Kontrolurbumi apliecina, ka Talsos, Strautu ielā 13, nav piesārņojuma 02.11.2016

«Talsu Vēstis» šomēnes rakstīja, ka 3. oktobrī Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā sēdes dalībnieki apsprieda situāciju par atkritumiem Strautu ielā 13 Talsos, kur, iespējams, izveidota nelegāla atkritumu izgāztuve. Kā norāda Talsu novada pašvaldība, šobrīd teritorijā ir veikti kontrolurbumi, kas apliecina, ka gruntī nav piesārņojuma.

«Nākamajā tautsaimniecības komitejā varam ziņot par to, kas ir izdarīts. Esam sazinājušies ar Igo Midrijāni (Valsts vides dienesta inspektors — M. J.), lai vienotos, kur veikt urbumus, paņemtas arī ūdens analīzes un veiktas foto fiksācijas, lai redzētu, kāda ir situācija. Kad dokumenti būs gatavi, varam nākt pie jums un šo informāciju sniegt. Tur pašlaik uzstādīta barjera ar atslēgu, uzlikta zīme un arī pašvaldības policija pastiprināti kontrolē, lai tur atkritumus nevestu kāds no malas. Ja tas nelīdzēs, jāuzstāda kameras un jādomā, ko darīt tālāk,» 3. oktobrī tautsaimniecības komitejas sēdē teica Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vietnieks Kristaps Ūdris. Deputāti tika informēti pagājušajā nedēļā, 27. oktobrī, Talsu novada domes sēdē.

Kā viss sākās?

«Strautu iela 13 ir viens no pašvaldībai piederošajiem īpašumiem. 2015. gadā, to apsekojot, tika konstatēts, ka vienīgā iebrauktuve īpašumā nav slēgta, un teritorijā bija manāmi būvgruži. Apzinot šādu situāciju, Talsu novada pašvaldība atkārtoti norobežoja teritoriju piekļuvei nepiederošām personām un sastādīja sistemātisku darba plānu situācijas novēršanai. Šobrīd teritorijā ir veikti kontrolurbumi, kas apliecina, ka gruntī nav piesārņojuma,» skaidro Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko.

Jau šogad aprīlī Talsu novada pašvaldība tikusies ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju Strautu ielā 13. Pēc tās sastādīts konkrēts rīcības plāns, lai pakāpeniski sakārtotu šo teritoriju un novērstu tās piesārņojuma draudus arī turpmāk.

«Talsu novada pašvaldība šajā teritorijā veda bioloģiski noārdāmos atkritumus, piemēram, smiltis, lapas un zarus, kas tika dedzināti vai kompostēti, šo substrātu pēc tam izmantojot pilsētas apstādījumu kopšanā. Tomēr iespēju iekļūt Strautu ielā 13 ļaunprātīgi izmantojušas arī citas personas, šajā teritorijā izgāžot dažāda veida sadzīves un būvniecības atkritumus. Šāda iedzīvotāju rīcība turpinājusies arī pēc tam, kad vairākkārt Strautu ielas 13 teritorija tika norobežota, slēdzot tai pieeju, kā arī uzstādītas attiecīgās aizlieguma zīmes — tās tika nolauztas un nelikumīga atkritumu izvešana turpinājusies. Pašvaldība potenciāli bīstamos atkritumus ir nogādājusi šādiem mērķiem paredzētajā atkritumu pārstrādes poligonā,» stāsta I. Fedko.

Tomēr tautsaimniecības komitejas sēdē šķita, ka Talsu novada domes deputāti par šo situāciju pirms tam nav bijuši informēti. To apliecina arī deputātes Ilzes Indriksones (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK») teiktais komitejas sēdē: «Gribu zināt par situāciju, kas pašlaik notiek. Pārvaldes vadītājam droši vien ir kaut kas vairāk zināms. Man ir pārbaudes akts no šī gada 7. marta, kurā konstatēts, ka Strautu ielā 13 Talsos ilgstoši izgāzti būvniecības materiāli, biodegradējami, nešķiroti sadzīves un pat bīstami atkritumi. Varbūt varat pastāstīt, kas tur ir konstatēts un kāda rīcība veikta? Jo sanāk, ka pašvaldība ir atļāvusi turpināt veikt šīs darbības, līdz ar to apzināti pārkāpusi atkritumu apsaimniekošanas likumu.»

«Tur nekad netika vesti sadzīves atkritumi. Ja atkritumus veda, tie bija bioloģiski, piemēram, lapas un zari. Un tas nerada kaitējumu videi. Kad norisinājās ūdenssaimniecības projekts, tur veda melnzemi un tamlīdzīgi. Tas tika darīts, lai taupītu komunālā budžeta līdzekļus. Var jau teikt, lai visu ved uz poligonu, bet rezultātā rēķins ir tik liels… Darbības norisinājās ilgstoši, visintensīvāk atkritumu vešana uz turieni notika iepriekšējā sasaukumā. Nevajag teikt, ka mēs esam vainīgi,» tautsaimniecības komitejas sēdē 3. oktobrī teica Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava.

Kas konstatēts?

Lai novērstu aizdomas par iespējamo grunts piesārņojumu, Talsu novada pašvaldība veikusi izpēti. «Darbu izpilde, iepriekš par to informējot arī Valsts vides dienestu, tika veikta 20. septembrī. Procesa laikā veikti pieci urbumi no trīs līdz 4,5 metru dziļumam iepriekš norādītās vietās — darbu gaitā urbumu punkti izvēlēti, lai iespējami vienmērīgāk pārklātu šo teritoriju. Urbšanas darbu laikā konstatēta melnzeme ar trūdvielām, koku gabaliem un zariem. Veiktajos urbumos nekonstatēja sadzīves vai ķīmiskas izcelsmes atkritumus un būvgružus. Tāpat drīzumā tiks veiktas atkārtotas analīzes teritorijā esošajai ūdenstilpnei, lai pārliecinātos arī par tās tīrību. Talsu novada pašvaldība šobrīd ir noslēgusi pieeju Strautu ielas 13 teritorijai, lai izvairītos no situācijām, kad to, par spīti veiktajai sakopšanai, turpina piesārņot nepiederošas personas,» norāda I. Fedko.

Talsu novada pašvaldība šobrīd esot nosūtījusi vēstuli Ventspils reģionālajai vides pārvaldei, lai noskaidrotu, kādi kritēriji jāizpilda, lai izveidotu bioloģisko atkritumu (zari un lapas) kompostēšanas laukumu.

