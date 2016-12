Kopības un gaismas spēka daudzinājums Kolkasragā 23.12.2016

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

17. decembrī Kolkasragā bija gandrīz vai tāds pats ļaužu biezums kā siltā vasaras dienā. Tūrisma uzņēmuma «Kolkasrags» direktors Jānis Dambītis tradicionālajos satikšanās svētkos gada nogalē pateicās sadarbības partneriem un domubiedriem.

Šogad Kurzemes Tūrisma asociācija Jānim Dambītim piešķīra augstāko atzinību nozarē — balvu «Lielais Jēkabs» par dižu ieguldījumu tūrisma attīstībā Kurzemē. Galvenokārt pateicoties viņa apbrīnojamajai spējai vienot labiem darbiem plašu sabiedrību, atvērti un sirsnīgi uzrunāt visatšķirīgākos cilvēkus, Kolkasrags kļuvusi iecienīta apskates un atpūtas vieta Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem.

Kā ierasts, viņš neatvairāmi visus iesaistīja aktīvā un katram vecumam piemērotā darbībā. Ik pēc brīža gaidīja kāds pārsteigums. Kāpēc gan kāpās starp priežu stumbriem nevarētu notikt pašiem sava gaismas akcija «Staro jūra»? Prožektoru krāsainu gaismas kūļu spēles papildināja desmitiem sveču un brīnumsvecīšu gaismas saliņu.

Pirts bija izkurināta dūšīgi, un pēcpēriena pelde jūrā gaidīja drosminiekus. Par to, kāds pareģojums jaunajam gadam ugunskurā izlējās no svina gabaliņiem, vēsture klusē, bet kausēt un cerēt varēja no maza līdz lielam.

Iesākumā tikai ar atturīgu interesi, vēlāk cieši piederīgi kopīgajā rituālā, skanot latviešu tautasdziesmām un spēka dziesmām ar Imanta Ziedoņa tekstu no Renāra Kaupera grupas repertuāra, iekļāvās somiski, itāliski, angliski un uzbeku valodā runājoši ciemiņi. Ugunij un labai gribai ir maģiskas spējas tuvināt un izlīdzināt.

Sarunā ar «Talsu Vēstīm» J. Dambītis dalījās pārdomās:

— Aizejošais bija īpaši labs gads. Ragā piedzīvojām dabas fenomenu — jūras tālu atkāpšanos no krasta. To skatīties atbrauca tūkstošiem cilvēku. Nesen piekrastē ar mani satikties pēkšņi no meža iznāca maza stirniņa. Mēs kopā pavadījām divdesmit minūtes, un tas bija tik skaisti un neparasti. Mūsu uzņēmumam bija laba tūrisma sezona, un gadu noslēgt, ripinot simbolisko bluķi, ir tradīcija jau vairāk nekā desmit gadu. Šogad Kolkasragā ieradās puisis Anvars no Uzbekijas. Viņam ļoti iepatikās šis krasts. Sadraudzējāmies. Viņš saulgriežu sarīkojuma dalībniekiem sagatavoja plovu pēc uzbeku tradīcijām. Kolkasragā Uzbeku nacionālais ēdiens! Neticami, bet dzīvē taču visādi var būt, vai ne?

Esmu ļoti laimīgs, ka šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pirms saulgriežiem esam sapulcējušies daudz kuplākā pulkā. Ziemassvētku laikā mums katram gribas vairāk gaišuma, pozitīvo emociju, un šāds sarīkojums papildina svētku gaidīšanas izjūtu.

Man lielu prieku sagādāja kāds īpašs uz šo notikumu atbraucis ciemiņš — Līsa Raita no Somijas. Viņa, profesionāla žurnāliste, ilgus gadus ir palīdzējusi Kolkai. Līsa Somijas avīzēs ir daudz rakstījusi par Kolku, Kurzemi un Latviju. Savos 65 gados iemācījās latviešu valodu!

Neiznāca ierasties, bet kopā ar mums domās ir mans draugs Armands Ozoliņš, kurš arī daudz palīdzējis Kolkai.

Šis ir laiks, kad nākas vairāk nekā citkārt pārdomāt gadā notikušo savā dzīvē, valstī. Es vairs nevaru iedomāties dzīvošanu bez jūras. Tā valdzina ar savu daudzveidīgo skaistumu, plašumu un milzīgo enerģiju. Sākam savu draudzību ar jūru, mazotnē liedagā būvējot smilšu pilis. Jaunībā pie tās varbūt notiek mūsu pirmie randiņi. Jūra vienmēr palīdz rast mieru sevī, dod spēku saņemties, un kas gan var būt labāks par pusstundas pastaigāšanu liedagā! Varu būt laimīgs, ka man ir dota iespēja šeit strādāt. Pēc darba birojā, pie datora sevī tik nepieciešamo līdzsvaru un enerģiju iegūstu, aktīvi atpūšoties dabā, sevišķi Kolkasragā.

Uzzinot par balvu «Lielais Jēkabs», biju ļoti patīkami saviļņots un gandarīts, ka mans darbs ir novērtēts. Tāda atzinība ļoti palīdz neatlaisties, dod sparu radošai domai. Kolkasraga vides labiekārtošana vien jau ir nebeidzams process — nupat stāvlaukuma malā izbūvēta jauna atpūtas vieta, regulāri renovējam savu laiku nokalpojušās (tie ir, ilgākais, seši līdz astoņi gadi) atpūtas vietas. Ievērojot visus stingros noteikumus, kādi ierobežo darbību Kolkasraga teritorijā — kāpu zona, Slīteres nacionālais parks — to, ko varējām, esam izdarījuši. Pagaidām vienīgi neesam panākuši armijas bāzes ēkas grausta nojaukšanu raga tuvumā, lai to vietu sakārtotu. Katru gadu tūristu plūsma pie mums pieaug par pieciem līdz 12 procentiem, tāpēc jādomā, kā nākotnē ne tikai ragā, bet visā Kolkā paplašināt tūrisma infrastruktūru.

Sev un visiem Jaunajā gadā novēlu — lai mēs vienmēr spētu saskatīt perspektīvu un pozitīvo pusi katram notikumam! Lai mums ir daudz spēka, enerģijas, lai mēs būtu laimīgi! Novēlu pievienoties Imanta Ziedoņa fonda kustībai «1836», kā arī veidot katram savu dāvanu Latvijas simtgadei! Tā kā nākošgad būs pašvaldību vēlēšanas — novēlu mums visiem ievēlēt Latvijā valdību, kas vairāk strādātu un gādātu par tautu un valsts labklājību!

