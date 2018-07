Kontrolēs būs pielaidīgāki. Gaidāms ES ārkārtas atbalsts par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem 28.07.2018

Ilgstoši paaugstinātas gaisa temperatūras un zemo nokrišņu daudzuma dēļ, jūnijā valdība lauksaimniecībā izsludināja valsts mēroga dabas katastrofu. Izvērtējot atbalstam pieteiktās platības un veicot kontroles saimniecībās, Lauku atbalsta dienesta darbinieki būs pielaidīgāki, lai nebūtu jāsamazina atbalsta apjoms par platību maksājumiem pieteiktajām kultūrām.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietniece Liene Gricmane teic, ka pieteikto platību kontroles sākušās 25. jūnijā un ilgs līdz 30. septembrim. Dienests kontrolēs būs pielaidīgāks divos gadījumos: «Ja konstatēsim, ka laukā ir sējuma un stādījuma pazīmes, bet kultūraugs ir iznīcis, reti sadīdzis, vai nezāles to nomākušas, sankcijas nepiemērosim. Šajā gadījumā konstatēsim deklarēto kultūru, par ko zemnieks saņems atbalstu. Šogad zemnieki varēja pārart vai pārsēt citu kultūru nesadīgušo vasarāju vietā (dienestā bija jāiesniedz pieteikums un jāpievieno fotogrāfijas, kurās redzams konkrētais lauks ar tuvumā raksturīgākajiem ainavu elementiem, piemēram, kokiem, ceļiem utt.). Tad ņemsim vērā sākotnēji konstatēto kultūru laukā, nevis tur šobrīd augošo. Tas ir svarīgi lielajām saimniecībām, kam jādažādo kultūraugi. Atvieglojumi būs arī augļu koku un ogulāju viengadīgo un divgadīgo stādījumu saimniekiem. Ja tie ir sastādīti, bet nokaltuši, ņemsim vērā sākotnēji deklarēto kultūru.»

L. Gricmane vērš uzmanību, ka šogad visi meliorācijas grāvji ir iekļauti ekoloģiski nozīmīgajās platībās, tāpēc tiem jābūt koptiem. «Meliorāciju vērtējam katru gadu, bet šogad tai pastiprināti pievērsīsim uzmanību. Grāvjiem, to gultnēm un iztekām ir jābūt koptām,» viņa saka.

Pavasarī rakstījām, ka gada otrajā pusē lauksaimniekiem izmaksās Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem. Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē (pārraudzības teritorija: bijušais Talsu, Ventspils un Tukuma rajons) šim atbalstam pieteikušies 306 pretendenti. Dienesta pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava teic, ka pašlaik 87 no tiem neiztur atbilstības kritērijus. Pirms atbalsta saņemšanas 20 saimniecībās plānotas fiziskās kontroles. Tās jāveic līdz 15. augustam, lai jau septembra sākumā lauksaimnieki šo atbalstu saņemtu. Provizoriskā likme ir aptuveni 30 eiro par hektāru.

