā.

