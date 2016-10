Kolkas pamatskolas saime iepazinās ar patvēruma meklētājiem no Sīrijas 26.10.2016

Piektdien, 21. oktobrī, Kolkas pamatskolā ieradās deviņi patvēruma meklētāju izmitināšanas centra «Mucenieki» iemītnieki, kuriem nācies pamest savas mājas Sīrijā. Viņus uzņēma visa skolas saime, sniedzot muzikālus priekšnesumus un aicinot piedalīties radošā darbnīcā.

Šāda viesošanās mūsu puses skolās notiek biedrības «Mazirbes draugu kopa» īstenotajā projektā «Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums — viņus!». Pirms nedēļas patvēruma meklētāji ciemojās Mazirbes internātpamatskolā, bet šogad vēl paredzēts doties arī uz skolām Rojā un Dundagā.

Kolkas pamatskolā viesus pamieloja ar pusdienām, bet pēc tam viņi, skolas pūtēju orķestra spēlētajam maršam skanot, devās uz zāli, kur jau gaidīja skolēni, skolotāji un citi viesi. Skolas direktore Antra Laukšteine sniedza pavisam īsu informāciju par šo izglītības iestādi. Jāatzīst, ka plaša informācijas apmaiņa būtu ļoti laikietilpīga, ņemot vērā, ka ik vārds no latviešu valodas tika tulkots angļu valodā un tad arābu valodā.

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja klātesošajiem pastāstīja: «Šie cilvēki pie mums ir atbraukuši meklēt patvērumu. Varat iedomāties, kā tas ir — viņi nedzīvo savās mājās, savā zemē, bet ir mērojuši tālu ceļu un pieredzējuši lielas grūtības. Šodien te ir ļoti mazi bērni, kuriem vēl nav jāiet skolā, toties pirmdien mums līdzi bija arī lielāki bērni, kuriem vajadzētu mācīties skolā, bet viņi dzīvo patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā un, kamēr viņiem nav piešķirts kāds statuss, arī skolas nevar apmeklēt. Mūsu mērķis ir dot iespēju viņiem iepazīties ar jums, bet jums — ar viņiem.»

«Labdien! Mani sauc Kasems,

es esmu žurnālists,» latviešu valodā ar sevi iepazīstināja viens no viesiem. Kopā ar viņu Kolkā bija ieradušās divas sīriešu ģimenes, katra ar diviem bērniem. Kasems, tāpat kā viena no ģimenēm, Latvijā dzīvo divus mēnešus, bet otra ģimene te ir 20 dienas. Latvijā viņi atrodas, jo Sīrijā ir karastāvoklis, un apliecināja, ka ir pateicīgi par iespēju apmesties drošā vietā. Viesi pateicās arī par viesmīlīgo uzņemšanu Kolkā. Latvijā viņi īpaši novērtējot mūsu plašos mežus, kas kontrastē ar smilšaino un klinšaino vidi, kāda ir viņu dzimtenē.

L. Kalnāja zināja teikt, ka patvēruma meklētāju skaits «Muceniekos» mainās un atkal ir pieaudzis. «Viņi pašlaik ir patvēruma meklētāji, viņiem nav cita statusa — var kaut kur aizbraukt, bet pēc 24 stundām jāatgriežas centrā. Kad viņi sagaidīs statusa piešķiršanu, no «Muceniekiem» būs jāiet prom, par viņiem vairs nerūpēsies, būs vien pabalsts 139 eiro apmērā, tātad jāmeklē darbs un jāstrādā. Parasti viņiem vīrietis ir tas, kurš strādā, bet sieviete rūpējas par vairākiem bērniem. Tad sākas grūtības, jo viņi nevar atrast darbu, tāpēc meklē iespējas citās valstīs,» viņa ieskicē jau pieredzētu scenāriju. Aizbraukšana gan esot sarežģīta, jo noteikumi paredzot: kur statuss piešķirts, tur arī jādzīvo, tāpēc arī aizbraukušajiem pēc kāda laika būšot vien jāatgriežas Latvijā.

Kurzemes skolu apciemošana projektā «Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums — viņus!», protams, ir brīvprātīga. Kolkā ieradās pavisam citi «Mucenieku» iemītnieki nekā Mazirbē, jo patvēruma meklētāju centra iemītnieku ikdiena esot gana noslogota — viņi iziet dažādas pārbaudes, apgūst latviešu valodu.

Ir arī veiksmes stāsti,

un viens no tiem ir tieši par iepriekšminēto Kasemu (Qassem Alokla), kuram tieši piektdien beidzot bija piešķirts alternatīvais statuss un piedāvāts darbs par tulku. «Jūs labi runājat latviski,» es viņu uzslavēju. Kasems pateicās, bet, kad arī nākamo jautājumu mēģināju uzdot latviski, smējās, ka tas gan būšot jau par daudz. Sarunu turpinājām angliski. Latviešu valodu viņš pagaidām saprotot tikai nedaudz, lai gan tās apguve Kasemam nešķietot grūta. «Man tikai vajadzīgs vairāk laika,» viņš vērtē.

«Man patīk Latvija. Man te patīk viss — cilvēki, ēdiens, laika apstākļi. Īpaši man paveicies ar cilvēkiem — zinu, ka dažiem no tiem, kas dzīvo «Muceniekos», bijušas problēmas ar latviešiem, bet ne man. Līdz šim esmu saticis tikai jaukus cilvēkus. Varbūt citiem vajag vairāk laika, lai veidotu attiecības ar šejieniešiem.

Esmu priecīgs, jo no nākamās nedēļas man būs darbs. Uzskatu, ka mans gadījums ir īpašs, man ir paveicies. Esmu tik pozitīvi noskaņots, man nav grūti integrēties šajā sabiedrībā, bet tā nav visiem. Situācija ir sarežģīta — lielākā daļa no patvēruma meklētājiem nezina, ko darīt pēc statusa saņemšanas. Šodien uzzināju, ka man piešķirti dokumenti, tāpēc varu noslēgt darba līgumu. Viss man vajadzīgais: droša vieta un darbs. Ja man te būs darbs, es palikšu, ja ne, tad nāksies to meklēt citur. Šī ir problēma, par kuru vēlos runāt, ja varat mēģināt mūsu balsij izskanēt. Alternatīvais statuss mums ir kā cietums! Ja es nevaru atrast darbu Latvijā, es to nedrīkstu meklēt citā valstī! Bet tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām. Jau teicu, ka man ir paveicies atrast darbu, bet kā ar pārējiem? Kā lai viņi dzīvo?» aizdomāties aicina Kasems. Viņš par šo problēmu jau runājis augstākās institūcijās, bet arī tur esot atzīts, ka neredz risinājuma.

Kolkas pamatskolā viesi piedalījās radošā darbnīcā, kopā ar skolēniem veidojot latvju rakstu zīmes, nofotografējās, bet pēc tam devās apskatīt Kolku un iegriezās Kolkas Lībiešu centrā.

