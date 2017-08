Kolkas pusē meža ugunsgrēks atstāj melnas kāpas 12.08.2017

Anna Ķīviča

anna@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Trešdien, 9. augustā, Slīteres Nacionālā parka teritorijā izcēlies meža ugunsgrēks. Liesmu apkarošana 0,49 hektāru platībā prasījusi gandrīz astoņas stundas. Oficiālas informācijas par iespējamiem vainīgajiem šobrīd nav, taču aculiecinieki pieļauj — nelaime notikusi cilvēku neuzmanīgas rīcības dēļ.

Par meža ugunsgrēku dzēšanu atbild Valsts meža dienests, konkrētajā teritorijā — Ziemeļkurzemes virsmežniecība. Jānis Kleinbergs, virsmežniecības inženieris uguns­apsardzības jautājumos, atklāj, ka ugunsgrēka dzēšana sākusies trešdienas pēcpusdienā 15.00, bet noslēgusies vien neilgi pirms 23.00. Mežu ugunsgrēku specifika prasa ilgstošāku uzraudzību, tāpēc darbi turpināti arī nākamajā dienā.

«Uzdevums nebija vienkāršs,

jo ugunsgrēks bija izcēlies kāpās ar stāvām nogāzēm, kur ar tehniku nevarēja piekļūt. Viss paveiktais ir roku darbs, šļūtenes bija jāvelk lielus attālumus. Bija arī pastiprināts vējš, kas apgrūtināja dzēšanu, kā arī sausi koki, kas nozīmē neprognozējamu uguns izplatību. Labi, ka savlaicīgi izdevās to ierobežot. Perimetrs ir nodzēsts, tā iekšpusē vēl parādās atsevišķi perēkļi, kas mežos ir raksturīgi, tāpēc tos dzēst ir sarežģīti. Vienā brīdī šķiet, ka viss jau nodzēsts, bet pēc stundas atkal parādās dūmi,» nākamajā dienā pēc notikušā skaidroja J. Kleinbergs.

Glābšanas darbos tika izmantotas trīs lielās ugunsdzēsēju automašīnas, trīs specializētas kravas automašīnas un trīs transporta līdzekļi, kas mucās piegādāja ūdeni, jo tā ieguves vieta atradās sešu kilometru attālumā no notikuma vietas. Liesmu likvidēšanā iesaistītie mežā pamanījuši apmetnes vietu, kur atstāts krietns daudzums tukšu pudeļu, un pieļauj, ka uguns izcēlusies tieši tur.

J. Kleinbergs atklāj, ka Ziemeļkurzemē šis ir 19. meža ugunsgrēks šajā gadā, kas ir salīdzinoši maz. Piemēram, pērn visa gada laikā dzēsti 59 ugunsgrēki. Tomēr gads vēl nav beidzies, un virsmežniecības pārstāvis vērtē, ka mūsu puses mežos šobrīd ir augsta uguns bīstamība. «Mētrāji ir ļoti sausi, ūdens mūsu meža tipos ātri uzsūcas, arī vējš palīdz nožāvēt,» viņš skaidro.

Ugunsgrēka vietas turpmāka uzraudzība

ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē. Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītāja Raita Čakstiņa vērtējums par notikušo ir līdzīgs — ugunsgrēks izskatoties pēc neuzmanīgas rīcības sekām. «Aicinām katru cilvēku apskatīties, kas aiz viņa paliek dabā. Runa nav tikai par ugunskuriem, bet arī par atkritumiem. Diemžēl daļai sabiedrības šādas izpratnes pietrūkst,» viņš uzskata.

Kaut arī vizuāli liesmu skartajā teritorijā redzamās melnās kāpas izskatās bēdīgi, dabai nodarīto kaitējumu par dramatisku saukt nevar. «Dabai tas būs kaut kā jauna sākums. Nodegušais mežs ir visnabadzīgākā tipa — tajā aug ķērpji, sūnas un priedes. Protams, daļa koku aizies bojā,» atzīst speciālists.

Pagaidām versijas par ugunsgrēka cēloni ir tikai neoficiāli pieļāvumi. Lai noskaidrotu vainīgos, jāuzsāk izmeklēšana. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Mārcis Pētersons apstiprina, ka par notikušo ir informēts, taču oficiāls iesniegums no cietušās puses nav saņemts, līdz ar to izmeklēšana netiek uzsākta. Notikuma vietā bijuši arī Dundagas pašvaldības policijas pārstāvji, kas palīdzējuši liesmas lokalizēt, taču vainīgo noskaidrošana nav viņu kompetencē.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Kolkas pagasts

Komentāri